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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Гронинген
2:2
Конец матча
Фейеноорд
0'
14' Желтая карточка
Ван Берген Том
18' Желтая карточка
Ресинк Стейе
28' Желтая карточка
Chris-Kevin Nadje
0:1
33' Гол в свои ворота
Ван Берген Том
50' Желтая карточка
Зекиель Дживай
0:2
70' Гол
Пайшао Игор
1:2
81' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
89' Желтая карточка
Бакуна Леандро
2:2
90' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
90'+6

Ход матча

14'
Ван Берген Том
 
18'
Ресинк Стейе
 
28'
 
Chris-Kevin Nadje
33'
0:1
Ван Берген Том
46'
 
Траунер Гернот
Белен Томас
50'
 
Зекиель Дживай
62'
 
Осман Ибрагим
Ниукоп Барт
63'
 
Миламбо Антони
Chris-Kevin Nadje
68'
 
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго
68'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Ван Берген Том
 
68'
Мендес Руи
Валенте Лусиано
 
70'
0:2
Пайшао Игор
(Лотомба Жордан)
77'
Остинг Тейс
Постема Романо
 
77'
Пелюпесси Йоей
Ресинк Стейе
 
78'
 
Карранса Хулиан
Зекиель Дживай
81'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Пелюпесси Йоей)
1:2
82'
Эмеран Ноа
Схредерс Йорг
 
89'
Бакуна Леандро
 
90'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Finn Stam)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 346 Количество передач 385
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
3
Блокзайл
Тиймен
43
Пеерсман
Марвин
22
Finn
Stam
14
Схредерс
Йорг
6
Ресинк
Стейе
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Смал
Гийс
34
Chris-Kevin
Nadje
24
Зекиель
Дживай
8
Тимбер
Квинтен
2
Ниукоп
Барт
29
Хименес
Сантьяго
II
14
Пайшао
Игор
Гронинген
4-4-2
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Фейеноорд

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
45.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

33 матча

15.2%
30.3%
54.5%
5 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
6 побед 9 ничьих 18 побед

История матчей

К
2:1
Э
1:0
Э
0:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:5
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
6:0
Э
5:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
3:1

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.44
0.47

Среднее время на гол

62
191

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

56
32

Голов в среднем за матч

1.7
0.97

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

53
92

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакуна Леандро 2 (1) 0.4
Схредерс Йорг 2 0.4
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.4
Мендес Руи 1 0.2
Ренте Марко 1 0.2
Ван Берген Том 1 0.2
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Валенте Лусиано 0 0
Finn Stam 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.5
Хименес Сантьяго II 2 0.5
Стенгс Келвин 1 0.25
Ганцко Давид 1 0.25
Тимбер Квинтен 1 0.25
Миламбо Антони 1 0.25
Лотомба Жордан 0 0
Буэно Уго 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 0
Постема Романо 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Chris-Kevin Nadje 1 0

Результаты матчей

Гронинген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фейеноорд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Гронинген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
20%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1
Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Гронинген - Камбюр 3:0 ВВВ-Венло - Гронинген 0:1 Гронинген - НАК Бреда 1:1 Эммен - Гронинген 0:3
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4
Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 0:1 Фейеноорд - Аякс 6:0 Волендам - Фейеноорд 0:0 Фейеноорд - Утрехт 4:2 Херенвен - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Хераклес 3:0

Результаты матчей

Гронинген
Фейеноорд

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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