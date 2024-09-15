Тур: 8. Стадион: Брондбю. Зрители: 22566 Главный судья: Jonas Hansen
2:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолКвистгарден Матиас
65' Желтая карточкаГретарссон Даниэль
2:0
75' ГолСудзуки Юито
78' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
90'+5
Ход матча
3'
75'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
644 Количество передач 441
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
16
Буск
Якоб
15
Камили
Лирим
25
Mads
Agger
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Камили ЛиримПолузащитник
-
25 Mads AggerПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
24 Olti Hyseni
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Сённерйюск
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.4%
46.2%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
3.8%
11.6%
22 победы 1 ничья 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 13 побед
43 матча
53.5%
16.3%
30.2%
23 победы 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
39.5%
48.8%
11.7%
17 побед 21 ничья 5 побед
Второй тайм
51.2%
18.6%
30.2%
22 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
36
Голов в среднем за матч
1.83
1.8
Среднее время на гол
49
50
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.45
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
71
59
Голов в среднем за матч
1.65
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 74%
Меньше 26%
11
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
18
Больше 42%
Меньше 58%
25
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квистгарден Матиас
|6
|0.75
|Бундгаард Филип
|2
|0.25
|Clement Bischoff
|2
|0.25
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.25
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.13
|Дивкович Марко
|1
|0.13
|Судзуки Юито
|1
|0.13
|Греве Матиас
|1
|0.13
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
|Валлис Николай
|0
|0
|Noah Nartey
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Agger
|3
|0.38
|Камили Лирим
|2
|0.25
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.13
|Tobias Sommer
|1
|0.13
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|Васс Даниэль
|1
|0
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|Клейбер Шон
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сённерйюск
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Брондбю
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сённерйюск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
9
3
Брондбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сённерйюск
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
10%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
16
7
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
3
43%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Брондбю 3:1 Брондбю - Раннерс 2:2 Ольборг - Брондбю 0:4 Легия - Брондбю 1:1
Брондбю - АГФ Орхус 0:1 Брондбю - Легия 2:3 Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0 Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2
Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Сённерйюск - Фредерисия 2:1 Колдинг - Сённерйюск 0:3 Сённерйюск - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Сённерйюск 0:2
Результаты матчей
Брондбю
Сённерйюск
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Сённерйюск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
62
35
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (3)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|6 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6
|Копенгаген
|Оскарссон Орри
|5
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|4 (3)
|Вайле
|Барри Хамза
|3
|Вайле
|Велков Стефан
|3
|Ольборг
|Жассон Андрес
|3
|Люнгбю
|Винтер Каспер
|3
|Ольборг
|Mylian Jimenez
|3