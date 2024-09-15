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  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Вайле
0:5
Конец матча
Виборг
0'
44' Желтая карточка
Йенсен Ричард
0:1
45' Пенальти
Гроннинг Йеппе
53' Желтая карточка
Бюрги Николас
54' Желтая карточка
Барри Хамза
0:2
55' Гол
Sergio Andrade
0:3
65' Гол
Йенсен Исак
0:4
68' Гол
Anosike Ementa
74' Желтая карточка
Хюйбер Лука
0:5
84' Гол
Anosike Ementa
90'+5

Ход матча

44'
Йенсен Ричард
 
45'
0:1
Гроннинг Йеппе
46'
Леуритсен Тобиас
Anders Jacobsen II
 
46'
Йебоа Эммануэль
Хетеми Лундрим
 
53'
 
Бюрги Николас
54'
Барри Хамза
 
55'
0:2
Sergio Andrade
(Thomas Joergensen)
59'
Christian Groendal
Нгбакото Йени
 
59'
Эммануилидис Димитриос
Kristian Kirkegaard
 
65'
0:3
Йенсен Исак
(Жуниор Ренато)
66'
 
Anosike Ementa
Жуниор Ренато
66'
 
Charly Horneman
Йенсен Исак
67'
 
Лонвейк Джастин
Thomas Joergensen
68'
0:4
Anosike Ementa
71'
Хюйбер Лука
Ювара Муса
 
74'
Хюйбер Лука
 
79'
 
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
79'
 
Ибрагим Саид
Sergio Andrade
84'
0:5
Anosike Ementa
(Charly Horneman)

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 404 Количество передач 509
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Векич
Игор
29
Йенсен
Ричард
13
Велков
Стефан
4
Oliver
Provstgaard
10
Kristian
Kirkegaard
34
Хетеми
Лундрим
5
Барри
Хамза
59
Marius
Elvius
7
Нгбакото
Йени
18
Anders
Jacobsen
II
11
Ювара
Муса
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
55
Радич
Стипе
4
Бюрги
Николас
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
7
Sergio
Andrade
11
Жуниор
Ренато
10
Йенсен
Исак
Вайле
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Вайле
Виборг

14 матчей

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

26 матчей

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:0
СД
1:1
ТМС
3:4
ПД
1:1
ПД
3:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ТМК
3:0
ПД
3:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.36

Среднее время на гол

54
66

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1.25

Среднее время на гол

50
72

Всего голов

45
34

Голов в среднем за матч

1.73
1.31

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

52
68

Бомбардиры внутри турнира

Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 3 0.38
Барри Хамза 1 0.13
Эммануилидис Димитриос 1 0.13
Ювара Муса 0 0
Christian Groendal 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakob Nielsen 4 0.5
Йенсен Исак 3 0.38
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.38
Sergio Andrade 2 0.25
Anosike Ementa 2 0.25
Аниембе Даниэль 1 0.13
Бюрги Николас 1 0.13
Srdjan Kuzmic 1 0.13
Жуниор Ренато 0 0
Радич Стипе 0 0
Вестергорд Магнус 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0

Карточки

Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Хамза 3 0
Велков Стефан 3 0
Ювара Муса 2 0
Колингер Денис 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Хюйбер Лука 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Эммануилидис Димитриос 1 0
Christian Groendal 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 2 0
Вестергорд Магнус 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Лонвейк Джастин 1 0
Радич Стипе 1 0
Бюрги Николас 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
4
Вайле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Виборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
67%
1
9%
76-90

Пропущено

12
9
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
40%
2
12%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
6
40%
31-45
8
36%
1
7%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1

Результаты матчей

Вайле
Виборг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вайле
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 1:0 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 8 2 3 3 17 - 15 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 0:1 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 0:1 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 1:0 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 0:1 5 1 0 4 4 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
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Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Весь список
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