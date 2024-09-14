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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
ПСВ
2:0
Второй тайм: 48'
НЕК Неймеген
0'
9' Красная карточка
Сано Кадаи
1:0
11' Пенальти
Де Йонг Люк
2:0
16' Гол
Тиль Гус

Ход матча

9'
 
Сано Кадаи
11'
Де Йонг Люк
1:0
13'
 
Худемакерс Меес
Огава Коки
16'
Тиль Гус
(Боскальи Оливье)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 383 Количество передач 136
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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ПСВ
Ничья
НЕК Неймеген
1.21
9.00
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
7
Гонсалес
Роберто
5
Оуведжан
Томас
18
Огава
Коки
ПСВ
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

24 матча

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
4:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

3
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.92

Среднее время на гол

108
98

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.8
Тиль Гус 3 0.6
Де Йонг Люк 2 (1) 0.4
Тильман Малик 2 0.4
Дриауех Каухайб 2 0.4
Бакайоко Жоан 2 0.4
Веерман Йоэй 1 0.2
Схаутен Йерди 1 0.2
Пепи Рикардо 1 0.2
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.4
Огава Коки 1 0.2
Сано Кадаи 1 0.2
Уаисса Сами 1 0.2
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Кадаи 0 1
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
1
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1
ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

ПСВ
НЕК Неймеген

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСВ
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
8.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Херенвен
 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
12.
Твенте
 0:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
15.
НАК Бреда
 Заявка 4 1 0 3 4 - 11 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
4.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Твенте
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 2:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Твенте
 0:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 0:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
ПЕК Зволле
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
18.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
Гронинген Бакуна Леандро 2 (2)
ПСВ Тильман Малик 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Весь список
  • 47'
    Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Сандлер Филипп из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 46'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: ПСВ: 72%, НЕК Неймеген: 28%.
  • 48'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСВ
    Ничья
    НЕК Неймеген
    1.21
    9.00
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    99.20
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    Где смотреть матч ПСВ 2:0 НЕК Неймеген онлайн

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    ПСВ
    НЕК Неймеген
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