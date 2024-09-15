Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Брондбю имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Клейбер Шон из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Якоб Буск держит все под контролем

39' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

34' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

29' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Lukas Bjoerklund получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Lukas Bjoerklund на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Хорошую попытку сделал Sebastian Sebulonsen. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Clement Bischoff из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хорошую попытку сделал Квистгарден Матиас . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Sebastian Sebulonsen нанес удар, но тот был заблокирован.

23' Радошевич Йосип из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сённерйюск

17' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет Брондбю

8' Судзуки Юито навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Сённерйюск

5' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Брондбю забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Бундгаард Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сённерйюск начинает с центра поля