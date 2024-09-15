Тур: 8. Стадион: Ceres Park. Главный судья: Jacob Karlsen
1:1
Конец матча
0'
0:1
22' ГолАдамсен Тонни
1:1
29' ГолПоульсен Николай
63' Желтая карточкаПоульсен Николай
72' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
74' Желтая карточкаАрнстад Кристиан
75' Желтая карточкаАндерсен Йеппе
90'+7
Ход матча
22'
0:1
29'
63'
74'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
627 Количество передач 436
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Пауэр МаксПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
33 Luka Callo
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Силькеборг
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
30 матчей
33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Среднее время на гол
60
55
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.13
1.64
Среднее время на гол
80
54
Всего голов
39
49
Голов в среднем за матч
1.3
1.63
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
69
55
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|6 (1)
|0.75
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0.5
|Бех Тобиас
|4
|0.5
|Андерсон Микаэль
|2
|0.25
|Линкс Гифт
|2
|0.25
|Беихмо Феликс
|1
|0.13
|Поульсен Николай
|1
|0.13
|Тингагер Фредерик
|1
|0.13
|Каль Эрик
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|6 (1)
|0.75
|Бакиз Юнес
|3
|0.38
|Сонне Оливер
|2
|0.25
|Маттссон Пелле
|1
|0.13
|Оразов Рамазан
|1
|0.13
|Редин Понтус
|1
|0.13
|Пюндт Андреас
|1
|0.13
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.13
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Якоб Андерсен
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Frederik Brandhof
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Поульсен Андреас
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Бакиз Юнес
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Сонне Оливер
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1
Результаты матчей
АГФ Орхус
Силькеборг
Точный счет
1:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
32
22
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
35
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|9.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|12 - 15
|7
|10.
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|12.
|0:0
|8
|0
|1
|7
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|8.
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|5 (2)
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3
|Сённерйюск
|Lukas Bjoerklund
|3