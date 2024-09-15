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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 25908 Главный судья: Ортис Мигель
Лас-Пальмас
2:3
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:1
7' Гол
Сансет Ойян
22' Желтая карточка
Хаурегисар Микель
27' Желтая карточка
Суарес Алехандро
0:2
30' Гол
Уильямс Нико
45' Желтая карточка
Руис Иньиго
56' Красная карточка
Хаурегисар Микель
1:2
58' Гол
Рамирес Сандро
1:3
76' Гол
Паредес Айтор
2:3
83' Гол
Муньос Алекс
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Сансет Ойян
(Уильямс Иньяки)
22'
 
Хаурегисар Микель
27'
Суарес Алехандро
 
30'
0:2
Уильямс Нико
(Уильямс Иньяки)
45'
 
Руис Иньиго
46'
Муньос Алекс
Суарес Алехандро
 
46'
Гонсалес Фабио
Кампанья Хосе
 
56'
 
Хаурегисар Микель
58'
Рамирес Сандро
1:2
59'
 
Весга Микель
Гурусета Горка
59'
 
Прадос Беньят
Руис Иньиго
63'
Силва Фабио
Муньос Хави
 
71'
 
Гомес Унаи
Сансет Ойян
71'
 
Беренгер Алекс
Уильямс Нико
76'
1:3
Паредес Айтор
(Уильямс Иньяки)
77'
 
Горосабел Андони
Де Маркос Оскар
77'
Мата Хайме
Макбарни Оливер
 
77'
Бенито Рамирес
Маккенна Скотт
 
83'
Муньос Алекс
(Родригес Кирьян)
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 599 Количество передач 332
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Лас-Пальмас 8.3% (9)
X 25.7% (28)
Атлетик Б 66.1% (72)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
2
Парк
Марвин
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
3
Мармоль
Мика
19
Рамирес
Сандро
5
Муньос
Хави
20
Родригес
Кирьян
8
Кампанья
Хосе
10
Молейро
Альберто
16
Макбарни
Оливер
13
Агирреcабала
Хулен
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
23
Хаурегисар
Микель
16
Руис
Иньиго
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Лас-Пальмас
4-5-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Лас-Пальмас
Атлетик Б

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:0
П
5:1
П
3:1
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 3 0.6
Муньос Алекс 1 0.2
Молейро Альберто 1 0.2
Макбарни Оливер 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 3 (1) 0.6
Паредес Айтор 1 0.2
Уильямс Нико 1 0.2
Прадос Беньят 1 0.2
Уильямс Иньяки 0 0
Де Маркос Оскар 0 0
Гурусета Горка 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суарес Алехандро 1 0
Родригес Кирьян 1 0
Мармоль Мика 1 0
Росада Виктор 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаурегисар Микель 2 1
Эррера Андер 2 0
Йерай Альварес 2 0
Прадос Беньят 2 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
1
Лас-Пальмас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетик Б
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
2
Лас-Пальмас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2
Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2
Атлетик Б
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1
Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
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Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
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    Прогнозы 109
    Лас-Пальмас 8.3% (9)
    X 25.7% (28)
    Атлетик Б 66.1% (72)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:3 Атлетик Б

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    8.3% (9)
    Ничья
    25.7% (28)
    Атлетик Б
    66.1% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.38% (40)
    Меньше
    62.62% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    61.68% (66)
    Нет
    38.32% (41)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетик Б
    33.9% (37)
    0:1 Атлетик Б
    28.4% (31)
    1:1 Ничья
    23.9% (26)
    0:2 Атлетик Б
    3.7% (4)
    1:0 Лас-Пальмас
    3.7% (4)
    2:1 Лас-Пальмас
    1.8% (2)
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