  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 11744 Главный судья: Линдхут Аллард
Хераклес
0:0
Конец матча
Алмере Сити
0'
8' Желтая карточка
Тахири Анас
11' Желтая карточка
Бенита Мимеирхель
35' Undefined phrase: football_event_
Де Кейзер Фабиан
36' Undefined phrase: football_event_
Де Кейзер Фабиан
90' Желтая карточка
Делорье-Шобе Логан
90'+7

Ход матча

8'
 
Тахири Анас
11'
Бенита Мимеирхель
 
35'
Де Кейзер Фабиан
 
36'
Де Кейзер Фабиан
 
64'
 
Хайе Том
Тахири Анас
64'
 
Якобс Йоей
Лоуренс Джеймс
67'
Ван Кам Даниэль
Шеперман Сэм
 
69'
Брюнс Томас
Подгоряну Суф
 
77'
Брюин Джорди
Luka Kulenovic
 
78'
 
Провиденс Рубен
Гийом Батист
89'
 
Делорье-Шобе Логан
Кадиле Джуниор
90'
 
Делорье-Шобе Логан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 14 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 434 Количество передач 298
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
32
Шеперман
Сэм
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
15
Лоуренс
Джеймс
14
Загаритис
Василиос
8
Тахири
Анас
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
17
Хансен
Корнелиус
9
Робине
Тома
11
Кадиле
Джуниор
21
Гийом
Батист
Хераклес
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Алмере Сити

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
Э
0:5
ПД
1:1
ПД
3:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
3.5

Среднее время на гол

54
25

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.6
2.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
40

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальвитие Юхо 1 0.2
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.2
Энгельс Марио 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.2
Хансен Корнелиус 1 0.2
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энгельс Марио 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Месик Иван 1 0
Роскен Рубен 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гийом Батист 0 1
Висус Рикардо 0 1
Тахири Анас 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Хераклес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

0
1
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
2
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
3
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0
Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Гронинген 4:1 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Хераклес 3:0
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Алмере Сити - Спарта Роттердам 2:3 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 1:1 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - Волендам 1:1

Результаты матчей

Хераклес
Алмере Сити

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 14 - 1 13
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
10.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Твенте
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Херенвен
 Заявка 4 1 1 2 6 - 11 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
7.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
8.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13.
Твенте
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Херенвен
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
18.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Виллем II Kyan Vaesen 3 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 2 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
Весь список
  • 95'
    Контроль мяча: Хераклес: 59%, Алмере Сити: 41%.
  • 95'
    Брайан Де Керсмакер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Йоей Якобс успешно блокирует удар.
  • 95'
    Брюин Джорди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 95'
    Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Висус Рикардо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Щило Занд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 93'
      Загаритис Василиос ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Брюин Джорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Ван Де Камп Йокем Ритмистер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Хераклес пытается что-то создать.
    • 92'
      Висус Рикардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 91'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хераклес 0:0 Алмере Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный