  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 13000 Главный судья: Нихуйс Бас
Виллем II
3:0
Конец матча
Валвейк
0'
1:0
8' Пенальти
Kyan Vaesen
2:0
30' Гол
Мервелд Ринго
3:0
52' Гол в свои ворота
Ван Эйджма Рошон
55' Желтая карточка
Бехоунек Рафаэл
81' Желтая карточка
Ван Гелдерен Лиам
90' Желтая карточка
Emilio Kehrer
90'+5

Ход матча

8'
Kyan Vaesen
1:0
30'
Мервелд Ринго
2:0
46'
 
Кастильо Хуан
Мейерс Арон
46'
 
Ван Гелдерен Лиам
Укили Яссин
46'
 
Вайдманн Дауда
Леливелд Юлиан
52'
Ван Эйджма Рошон
3:0
55'
Бехоунек Рафаэл
 
64'
Ламбер Борис
Тирпан Микаэль
 
65'
 
Нимейер Рёвен
Маргарет Рихонелл
76'
_Amar Fatah
Доодеман Ник
 
79'
 
Вруг Патрик
Румерату Годфрид
80'
Emilio Kehrer
Сандра Сиссе
 
80'
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
 
81'
 
Ван Гелдерен Лиам
90'
Emilio Kehrer
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 593 Количество передач 404
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
9
Завада
Оскар
14
Локеза
Крис
19
Маргарет
Рихонелл
Виллем II
5-3-2
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Валвейк

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
3:1
К
3:0
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
К
3:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
141

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.6
Мервелд Ринго 2 0.4
Сандра Сиссе 1 0.2
Бош Йессе 1 0.2
Бехоунек Рафаэл 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.4

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Бош Йессе 2 0
Amine Lachkar 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Ван Гелдерен Лиам 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валвейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

2
0
Виллем II
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Валвейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
4
29%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
2
40%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1
Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4 Виллем II - Эйндховен 3:0
Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1
Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1

Результаты матчей

Виллем II
Валвейк

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
10.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Хераклес
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
17.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
14.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Виллем II Kyan Vaesen 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Контроль мяча: Виллем II: 59%, Валвейк: 41%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13000 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 93'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Шанс! Эмилио Керер из команды Виллем II пробил головой, но мимо
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виллем II 3:0 Валвейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный