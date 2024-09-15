Замена в перерыве состоялась в составе "Валенсии". Ушёл с поля Гильямон, а появился Барренечеа.

Корреа по левому флангу со своей половины поля пытался вырваться вперёд, но против него нарушил правила Льоренте. Пришлось арбитру провести беседу с игроком "Атлетико".

Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пепелу с левого фланга выполнил слишком сильный навес в штрафную, и игровой снаряд прилетел точно в руки Облаку.

Диего Лопес прорвался вперёд по правому флангу и прострелил к ближней штанге, однако эту попытку хозяева спокойно прервали. Активно футболисты "Валенсии" начинают вторую половину встречи.

Гризманн классно ушёл от Фулкье в левой части штрафной соперника, после чего прострелил в центр. Льоренте готовился пробить по воротам, но ему своевременно помешал Москера.

Риоха завладел мячом у левого угла штрафной соперника, и ему сзади на ногу наступил Ле Норман. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Валенсии".

Гризманн получил мяч в центральной части поля на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его руками остановил Таррега. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ГАЛЛАХЕР! Де Пауль получил мяч перед штрафной соперника, но сам бить не стал, а отдал проникающий пас вперёд на Галлахера, который снаряд принял, а затем с 7 метров пробил мимо Мамардашвили в правый нижний угол!

Важное событие совершили футболисты "Атлетико". Теперь, конечно, "летучим мышам" придётся раскрываться, что позволит хозяевам более комфортно чувствовать себя в атаке.

Что интересно, всего два удара в створ мы увидели в первой половине встречи. С выстрелом Сорлота сумел справиться голкипер гостей, а вот Галлахер не оставил шансов Мамардашвили.

В очень неспешном темпе завершается первый тайм. "Матрасники" отдали мяч гостям, которые, такое ощущение, просто не понимают, что с ним делать. Отвратительная игра "Валенсии".

Из глубины последовал заброс к штрафной гостей, Гризманн игровой снаряд получил, но находился он в очевидном положении вне игры. Лайнсмен всё прекрасно видел и поднял флажок.

Гризманн получил мяч у правого угла штрафной, но сам бить по воротам не стал, а попытался отдать разрезающий пас на Льоренте. Москера был внимателен и эту передачу остановил.

Быстрая атака получилась у "матрасников", в ходе которой Льоренте справа ворвался в штрафную и прострелил в центр на Сорлота, однако эту попытку в последний момент перехватил Корреа.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн навесил к дальней штанге, где игровой снаряд попал в спину Сорлоту и вылетел за пределы штрафной.

ШАНС! Гризманн после отличного пас Де Пауля получил мяч в правой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Лино не хватило совсем немного, дабы с близкого расстояния переправить снаряд в цель!

В очень неспешном темпе пока проходит наша встреча. "Летучие мыши" заработали сейчас аут на чужой половине поля. Фулкье прогулочным шагом пришёл за мячом, дабы ввести его в игру.

Гильямон получает жёлтую карточку в составе "Валенсии". Не успел футболист гостей к эпизоду в центральной части поля и грубо врезал по ногам Галлахеру.

МОМЕНТ! Гризманн с правого фланга прострелил в центр штрафной, Лино опередил Фулкье, но пробил крайне невнятно, и игровой снаряд ушёл правее намеченной цели!

Угловой на левом фланге заработали "матрасники". Последовал короткий розыгрыш, после которого Коке навесил к дальней штанге на Ле Нормана, который сбросил мяч вдоль ворот, но никто из одноклубников к этой передаче не успел.

Ещё один корнер на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн навесил в центр штрафной на Галлахера, который неудачно обработал мяч и упустил перспективный момент.

Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Пока гости довольно уверенно справляются с атаками соперника и не позволяют "матрасникам" открыть счёт.

27' Удалось футболистам "Валенсии" сейчас отодвинуть игру от своих ворот. Таррега из центрального круга выполнил заброс в правую часть штрафной, а там внимательно на перехвате сыграл Аспиликуэта.

