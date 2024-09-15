Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Линторст Эверт не смог попасть в створ ударом издали

87' Майк Кляйн из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

87' Плогман Лука взял и забрал мяч на выходе

87' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Негли Камиель не смог попасть в створ ударом издали

83' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Майк Кляйн из команды Спарта Роттердам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Негли Камиель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Негли Камиель не смог попасть в створ ударом издали

73' Дирксен Юлиюс не смог попасть в створ ударом издали

73' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

73' Сюре Матис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Сюре Матис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

69' Адеканье Бобби получил легкую травму, и его заменил Серен Тенгстедт.

69' Адеканье Бобби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Джевенсио ван дер Куст уходит с поля и его заменяет Майк Кляйн

66' Нассо Мохамед пробует нанести удар издали, но Лука Плогман держит все под контролем

66' Хорошую попытку сделал Шарль-Андреас Брим. Удар в створ, но вратарь начеку

65' Негли Камиель бьет со штрафного в створ, но Лука Плогман держит все под контролем

64' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

59' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Наубер Геррит оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

56' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Мартинсен Якоб навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

50' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Рейт Бойд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Леуритсен Тобиас уходит с поля и его заменяет Шарль-Андреас Брим