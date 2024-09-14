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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кортрейк
0:3
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
13' Гол
Ванакен Ханс
21' Желтая карточка
Сильва Жоао
56' Желтая карточка
Ветлесен Уго
61' Желтая карточка
Лагэ Брам
69' Желтая карточка
Скораш Михал
80' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
0:2
83' Гол
Талби Чемсдин
0:3
90' Гол
Ванакен Ханс
90'+6
31
Гуннарссон
Патрик
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
16
Деягере
Брехт
23
Такаминэ
Томоки
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
19
Ферри
Начо
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
2
Zaid
Abner
Romero
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
30
Яшари
Ардон
7
Сков-Ольсен
Андреас
8
Цолис
Христос
20
Ванакен
Ханс
19
Нильссон
Хокан
Кортрейк
3-5-2
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Кортрейк
Брюгге

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

20 матчей

10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

28.1%
15.6%
56.3%
9 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
3:3
ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:0
ТМК
0:1
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
ПДА
3:0
ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ЛП
5:1
ЛП
2:1
ЛП
1:4
ЛП
2:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
КБ
0:3
ЛЖ
5:0
ЛЖ
3:1
КБ
1:0
ЛЖ
4:1
ТМС
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
3:2
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

1.41
0.73

Среднее время на гол

63
122

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.18

Среднее время на гол

38
76

Всего голов

59
31

Голов в среднем за матч

1.84
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

48
92

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Жоао 1 0.14
Амброз Тьерри 1 0.14
Канеко Такуро 1 0.14
Мампасси Марк Рене 1 0.14
Ферри Начо 1 0.14
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 3 0.43
Нильссон Хокан 2 (1) 0.29
Ванакен Ханс 2 0.29
Цолис Христос 2 0.29
Мехеле Брэндон 1 0.14
Талби Чемсдин 1 0.14
Сейс Хоакин 1 0.14
Ветлесен Уго 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 4 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Канеко Такуро 2 0
Сильва Жоао 1 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Лагэ Брам 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 2 0
Сике Уго 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Нильссон Хокан 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Кюйпер Максим 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
5
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2
Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0

Результаты матчей

Кортрейк
Брюгге

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
6.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
7.
АХ Лёвен
 6 2 4 0 8 - 4 10
8.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
11.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
12.
Антверпен
 6 2 1 3 9 - 6 7
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
15.
Сент-Трейден
 6 0 3 3 6 - 15 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
10.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
12.
Антверпен
 3 1 0 2 7 - 4 3
13.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      Сильва Жоао уходит с поля. Шимич Роко выходит вместо него
    • 58'
      Начо Ферри уходит с поля. Амброз Тьерри выходит вместо него
    • 56'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Сильва Жоао получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Нильссон Хокан сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Ванакен Ханс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кортрейк 0:3 Брюгге онлайн

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