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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Сент-Трейден
0:0
Первый тайм: 32'
АХ Лёвен
0'
7' Желтая карточка
Бертаччини Адриано

Ход матча

7'
Бертаччини Адриано
 
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Сент-Трейден
Ничья
АХ Лёвен
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16
Кокубо
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20
Rein
Van
Helden
31
Годо
Бруно
5
Танигути
Сёго
19
Патрис
Луи
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
7
Браими
Билаль
2
Огава
Рёя
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
1
Лейсен
Тобе
27
Хиль
Оскар
II
5
Оминами
Такума
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
6
Ezechiel
Banzuzi
4
Верстрате
Биргер
21
Баликвиша
Вильям
10
Мазиз
Юссеф
11
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
Сент-Трейден
3-5-2
АХ Лёвен
4-2-2-2

История личных встреч

Сент-Трейден
АХ Лёвен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:0
ПДА
4:1
ПДА
3:1
ПДА
2:2
К
2:0
К
4:2
ТМК
4:1
ЛП
2:2
ЛП
1:0
БВЛ
2:3
ВД
2:3
БВЛ
3:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.1
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

2.05
1.1

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

43
81

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.43
Бертаччини Адриано 2 0.29
Огава Рёя 1 0.14
Ито Рётаро 0 0
Rein Van Helden 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.29
Мертенс Матье 1 0.14
Н'Дри Конан 1 0.14
Влитинк Тибо 1 0.14
Оминами Такума 1 0.14
Торстейнссон Йон 1 0.14
Баликвиша Вильям 1 0.14
Ezechiel Banzuzi 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Бертаччини Адриано 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 0 1
Шрейверс Сьебе 1 0
Рикка Федерико 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Мазиз Юссеф 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
6
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0

Результаты матчей

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
6.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
7.
АХ Лёвен
 0:0 7 2 5 0 8 - 4 11
8.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
9.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 0 3 8 - 8 9
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Мехелен
 6 2 2 2 10 - 10 8
12.
Гент
 5 2 1 2 7 - 5 7
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
15.
Сент-Трейден
 0:0 7 0 4 3 6 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АХ Лёвен
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Спортинг Шарлеруа
 3 2 0 1 2 - 1 6
8.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
9.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Гент
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
13.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
14.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
15.
Сент-Трейден
 0:0 4 0 3 1 4 - 7 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
АХ Лёвен
 0:0 4 0 4 0 2 - 2 4
10.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Сент-Трейден
 0:0 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сент-Трейден
Ничья
АХ Лёвен
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