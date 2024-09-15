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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 22566 Главный судья: Jonas Hansen
Брондбю
2:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
1:0
3' Гол
Квистгарден Матиас
65' Желтая карточка
Гретарссон Даниэль
2:0
75' Гол
Судзуки Юито
78' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
90'+5

Ход матча

3'
Квистгарден Матиас
(Бундгаард Филип)
1:0
46'
 
Николов Иван
Mads Agger
60'
Дивкович Марко
Clement Bischoff
 
65'
 
Гретарссон Даниэль
70'
Спирингс Стейн
Васс Даниэль
 
71'
Валлис Николай
Бундгаард Филип
 
72'
 
Jose Gallegos
Tobias Sommer
72'
 
Виндерслев Расмус
Lukas Bjoerklund
75'
Судзуки Юито
(Квистгарден Матиас)
2:0
78'
Лауритсен Расмус
 
82'
Райович Милета
Квистгарден Матиас
 
82'
Noah Nartey
Судзуки Юито
 
83'
 
Olti Hyseni
Оггесен Андреас
83'
 
Ivan Djantou
Камили Лирим

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 644 Количество передач 441
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
31
Клейбер
Шон
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
37
Clement
Bischoff
22
Радошевич
Йосип
10
Васс
Даниэль
11
Бундгаард
Филип
28
Судзуки
Юито
36
Квистгарден
Матиас
16
Буск
Якоб
12
Maxime
Soulas
26
Tobias
Sommer
4
Гретарссон
Даниэль
22
Оггесен
Андреас
21
Симонсен
Йеппе
7
Эмини
Сефер
8
Lukas
Bjoerklund
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
10
Ингасон
Кристаль-Мани
Брондбю
3-4-2-1
Сённерйюск
3-4-2-1

История личных встреч

Брондбю
Сённерйюск

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.4%
46.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
3.8%
11.6%
22 победы 1 ничья 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед

43 матча

53.5%
16.3%
30.2%
23 победы 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

39.5%
48.8%
11.7%
17 побед 21 ничья 5 побед

Второй тайм

51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:0
ТМК
4:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
1:3
К
0:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:4
К
0:1
СД
1:3
СД
4:0
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:2
СД
4:0
СД
1:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:1
К
4:2
СД
1:0
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:3
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
2:4
СЛ
5:1
СЛ
0:6
СЛ
2:2

Голы

Всего голов

42
36

Голов в среднем за матч

1.83
1.8

Среднее время на гол

49
50

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.45
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

71
59

Голов в среднем за матч

1.65
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квистгарден Матиас 6 0.75
Бундгаард Филип 2 0.25
Clement Bischoff 2 0.25
Йебоа Эммануэль 2 0.25
Себулонсен Себастьян 1 0.13
Дивкович Марко 1 0.13
Судзуки Юито 1 0.13
Греве Матиас 1 0.13
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Валлис Николай 0 0
Noah Nartey 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Agger 3 0.38
Камили Лирим 2 0.25
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.13
Tobias Sommer 1 0.13
Виндерслев Расмус 0 0
Оггесен Андреас 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Расмус 2 0
Васс Даниэль 1 0
Расмуссен Якоб 1 0
Клейбер Шон 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Ингасон Кристаль-Мани 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0

Результаты матчей

Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сённерйюск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

9
3
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

16
7
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2

Результаты матчей

Брондбю
Сённерйюск

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Сённерйюск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
6
2
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 8 6 2 0 17 - 8 20
2.
АГФ Орхус
 8 5 2 1 22 - 8 17
3.
Силькеборг
 8 5 1 2 16 - 10 16
4.
Брондбю
 8 4 2 2 16 - 10 14
5.
Копенгаген
 8 4 2 2 15 - 10 14
6.
Раннерс
 7 3 2 2 11 - 10 11
7.
Норшелланн
 7 3 2 2 13 - 13 11
8.
Ольборг
 8 3 0 5 7 - 18 9
9.
Виборг
 8 2 3 3 17 - 15 9
10.
Люнгбю
 8 1 2 5 5 - 11 5
11.
Сённерйюск
 8 1 2 5 7 - 16 5
12.
Вайле
 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АГФ Орхус
 5 3 2 0 15 - 5 11
3.
Силькеборг
 4 3 0 1 9 - 6 9
4.
Норшелланн
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Копенгаген
 4 2 2 0 8 - 5 8
6.
Брондбю
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Раннерс
 4 2 0 2 5 - 5 6
8.
Ольборг
 4 2 0 2 4 - 10 6
9.
Виборг
 3 1 1 1 6 - 6 4
10.
Люнгбю
 4 1 0 3 2 - 6 3
11.
Сённерйюск
 3 0 2 1 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Брондбю
 4 2 1 1 10 - 6 7
3.
Силькеборг
 4 2 1 1 7 - 4 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Копенгаген
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Раннерс
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Виборг
 5 1 2 2 11 - 9 5
8.
Норшелланн
 3 1 0 2 4 - 8 3
9.
Ольборг
 4 1 0 3 3 - 8 3
10.
Сённерйюск
 5 1 0 4 4 - 11 3
11.
Люнгбю
 4 0 2 2 3 - 5 2
12.
Вайле
 4 0 0 4 2 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (3)
Силькеборг Адамсен Тонни 6 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6
Копенгаген Оскарссон Орри 5
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Барри Хамза 3
Вайле Велков Стефан 3
Ольборг Жассон Андрес 3
Люнгбю Винтер Каспер 3
Ольборг Mylian Jimenez 3
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