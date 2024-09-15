Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

89' Marius Elvius выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Вайле

88' Аносике Эмента оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Оооо... вот это был удар! Charly Horneman должен был забить с этой позиции.

88' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Удар от ворот произведет Виборг

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Радич Стипе получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Радич Стипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Леуритсен Тобиас не смог попасть в створ ударом издали

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Виборг будет все-таки засчитан.

85' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Виборг

84' Г О О О О Л - Аносике Эмента забивает с правой ноги!

84' Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Удар от ворот произведет Виборг

84' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Эммануилидис Димитриос из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Вайле

80' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Charly Horneman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Вайле

77' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Виборг

76' Эммануилидис Димитриос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Хюйбер Лука получил желтую карточку от судьи

71' Удар от ворот произведет Виборг

70' Marius Elvius пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

70' Йенсен Ричард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Г О О О О Л - Аносике Эмента из команды Виборг правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

65' Г О О О О Л - Йенсен Исак забивает с правой ноги!

62' Сержиу Андраде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Оооо... вот это был удар! Жуниор Ренато должен был забить с этой позиции.

62' Хорошую попытку сделал Жуниор Ренато . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

61' Барри Хамза навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Christian Gammelgaard бьет со штрафного в створ, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

57' Удар от ворот произведет Виборг

57' Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Г О О О О Л - Сержиу Андраде забивает с правой ноги!

55' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Барри Хамза получил желтую карточку от судьи

53' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе

53' Бюрги Николас получил желтую карточку от судьи

52' Хорошую попытку сделал Сержиу Андраде . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Удар от ворот произведет Виборг

51' Йебоа Эммануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Ювара Муса из команды Вайле своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Marius Elvius пробует нанести удар издали, но Оскар Хедвалл держит все под контролем

49' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Векич Игор взял и забрал мяч на выходе

47' Йенсен Исак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля