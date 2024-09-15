Тур: 5. Стадион: Гран Канария. Зрители: 25908 Главный судья: Ортис Мигель
2:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолСансет Ойян
22' Желтая карточкаХаурегисар Микель
27' Желтая карточкаСуарес Алехандро
0:2
30' ГолУильямс Нико
45' Желтая карточкаРуис Иньиго
56' Красная карточкаХаурегисар Микель
1:2
58' ГолРамирес Сандро
1:3
76' ГолПаредес Айтор
2:3
83' ГолМуньос Алекс
90'+5
Ход матча
7'
0:1
27'
30'
0:2
45'
58'
1:2
76'
1:3
83'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
599 Количество передач 332
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
10
Уильямс
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
-
37 Силва ФабиоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррион Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Атлетик Б
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Сандро
|3
|0.6
|Муньос Алекс
|1
|0.2
|Молейро Альберто
|1
|0.2
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.6
|Паредес Айтор
|1
|0.2
|Уильямс Нико
|1
|0.2
|Прадос Беньят
|1
|0.2
|Уильямс Иньяки
|0
|0
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Гурусета Горка
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суарес Алехандро
|1
|0
|Родригес Кирьян
|1
|0
|Мармоль Мика
|1
|0
|Росада Виктор
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Эррера Андер
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Прадос Беньят
|2
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
1
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
2
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Атлетик Б
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (2)
|Барселона
|Ямаль Ламин
|3 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Атлетик Б
|Хаурегисар Микель
|1 2
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:3 Атлетик Б
Исход игры
Лас-Пальмас
8.3% (9)
Ничья
25.7% (28)
Атлетик Б
66.1% (72)
Тотал 2.5
Больше
37.38% (40)
Меньше
62.62% (67)
Обе команды забьют
Да
61.68% (66)
Нет
38.32% (41)
Популярный счёт
1:2 Атлетик Б
33.9% (37)
0:1 Атлетик Б
28.4% (31)
1:1 Ничья
23.9% (26)
0:2 Атлетик Б
3.7% (4)
1:0 Лас-Пальмас
3.7% (4)
2:1 Лас-Пальмас
1.8% (2)
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