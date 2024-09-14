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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
НАК Бреда
1:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
73' Желтая карточка
Берг Ян
77' Красная карточка
Хефкенс Карл
78' Желтая карточка
Фоссо Райан
1:0
85' Гол
Костож Кацпер
90' Желтая карточка
Кемпер Бой
90'+4

Ход матча

46'
 
Бастьен Самюэль
Бульяуде Эсекиэль
66'
Adam Kaied
Сейер Лео
 
66'
Кёйперс Рой
Гарбетт Мэттью
 
71'
 
Митрович Йосип
Эрцег Анте
73'
Берг Ян
 
77'
Хефкенс Карл
 
78'
 
Фоссо Райан
78'
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
 
79'
Леманс Клинт
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
83'
 
Дальхаус Яспер
Петерсон Кристофер
83'
 
Dario Grujic
Дейкс Митчелл
85'
Костож Кацпер
(Яношек Доминик)
1:0
90'
 
Luka Tunjic
Пинту Иву
90'
Кемпер Бой
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 429 Количество передач 386
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
16
Балар
Максимильен
7
Гарбетт
Мэттью
39
Яношек
Доминик
77
Сейер
Лео
10
Омарссон
Элиас
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
7
Петерсон
Кристофер
50
Эрцег
Анте
НАК Бреда
4-2-3-1
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

НАК Бреда
Фортуна Ситтард

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
2:3
ТМК
0:13
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
5:0
ПД
1:2
К
2:3

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

5
17

Голов в среднем за матч

1
4.25

Среднее время на гол

90
21

Всего голов

15
25

Голов в среднем за матч

1.88
3.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
28

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.2
Берг Ян 1 0.2
Костож Кацпер 1 0.2
Люкассен Бойд 1 0.2
Гарбетт Мэттью 1 0.2
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.5
Петерсон Кристофер 1 0.25
Митрович Йосип 1 0.25
Makan Aiko 1 0.25
Дейкс Митчелл 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 3 0
Кемпер Бой 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Граймль Лео 1 0
Балар Максимильен 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 2 0
Розье Лорейнц 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
НАК Бреда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фортуна Ситтард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

0
3
НАК Бреда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
50%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1
Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5 НАК Бреда - Рода 3:1 Осс - НАК Бреда 1:1 НАК Бреда - АДО Ден Хааг 2:2
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Витесс - Фортуна Ситтард 3:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1

Результаты матчей

НАК Бреда
Фортуна Ситтард

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
  • 92'
    Кемпер Бой тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • 92'
    Кемпер Бой из команды НАК Бреда заходит слишком далеко, он валит Йосип Митрович.
  • 92'
    Фортуна Ситтард пытается что-то создать.
  • 92'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    НАК Бреда пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Граймль Лео ослабляет давление, выбив мяч.
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