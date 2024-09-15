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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
0:0
Первый тайм: 32'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Вайле
Ничья
Виборг
3.80
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2.45
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Все Коэффициенты
1
Векич
Игор
29
Йенсен
Ричард
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
10
Kristian
Kirkegaard
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
59
Marius
Elvius
7
Нгбакото
Йени
18
Anders
Jacobsen
II
11
Ювара
Муса
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Вайле
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.73
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.38
Барри Хамза 1 0.13
Эммануилидис Димитриос 1 0.13
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.5
Йенсен Исак 2 0.25
Гроннинг Йеппе 2 (1) 0.25
Sergio Andrade 1 0.13
Аниембе Даниэль 1 0.13
Бюрги Николас 1 0.13
Srdjan Kuzmic 1 0.13
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велков Стефан 3 0
Барри Хамза 2 0
Ювара Муса 2 0
Колингер Денис 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Christian Groendal 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Виборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
4
Вайле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
0 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
6
40%
31-45
7
41%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1

Результаты матчей

Вайле
Виборг

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Вайле
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Брондбю
 7 3 2 2 14 - 10 11
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 0:0 8 1 4 3 12 - 15 7
10.
Сённерйюск
 7 1 2 4 7 - 14 5
11.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
12.
Вайле
 0:0 8 0 1 7 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
7.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
8.
Брондбю
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Виборг
 0:0 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
8.
Сённерйюск
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Виборг
 0:0 5 0 3 2 6 - 9 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 0:0 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Брондбю Квистгарден Матиас 5 (2)
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Сённерйюск Lukas Bjoerklund 3
Весь список
  • 29'
    Барри Хамза пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем
  • 29'
    Вайле пытается что-то создать.
  • 29'
    Радич Стипе выиграл воздушное противоборство у Ювара Муса.
  • 28'
    Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 27'
    Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 27'
    Виборг пытается что-то создать.
  • 27'
    Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе
  • 26'
    Вайле пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 22'
      Oliver Provstgaard не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 22'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Йенсен Исак из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
    • 20'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Контроль мяча: Вайле: 35%, Виборг: 65%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 19'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 19'
      Ювара Муса выиграл воздушное противоборство у Радич Стипе.
    • 19'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Йенсен Ричард ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Виборг начинает контратаку
    • 18'
      Гроннинг Йеппе из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 18'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Судья сигнализирует, что Вестергорд Магнус из команды Виборг поставил подножку. Пострадал Нгбакото Йени
    • 17'
      Велков Стефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Oliver Provstgaard из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Сержиу Андраде
    • 15'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 15'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Вайле: 34%, Виборг: 66%.
    • 15'
      Виборг контролирует мяч.
    • 14'
      Векич Игор взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Барри Хамза из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 13'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 12'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Виборг контролирует мяч.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Велков Стефан из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 10'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 10'
      Вайле пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Вайле: 31%, Виборг: 69%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 10'
      Радич Стипе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 9'
      Сержиу Андраде из команды Виборг подал угловой справа.
    • 9'
      Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 9'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Виборг контролирует мяч.
    • 8'
      Oliver Provstgaard ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 8'
      Вайле контролирует мяч.
    • 7'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 6'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Вайле контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Вайле: 21%, Виборг: 79%.
    • 5'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Marius Elvius из команды Вайле поставил подножку. Пострадал Жуниор Ренато
    • 3'
      Удар от ворот произведет Вайле
    • 3'
      Жуниор Ренато оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Мбом Жан-Мануэль из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ювара Муса пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем
    • 1'
      Радич Стипе ошибается в защите.
    • 1'
      Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Виборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vejle Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
    Виборг
    3.80
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