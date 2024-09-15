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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Спарта Роттердам
0:1
Перерыв
Гоу Эхед Иглс
0'
18' Желтая карточка
Aske Adelgaard
0:1
21' Гол
Мартинсен Якоб

Ход матча

18'
 
Aske Adelgaard
21'
0:1
Мартинсен Якоб
(Aske Adelgaard)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 277 Количество передач 255
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Гоу Эхед Иглс
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Бас
Юлиан
8
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
11
Адеканье
Бобби
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 2 0.4
Леуритсен Тобиас 1 0.2
Клемент Пелле 1 0.2
Бас Юлиан 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.2
Адеканье Бобби 1 0.2
Мартинсен Якоб 1 0.2
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Китолано Джошуа 1 0
Эрдхёйзен Майк 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
8.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 5 2 0 3 3 - 7 6
9.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
10.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
12.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
6.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
18.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 2 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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