Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

82' Бош Йессе пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

82' Бокила Лотетека пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

81' Ван Гелдерен Лиам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

81' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Валвейк

78' Сигургейрссон Рунар Тор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Amar Fatah из команды Виллем II подал угловой справа.

77' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Тактическая замена. Доодеман Ник уходит с поля и его заменяет Amar Fatah

71' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Оооо... вот это был удар! Завада Оскар должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Завада Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Клеонизе Денильо не смог попасть в створ ударом издали

65' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Бош Йессе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Сигургейрссон Рунар Тор пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

61' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

61' Завада Оскар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Томми Сент-Яго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Завада Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Бехоунек Рафаэл - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Г О О О О Л - Ван Эйджма Рошон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

52' Амин Лачкар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Локеза Крис из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Локеза Крис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Бехоунек Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.