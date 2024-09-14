Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

84' Ледесма Ричард из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Стейн ван Гассел держит все под контролем

83' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

82' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Дамс Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Пропер Дирк получил желтую карточку от судьи

75' Оуведжан Томас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет ПСВ

71' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Сайбари Исмаэль нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

68' Дриауех Каухайб не смог попасть в створ ударом издали

67' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

66' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

63' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Ледесма Ричард пробует нанести удар издали, но Стейн ван Гассел держит все под контролем

61' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Стейн ван Гассел держит все под контролем

58' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Тиль Гус нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

57' Дамс Маттео из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Фламинго Райан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ

52' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Дамс Маттео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Стейн ван Гассел спокойно отбил мяч.

47' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.