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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Брондбю
1:0
Второй тайм: 73'
Сённерйюск
0'
1:0
3' Гол
Квистгарден Матиас
65' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль

Ход матча

3'
Квистгарден Матиас
(Бундгаард Филип)
1:0
46'
 
Николов Иван
Mads Agger
60'
Дивкович Марко
Clement Bischoff
 
65'
 
Гретарссон Даниэль
70'
Спирингс Стейн
Васс Даниэль
 
71'
Валлис Николай
Бундгаард Филип
 
72'
 
Jose Gallegos
Tobias Sommer

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 378 Количество передач 171
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Сённерйюск
1.38
9.50
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8.00
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
11
Бундгаард
Филип
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
16
Буск
Якоб
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
4
Гретарссон
Даниэль
22
Оггесен
Андреас
21
Симонсен
Йеппе
7
Эмини
Сефер
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
10
Ингасон
Кристаль-Мани
Брондбю
3-4-2-1
Сённерйюск
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Сённерйюск

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
46.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
3.8%
11.6%
22 победы 1 ничья 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

43 матча

53.5%
16.3%
30.2%
23 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.5%
48.8%
11.7%
17 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
ТМК
4:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
1:3
К
0:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:4
К
0:1
СД
1:3
СД
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:1
К
4:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:3
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
2:4
СЛ
5:1
СЛ
0:6
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.83
1.8

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

71
59

Голов в среднем за матч

1.65
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.75
Бундгаард Филип 2 0.25
Clement Bischoff 2 0.25
Йебоа Эммануэль 2 0.25
Себулонсен Себастьян 1 0.13
Дивкович Марко 1 0.13
Греве Матиас 1 0.13
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Судзуки Юито 0 0
Noah Nartey 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 3 0.38
Камили Лирим 2 0.25
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.13
Tobias Sommer 1 0.13
Виндерслев Расмус 0 0
Оггесен Андреас 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Гретарссон Даниэль 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сённерйюск
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
3
Брондбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сённерйюск
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
2
14%
3
43%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Сённерйюск

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 1:0 8 4 2 2 15 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 8 2 3 3 17 - 15 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 0:1 8 1 2 5 7 - 15 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 0:1 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 1:0 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 0:1 5 1 0 4 4 - 10 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (2)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
Весь список
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