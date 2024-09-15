Тур: 8. Стадион: Брондбю. Главный судья: Jonas Hansen
1:0
Второй тайм: 73'
Ход матча
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
378 Количество передач 171
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримПолузащитник
-
25 Mads AggerПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
24 Olti Hyseni
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Сённерйюск
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
46.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
3.8%
11.6%
22 победы 1 ничья 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
43 матча
53.5%
16.3%
30.2%
23 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.5%
48.8%
11.7%
17 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.83
1.8
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
71
59
Голов в среднем за матч
1.65
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.75
|Бундгаард Филип
|2
|0.25
|Clement Bischoff
|2
|0.25
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.25
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.13
|Дивкович Марко
|1
|0.13
|Греве Матиас
|1
|0.13
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Судзуки Юито
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Agger
|3
|0.38
|Камили Лирим
|2
|0.25
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.13
|Tobias Sommer
|1
|0.13
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сённерйюск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
3
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сённерйюск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2
Результаты матчей
Брондбю
Сённерйюск
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|17 - 8
|20
|2.
|8
|5
|2
|1
|22 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|16 - 10
|16
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|15 - 10
|14
|6.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|13 - 13
|11
|8.
|8
|3
|0
|5
|7 - 18
|9
|9.
|8
|2
|3
|3
|17 - 15
|9
|10.
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|11.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|12.
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|15 - 5
|11
|3.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|9 - 5
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|4 - 10
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|11.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|7.
|5
|1
|2
|2
|11 - 9
|5
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|10.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|2 - 10
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (2)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3