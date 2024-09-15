Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Брайан Де Керсмакер нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Провиденс Рубен . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Брюин Джорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

85' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Игрок из команды Алмере Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Загаритис Василиос навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Энгельс Марио не смог попасть в створ ударом издали

78' Удар от ворот произведет Хераклес

77' Удар от ворот произведет Хераклес

76' Щило Занд из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Ван Кам Даниэль пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

75' Роскен Рубен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Йоей Якобс ослабляет давление, выбив мяч.

74' Роскен Рубен не смог попасть в створ ударом издали

74' Щило Занд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Luka Kulenovic оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновлен

66' Матч остановлен

66' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

64' Тактическая замена. Лоуренс Джеймс уходит с поля и его заменяет Йоей Якобс

63' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Хорошую попытку сделал Шеперман Сэм . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Ох, нехорошо это выглядит. Загаритис Василиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

61' Загаритис Василиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Мирани Деймон нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

59' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновится спорным мячом

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Фабиан де Кейзер ослабляет давление, выбив мяч.

55' Матч возобновлен

55' Гийом Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ох, нехорошо это выглядит. Щило Занд получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Матч возобновлен

51' Щило Занд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе