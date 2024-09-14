Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Блокзайл Тиймен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Пайшао Игор . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Фейеноорд

39' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Хорошую попытку сделал Ниукоп Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Хименес Сантьяго II создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Матч возобновится спорным мячом

38' Chris-Kevin Nadje на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Гронинген

36' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Гронинген

35' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Г О О О О Л - Ван Берген Том уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Пайшао Игор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Тимбер Квинтен пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

31' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Гронинген

30' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

30' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Фейеноорд

28' Рефери не любит споров - именно за это Chris-Kevin Nadje сейчас получил желтую

28' Валенте Лусиано не смог попасть в створ ударом издали

28' Бакуна Леандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ресинк Стейе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Схредерс Йорг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

19' Схредерс Йорг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ресинк Стейе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

15' Пайшао Игор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Ван Берген Том совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Смал Гийс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Пайшао Игор бьет со штрафного в створ, но Этьен Вассен держит все под контролем

11' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Пайшао Игор пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Ниукоп Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Хове Йохан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Гронинген

6' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

6' Пеерсман Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Фейеноорд

4' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гронинген начинает с центра поля