Тур: 5. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11744 Главный судья: Линдхут Аллард
0:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаТахири Анас
11' Желтая карточкаБенита Мимеирхель
35' Undefined phrase: football_event_Де Кейзер Фабиан
36' Undefined phrase: football_event_Де Кейзер Фабиан
90' Желтая карточкаДелорье-Шобе Логан
90'+7
Ход матча
8'
35'
36'
64'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
14 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
434 Количество передач 298
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
32
Шеперман
Сэм
10
Shiloh
Zand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Shiloh ZandПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гийом БатистНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
История личных встреч
Хераклес
Алмере Сити
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
3.5
Среднее время на гол
54
25
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.6
2.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
40
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тальвитие Юхо
|1
|0.2
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.2
|Энгельс Марио
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гийом Батист
|1
|0.2
|Хансен Корнелиус
|1
|0.2
|Робине Тома
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энгельс Марио
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гийом Батист
|0
|1
|Висус Рикардо
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
0
1
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
50%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0
Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1
Результаты матчей
Хераклес
Алмере Сити
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 1
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Виллем II
|Kyan Vaesen
|3 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|2 (4)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1