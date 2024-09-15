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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9931 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Спарта Роттердам
1:2
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
18' Желтая карточка
Aske Adelgaard
0:1
21' Гол
Мартинсен Якоб
0:2
53' Гол
Эдвардсен Виктор
57' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
1:2
80' Гол
Мито Сюнсукэ
90'+6

Ход матча

18'
 
Aske Adelgaard
21'
0:1
Мартинсен Якоб
(Aske Adelgaard)
46'
Метиньо
Клемент Пелле
 
46'
Брим Шарль-Андреас
Леуритсен Тобиас
 
46'
Китолано Джошуа
Версейрен Арно
 
53'
0:2
Эдвардсен Виктор
57'
Эрдхёйзен Майк
 
58'
 
Сюре Матис
Мартинсен Якоб
67'
Кляйн Майк
Ван дер Кюст Джевенсио
 
69'
 
Тенгстедт Сёрен
Адеканье Бобби
69'
 
Дирксен Юлиюс
Aske Adelgaard
78'
Мито Сюнсукэ
Нассо Мохамед
 
78'
 
Milan Smit
Эдвардсен Виктор
78'
 
Robbin Weijenberg
Антман Оливер
80'
Мито Сюнсукэ
(Бас Юлиан)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 13
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 541 Количество передач 400
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
6
Бас
Юлиан
8
Клемент
Пелле
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
11
Адеканье
Бобби
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
19
Антман
Оливер
7
Мартинсен
Якоб
16
Эдвардсен
Виктор
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
10%
10 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

16 матчей

62.5%
12.5%
25%
10 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
18.8%
18.7%
10 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Э
1:3
Э
1:0
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
5:1
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
1:2

Голы

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.63
1.25

Среднее время на гол

34
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 2 0.4
Леуритсен Тобиас 1 0.2
Клемент Пелле 1 0.2
Мито Сюнсукэ 1 0.2
Бас Юлиан 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 1 0.2
Эдвардсен Виктор 1 0.2
Адеканье Бобби 1 0.2
Мартинсен Якоб 1 0.2
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 2 0
Ван дер Кюст Джевенсио 2 0
Метиньо 2 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 2 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Aske Adelgaard 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гоу Эхед Иглс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Спарта Роттердам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Гоу Эхед Иглс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Барендрехт - Спарта Роттердам 3:3 Йонг АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 5:0 Рода - Спарта Роттердам 0:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:0 Спарта Роттердам - АДО Ден Хааг 1:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:7 Ньювенхурн - Спарта Роттердам 0:8
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2
Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Аякс - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Эксельсиор 3:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
10.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Виллем II Kyan Vaesen 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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    • 92'
      Ох, нехорошо это выглядит. Robbin Weijenberg получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 92'
      Robbin Weijenberg на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Сюре Матис из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с правого угла.
    • 92'
      Robbin Weijenberg возвращается на поле.
    • 92'
      Сюре Матис из команды Гоу Эхед Иглс разыграл угловой с правого угла.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Мейссен Рик успешно блокирует удар.
    • 91'
      Milan Smit нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion Het Kasteel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 1:2 Гоу Эхед Иглс онлайн

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