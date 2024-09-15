Тур: 8. Стадион: Вейле. Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
44' Желтая карточкаЙенсен Ричард
0:1
45' ПенальтиГроннинг Йеппе
53' Желтая карточкаБюрги Николас
54' Желтая карточкаБарри Хамза
0:2
55' ГолSergio Andrade
0:3
65' ГолЙенсен Исак
0:4
68' ГолAnosike Ementa
74' Желтая карточкаХюйбер Лука
0:5
84' ГолAnosike Ementa
90'+5
Ход матча
44'
45'
0:1
53'
54'
55'
65'
0:3
68'
0:4
74'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 10
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
404 Количество передач 509
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
11
Ювара
Муса
55
Радич
Стипе
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Хюйбер ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вайле
Виборг
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
26 матчей
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.36
Среднее время на гол
54
66
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.79
1.25
Среднее время на гол
50
72
Всего голов
45
34
Голов в среднем за матч
1.73
1.31
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
52
68
Бомбардиры внутри турнира
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|3
|0.38
|Барри Хамза
|1
|0.13
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.13
|Ювара Муса
|0
|0
|Christian Groendal
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakob Nielsen
|4
|0.5
|Йенсен Исак
|3
|0.38
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.38
|Sergio Andrade
|2
|0.25
|Anosike Ementa
|2
|0.25
|Аниембе Даниэль
|1
|0.13
|Бюрги Николас
|1
|0.13
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.13
|Жуниор Ренато
|0
|0
|Радич Стипе
|0
|0
|Вестергорд Магнус
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Карточки
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Хамза
|3
|0
|Велков Стефан
|3
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Колингер Денис
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Хюйбер Лука
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0
|Christian Groendal
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|2
|0
|Вестергорд Магнус
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Лонвейк Джастин
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Вайле
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Виборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
6
Вайле
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
4
Вайле
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Виборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
67%
1
9%
76-90
Пропущено
12
9
1 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
8%
4
44%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
2
33%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
40%
2
12%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
3
14%
6
40%
31-45
8
36%
1
7%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вайле
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Брёнсхёй - Вайле 1:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Вайле - Силькеборг 1:3 АГФ Орхус - Вайле 5:1
Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Вайле - Норшелланн 0:1 Брондбю - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 2:3 Оденсе - Вайле 2:5 Вайле - Фредерисия 3:0 Брондбю - Вайле 0:2 Раннерс - Вайле 1:0 Вайле - Видовре 2:0 Вайле - Люнгбю 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Вайле - Оденсе 3:2 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1
Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2 Видовре - Виборг 0:1 Виборг - Раннерс 0:0 Виборг - Люнгбю 2:1 Оденсе - Виборг 1:3 Вайле - Виборг 1:1
Результаты матчей
Вайле
Виборг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вайле
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|17 - 15
|9
|10.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3