Тур: 7. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
10
Мазиз
Юссеф
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Сент-Трейден
АХ Лёвен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.1
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
2.05
1.1
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
43
81
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.43
|Бертаччини Адриано
|2
|0.29
|Огава Рёя
|1
|0.14
|Ито Рётаро
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.29
|Мертенс Матье
|1
|0.14
|Н'Дри Конан
|1
|0.14
|Влитинк Тибо
|1
|0.14
|Оминами Такума
|1
|0.14
|Торстейнссон Йон
|1
|0.14
|Баликвиша Вильям
|1
|0.14
|Ezechiel Banzuzi
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Хиль Оскар II
|0
|1
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Мазиз Юссеф
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Сент-Трейден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
6
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
15
4
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
13%
1
25%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
3
20%
1
25%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1 Стандард - АХ Лёвен 0:0
Результаты матчей
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|9.
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|15.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4