Тур: 7. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
0:1
13' ГолВанакен Ханс
21' Желтая карточкаСильва Жоао
56' Желтая карточкаВетлесен Уго
61' Желтая карточкаЛагэ Брам
69' Желтая карточкаСкораш Михал
80' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
0:2
83' ГолТалби Чемсдин
0:3
90' ГолВанакен Ханс
90'+6
Ход матча
13'
0:1
21'
56'
61'
69'
80'
83'
0:2
90'
0:3
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
-
20 Девале ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
-
21 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Кортрейк
Брюгге
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
66.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
20 матчей
10%
90%
0 побед 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
28.1%
15.6%
56.3%
9 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
21.9%
43.8%
34.3%
7 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
1.41
0.73
Среднее время на гол
63
122
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.18
Среднее время на гол
38
76
Всего голов
59
31
Голов в среднем за матч
1.84
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
19
Больше 59%
Меньше 41%
13
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
48
92
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Жоао
|1
|0.14
|Амброз Тьерри
|1
|0.14
|Канеко Такуро
|1
|0.14
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.14
|Ферри Начо
|1
|0.14
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0.43
|Нильссон Хокан
|2 (1)
|0.29
|Ванакен Ханс
|2
|0.29
|Цолис Христос
|2
|0.29
|Мехеле Брэндон
|1
|0.14
|Талби Чемсдин
|1
|0.14
|Сейс Хоакин
|1
|0.14
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Эль-Идрисси Мунем
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Сильва Жоао
|1
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брюгге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
5
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
20%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
3
50%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1
Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Антверпен 0:1
Брюгге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2
Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2 Генк - Брюгге 0:3 Брюгге - Генк 4:0
Результаты матчей
Кортрейк
Брюгге
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
43
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4