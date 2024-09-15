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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
АГФ Орхус
1:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
22' Гол
Адамсен Тонни
1:1
29' Гол
Поульсен Николай
63' Желтая карточка
Поульсен Николай
72' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
74' Желтая карточка
Арнстад Кристиан
75' Желтая карточка
Андерсен Йеппе
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Адамсен Тонни
(Маттссон Пелле)
29'
Поульсен Николай
(Мадсен Мадс Эмиль)
1:1
56'
 
Julius Nielsen
Оразов Рамазан
63'
Поульсен Николай
 
67'
Арнстад Кристиан
Frederik Brandhof
 
72'
Мадсен Мадс Эмиль
 
74'
Арнстад Кристиан
 
75'
 
Андерсен Йеппе
77'
 
Эстрём Робин
Поульсен Андреас
77'
 
Карлсен Фредрик
Андерсен Йеппе
81'
Якоб Андерсен
Йенсен-Эббью Йонас
 
87'
 
Alexander Illum Simmelhack
Мадс Фройндлих
87'
 
Nikolai Jacobsen
Маттссон Пелле
90'
Пауэр Макс
Мадсен Мадс Эмиль
 
90'
Баджи Юссуф
Бех Тобиас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 627 Количество передач 436
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
40
Йенсен-Эббью
Йонас
5
Тингагер
Фредерик
19
Каль
Эрик
2
Беихмо
Феликс
29
Frederik
Brandhof
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
2
Поульсен
Андреас
33
Мадс
Фройндлих
6
Маттссон
Пелле
20
Mads
Larsen
8
Андерсен
Йеппе
7
Оразов
Рамазан
23
Адамсен
Тонни
АГФ Орхус
3-5-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Силькеборг

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

30 матчей

33.3%
26.7%
40%
10 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.7%
40%
23.3%
11 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СД
0:1
К
1:0
СД
2:2
СД
0:1
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
3:4
СД
2:5
СД
2:1
СД
3:1
СД
2:1
ТМК
2:0
СД
0:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
1:0
К
0:1
СД
3:1
СД
3:3
СД
0:4
С
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:4
СЛ
1:2
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Среднее время на гол

60
55

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.13
1.64

Среднее время на гол

80
54

Всего голов

39
49

Голов в среднем за матч

1.3
1.63

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
16
Больше 53%
Меньше 47%
14
11
Больше 37%
Меньше 63%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

69
55

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 6 (1) 0.75
Мадсен Мадс Эмиль 4 0.5
Бех Тобиас 4 0.5
Андерсон Микаэль 2 0.25
Линкс Гифт 2 0.25
Беихмо Феликс 1 0.13
Поульсен Николай 1 0.13
Тингагер Фредерик 1 0.13
Каль Эрик 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 6 (1) 0.75
Бакиз Юнес 3 0.38
Сонне Оливер 2 0.25
Маттссон Пелле 1 0.13
Оразов Рамазан 1 0.13
Редин Понтус 1 0.13
Пюндт Андреас 1 0.13
Alexander Illum Simmelhack 1 0.13
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Якоб Андерсен 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Frederik Brandhof 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Бех Тобиас 1 0
Каль Эрик 1 0
Уве Реслер 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Бринк Марк 0 1
Поульсен Андреас 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Бакиз Юнес 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Сонне Оливер 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
АГФ Орхус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
АГФ Орхус
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
2
29%
46-60
1
7%
2
29%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
2
13%
46-60
2
10%
4
25%
61-75
2
10%
3
19%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 АГФ Орхус - Вайле 5:1 Брондбю - АГФ Орхус 0:1
АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1 Лутон Таун - АГФ Орхус 1:2 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 4:0 Хорсенс - АГФ Орхус 0:3 Скодструп СФ - АГФ Орхус 0:9 АГФ Орхус - Брабранд 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 2:1 Силькеборг - АГФ Орхус 1:0 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Норшелланн - АГФ Орхус 7:2
Силькеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1
Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Утрехт - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Хёугесунн 2:2 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Мидтьюлланн - Силькеборг 3:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 АГФ Орхус - Силькеборг 0:1

Результаты матчей

АГФ Орхус
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
3
2
2.5
2
2
3
2
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
4
4
2.5
3
5
4
4
3.5
1
7
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 0:0 8 1 4 3 12 - 15 7
10.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 0:0 8 0 1 7 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Виборг
 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Виборг
 0:0 5 0 3 2 6 - 9 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
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