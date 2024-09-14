  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 34100 Главный судья: Хиглер Деннис
ПСВ
2:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
9' Красная карточка
Сано Кадаи
1:0
11' Пенальти
Де Йонг Люк
2:0
16' Гол
Тиль Гус
75' Желтая карточка
Пропер Дирк
90'+4

Ход матча

9'
 
Сано Кадаи
11'
Де Йонг Люк
1:0
13'
 
Худемакерс Меес
Огава Коки
16'
Тиль Гус
(Боскальи Оливье)
2:0
59'
 
Маркес Иван
Сандлер Филипп
60'
 
Хансен Сонтье
Basar Onal
60'
 
Уаисса Сами
Гонсалес Роберто
67'
Дриауех Каухайб
Тильман Малик
 
67'
Де Йонг Люк
Схаутен Йерди
 
67'
Сайбари Исмаэль
Пепи Рикардо
 
75'
 
Пропер Дирк
76'
 
Лиратцис Элефтериос
Оуведжан Томас
87'
Нагало Адамо
Фламинго Райан
 
87'
Лэнд Тайго
Тиль Гус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 0
  • 11 Удары в створ 1
  • 15 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 698 Количество передач 206
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
37
Ледесма
Ричард
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
7
Тильман
Малик
1
Ван
Гассел
Стейн
2
Перейра
Брайанн
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
7
Гонсалес
Роберто
5
Оуведжан
Томас
18
Огава
Коки
ПСВ
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
НЕК Неймеген

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

68.4%
10.5%
21.1%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

24 матча

75%
16.7%
8.3%
18 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

54.2%
29.2%
16.6%
13 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
4:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
0:3
Э
2:1
Э
0:2
Э
5:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
К
3:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:0
Э
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

3
2.08

Среднее время на гол

30
43

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

0.83
0.92

Среднее время на гол

108
98

Всего голов

46
36

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Ирвинг 4 0.8
Тиль Гус 3 0.6
Де Йонг Люк 2 (1) 0.4
Тильман Малик 2 0.4
Дриауех Каухайб 2 0.4
Бакайоко Жоан 2 0.4
Веерман Йоэй 1 0.2
Схаутен Йерди 1 0.2
Пепи Рикардо 1 0.2
Боскальи Оливье 0 0
Ланг Ноа 0 0
Фламинго Райан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.4
Огава Коки 1 0.2
Сано Кадаи 1 0.2
Уаисса Сами 1 0.2
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиль Гус 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сано Кадаи 0 1
Маркес Иван 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
ПСВ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
1
ПСВ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

10
3
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

18
5
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
20%
16-30
1
6%
2
40%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
4
22%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1
ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8 ПСВ - Витесс 6:0 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Эксельсиор - ПСВ 0:2 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 ПСВ - Твенте 1:0 Боруссия Д - ПСВ 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2
НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - ПСВ 3:1 Утрехт - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

ПСВ
НЕК Неймеген

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПСВ
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
15.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34100 болельщиков
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: ПСВ: 77%, НЕК Неймеген: 23%.
  • 94'
    Нюйтинк Брэм из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Перейра Брайанн ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 93'
    Вердонк Калвин из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 92'
    Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 77%, НЕК Неймеген: 23%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 2:0 НЕК Неймеген онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный