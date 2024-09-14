Тур: 5. Стадион: Филипс. Главный судья: Хиглер Деннис
2:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
9'
11'
1:0
16'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
383 Количество передач 136
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
-
39 Нагало АдамоЗащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
25 Уаисса СамиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
НЕК Неймеген
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
24 матча
75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
3
2.08
Среднее время на гол
30
43
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
0.83
0.92
Среднее время на гол
108
98
Всего голов
46
36
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Ирвинг
|4
|0.8
|Тиль Гус
|3
|0.6
|Де Йонг Люк
|2 (1)
|0.4
|Тильман Малик
|2
|0.4
|Дриауех Каухайб
|2
|0.4
|Бакайоко Жоан
|2
|0.4
|Веерман Йоэй
|1
|0.2
|Схаутен Йерди
|1
|0.2
|Пепи Рикардо
|1
|0.2
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Ланг Ноа
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.4
|Огава Коки
|1
|0.2
|Сано Кадаи
|1
|0.2
|Уаисса Сами
|1
|0.2
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиль Гус
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сано Кадаи
|0
|1
|Маркес Иван
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
1
ПСВ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1
ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0
Результаты матчей
ПСВ
НЕК Неймеген
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСВ
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|0:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|12.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|0:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (4)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|2 (2)
|ПСВ
|Тильман Малик
|2 (1)
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1
|ПЕК Зволле
|Лутонда Тьерри
|1 1
|Фейеноорд
|Зерруки Рамиз
|1 1