Тур: 5. Стадион: Sparta Stadion Het Kasteel. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:1
Перерыв
Ход матча
18'
21'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
277 Количество передач 255
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
1
Олай
Ник
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Бакари СаидЗащитник
-
13 Кинтеро ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
15 Кляйн МайкПолузащитник
-
17 Мито СюнсукэПолузащитник
-
14 МетиньоПолузащитник
- Нападающий
-
-
22 Marvin Young
-
21 Ayoub Oufkir
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Лука Эверинк
-
-
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.63
1.25
Среднее время на гол
34
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|2
|0.4
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.2
|Клемент Пелле
|1
|0.2
|Бас Юлиан
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штоккерс Финн
|1
|0.2
|Адеканье Бобби
|1
|0.2
|Мартинсен Якоб
|1
|0.2
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Кюст Джевенсио
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Эрдхёйзен Майк
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|2
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
|Aske Adelgaard
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Гоу Эхед Иглс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|7.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
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- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|2 (3)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1