26' Стандарт на правом фланге заработали гости. Пепелу выполнил навес в центр штрафной, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому "матрасники" без проблем мяч вынесли.

25' Коке получает жёлтую карточку в составе "Атлетико". Фулкье подхватил мяч на чужой половине поля и пытался продвинуться вперёд, а капитан хозяев в подкате снёс его с ног.

24' Сорлот после отличной передачи из глубины по центру вырвался к воротам и пробил в Мамардашвили. Плюсом, при обработке мяча форвард "Атлетико" подыграл рукой.

23' Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты "Атлетико". Очень непросто приходится гостям, которые практически не владеют мячом и играют только в обороне.

22' ОПАСНО! Продолжают атаковать "матрасники"! Лино от левого края штрафной навесил в центр на открытого Сорлота, который пытался пробить в одно касание, но вот попасть по мячу ему не удалось!

21' МОМЕНТИЩЕ! Гильямон с правого фланга отдал неудачный пас назад на своего голкипера, Сорлот мяч перехватил, по центру вышел к воротам и с 9 метров пробил точно в Мамардашвили!

20' Завершились стартовые минуты нашего поединка. Владеют инициативой "матрасники", вот только моментов у ворот гостей пока не было. Мамардашвили в игру ещё не вступал.

19' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и никто из партнёров до мяча добраться не сумел.

18' Корреа в районе центральной линии поля наступил на ногу Льоренте. Досталось футболисту "Атлетико" в этом эпизоде, но он без помощи врачей сумел продолжить встречу.

17' Огромное количество травмированных футболистов у "Валенсии". "Летучие мыши" по этой причине плохо начали сезон и пока занимают последнюю строчку в Ла Лиге.

16' Лино на левом фланге красиво ушёл от нескольких соперников, после чего от края штрафной прострелил вдоль ворот, однако никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел.

15' ОПАСНО! Льоренте с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Гризманн на мгновение опередил Москеру и в одно касание пробил рядом с правой штангой!

14' Льоренте по правому флангу отправил мяч вперёд на Гризманна, которого сумел опередить Москера. Огромное территориальное преимущество имеют "матрасники".

13' Гризманн со стандарта с левого фланга выполнил навес к дальнему углу вратарской, Сорлот выиграл верховое единоборство, но головой пробил значительно мимо цели.

12' Первая жёлтая карточка в нашем матче. Таррега наказан предупреждением в составе "Валенсии". Галлахер выиграл борьбу на левом фланге и пытался прорваться к штрафной, а защитник гостей откровенно завалил его на газон.

11' Коке от центральной линии поля выполнил перспективный пас к правому углу штрафной на Гризманна, а вот француз до мяча дотянуться не сумел. Небольшая передышка для обороны гостей.

10' Продолжают атаковать "матрасники"! Гризманн прорвался вперёд по правому флангу и выполнил навес в центр вратарской, вот только эту передачу перехватил Таррега.

9' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гризманн пытался навесить в штрафную, но эта попытка была заблокирована.

8' Герра классной передачей отправил в забег по правому флангу Гомеса, вот только тот снова забрался в положение вне игры. Спешит в атаку на первых минутах форвард "Валенсии".

7' Москера неудачно выбил мяч из своей штрафной, игровой снаряд отскочил на левый край, откуда по воротам пробил Лино, однако гости эту попытку всё-таки сумели заблокировать.

6' Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пепелу из глубины выполнил кросс в правую часть штрафной, откуда Гомес прострелить в центр толково не сумел.

5' Льоренте на высокой скорости промчался вперёд по правому флангу и выполнил кросс в центр штрафной, Сорлот без сопротивления пробил головой, однако снаряд ушёл левее створа.

4' Галлахер потерял мяч у левого углового флага, а затем нарушил правила против Фулкье. Довольно спокойно начинается наша встреча. Коллективы не спешат приступать к атакующим действиям.

3' Фулкье из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Гомес мяч получил, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен.

2' Хозяева вышли на эту встречу в красно-белых футболках и синих трусах, футболисты "Валенсии" играют в чёрном комплекте формы. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.