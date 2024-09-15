Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кампанья Хосе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Руис Иньиго тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

47' Суарес Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Уильямс Нико забивает с правой ноги!

29' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Суарес Алехандро получил желтую карточку от судьи

26' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

24' Сансет Ойян не смог попасть в створ ударом издали

24' Руис Иньиго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Хаурегисар Микель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

21' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

18' Уильямс Нико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

10' Суарес Алехандро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Сансет Ойян забивает с правой ноги!

7' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Хорошую попытку сделал Родригес Кирьян . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Хорошую попытку сделал Молейро Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Игрок из команды Лас-Пальмас делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Гурусета Горка пробует нанести удар издали, но Яспер Силлессен держит все под контролем

3' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре