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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
АЗ Алкмаар
9:1
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
4' Гол
Мейнанс Свен
1:1
19' Гол
Брауэрс Люк
2:1
23' Гол
Пэрротт Трой
3:1
48' Гол
Пэрротт Трой
4:1
50' Гол
Пэрротт Трой
5:1
56' Гол
Пэрротт Трой
6:1
72' Гол
Садик Ибраим
7:1
75' Гол
Мердинк Мекс
80' Желтая карточка
Карлсбакк Даниэль
8:1
82' Гол
Белич Кристиян
9:1
85' Гол
Бюрместер Зико
90'+3

Ход матча

4'
Мейнанс Свен
(Мёллер Вольфе Давид)
1:0
19'
1:1
Брауэрс Люк
(Кёлерт Матс)
23'
Пэрротт Трой
(Садик Ибраим)
2:1
46'
 
Levi Smans
Ван Эе Эспен
48'
Пэрротт Трой
(Садик Ибраим)
3:1
50'
Пэрротт Трой
(Класи Йорди)
4:1
56'
Пэрротт Трой
(Гус Ваутер)
5:1
69'
Белич Кристиян
Копмейнерс Пер
 
69'
Касиус Денсо
Мёллер Вольфе Давид
 
70'
 
Нуннели Че
Ilias Sebaoui
70'
 
Карлсбакк Даниэль
Николаеску Йон
70'
 
Халл Дензел
Брауде Оливер
72'
Садик Ибраим
(Мейнанс Свен)
6:1
74'
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
 
74'
Аддай Джейден
Садик Ибраим
 
75'
Мердинк Мекс
(Ван Боммел Рубен)
7:1
80'
Бюрместер Зико
Ван Боммел Рубен
 
80'
 
Карлсбакк Даниэль
82'
Белич Кристиян
(Бюрместер Зико)
8:1
85'
Бюрместер Зико
(Касиус Денсо)
9:1

Статистика матча

  • 9 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 18 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 462 Количество передач 563
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
10
Мейнанс
Свен
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
9
Пэрротт
Трой
7
Ван
Боммел
Рубен
13
Ван
дер
Харт
Микки
45
Брауде
Оливер
4
Керстен
Сэм
5
Бохневич
Павел
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
8
Брауэрс
Люк
19
Ольссон
Симон
20
Тренсков
Якоб
18
Николаеску
Йон
10
Ilias
Sebaoui
АЗ Алкмаар
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Херенвен

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

41 матч

53.7%
17.1%
29.2%
22 победы 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.3%
24.4%
29.3%
19 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
2:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
ЭПО
2:0
ЭПО
3:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
2:4
Э
0:2
Э
2:3
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:2
К
1:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:1
Э
5:2
Э
0:1
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:5
К
2:2
Э
4:2
Э
0:4
Э
0:0
Э
3:3
Э
5:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
4:1
Э
0:2
С
1:5
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

42
43

Голов в среднем за матч

2
2.15

Среднее время на гол

45
41

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

78
73

Голов в среднем за матч

1.9
1.78

Тотал матчей

2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

47
50

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 4 0.8
Садик Ибраим 2 0.4
Мейнанс Свен 2 0.4
Ван Боммел Рубен 2 0.4
Мердинк Мекс 2 0.4
Бюрместер Зико 1 0.2
Белич Кристиян 1 0.2
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брауэрс Люк 2 0.5
Николаеску Йон 2 0.5
Ольссон Симон 1 0.25
Тренсков Якоб 1 0.25
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бохневич Павел 2 0
Брауде Оливер 2 0
Керстен Сэм 1 0
Карлсбакк Даниэль 1 0
Ван Эе Эспен 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0
Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Херенвен

Точный счет

1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
9
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 45%, Херенвен: 55%.
  • 93'
    Тренсков Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Касиус Денсо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
  • 92'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
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