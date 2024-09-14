Тур: 5. Стадион: АФАС. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
9:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолМейнанс Свен
1:1
19' ГолБрауэрс Люк
2:1
23' ГолПэрротт Трой
3:1
48' ГолПэрротт Трой
4:1
50' ГолПэрротт Трой
5:1
56' ГолПэрротт Трой
6:1
72' ГолСадик Ибраим
7:1
75' ГолМердинк Мекс
80' Желтая карточкаКарлсбакк Даниэль
8:1
82' ГолБелич Кристиян
9:1
85' ГолБюрместер Зико
90'+3
Ход матча
4'
19'
1:1
23'
2:1
48'
3:1
50'
4:1
56'
5:1
72'
6:1
75'
7:1
82'
8:1
85'
9:1
Статистика матча
-
9 Голы 1
-
6 Удары по воротам 7
-
18 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
462 Количество передач 563
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
16
Майкума
Сейя
10
Мейнанс
Свен
11
Садик
Ибраим
11
Кёлерт
Матс
21
Ван
Эе
Эспен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 _Isaiah A.
-
-
-
14 Levi Smans
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Херенвен
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
63%
29.6%
7.4%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
25.9%
3.7%
19 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
41 матч
53.7%
17.1%
29.2%
22 победы 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.5%
34.1%
24.4%
17 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.3%
24.4%
29.3%
19 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
43
Голов в среднем за матч
2
2.15
Среднее время на гол
45
41
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.8
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
78
73
Голов в среднем за матч
1.9
1.78
Тотал матчей
2.5
40
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
30
Больше 73%
Меньше 27%
11
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
12
Больше 29%
Меньше 71%
29
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
47
50
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|4
|0.8
|Садик Ибраим
|2
|0.4
|Мейнанс Свен
|2
|0.4
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.4
|Мердинк Мекс
|2
|0.4
|Бюрместер Зико
|1
|0.2
|Белич Кристиян
|1
|0.2
|Класи Йорди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брауэрс Люк
|2
|0.5
|Николаеску Йон
|2
|0.5
|Ольссон Симон
|1
|0.25
|Тренсков Якоб
|1
|0.25
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гус Ваутер
|2
|0
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Майкума Сейя
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бохневич Павел
|2
|0
|Брауде Оливер
|2
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0
|Ван Эе Эспен
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Херенвен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Херенвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
10
1
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
10%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1
Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0
Херенвен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0
Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3 Валвейк - Херенвен 1:1 Херенвен - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Херенвен 2:0 Херенвен - ПЕК Зволле 2:0 Волендам - Херенвен 0:4
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Херенвен
Точный счет
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
9
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
23
13
14
13
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|2 (3)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1