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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетико М
1:0
Второй тайм: 51'
Валенсия
0'
10' Желтая карточка
Таррега Сесар
25' Желтая карточка
Коке Хорхе
32' Желтая карточка
Гильямон Уго
1:0
39' Гол
Галлахер Конор

Ход матча

10'
 
Таррега Сесар
25'
Коке Хорхе
 
32'
 
Гильямон Уго
39'
Галлахер Конор
(Де Пауль Родриго)
1:0
46'
 
Кофрие Максимилиано
Гильямон Уго

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 284 Количество передач 178
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 114
Атлетико М 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Валенсия 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Валенсия
5.40
9.00
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9.84
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
24
Ле
Норман
Робен
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
5
Де
Пауль
Родриго
6
Коке
Хорхе
4
Галлахер
Конор
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
9
Сорлот
Александр
25
Мамардашвили
Георгий
20
Фулкье
Димитри
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
12
Корреа
Тьерри
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
6
Гильямон
Уго
18
Пепелу
22
Риоха
Луис
17
Гомес
Даниэль
8
Герра
Хавьер
Атлетико М
3-5-2
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.76

Среднее время на гол

65
118

Всего голов

71
40

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

53
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льоренте Маркос 2 0.4
Гризманн Антуан 1 0.2
Сорлот Александр 1 0.2
Коке Хорхе 1 0.2
Корреа Анхель 1 0.2
Галлахер Конор 1 0.2
Де Пауль Родриго 0 0
Барриос Пабло 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.4
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.2
Мир Рафа 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0
Таррега Сесар 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валенсия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Атлетико М
 1:0 Заявка 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
5.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
6.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
7.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
11.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
13.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
20.
Валенсия
 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Атлетико М
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Жирона
 Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18.
Валенсия
 0:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Атлетик Б
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
10.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (2)
Барселона Ямаль Ламин 3 (4)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Атлетик Б Хаурегисар Микель 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Риоха завладел мячом у левого угла штрафной соперника, и ему сзади на ногу наступил Ле Норман. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Валенсии". 
  • 51'
    Гризманн классно ушёл от Фулкье в левой части штрафной соперника, после чего прострелил в центр. Льоренте готовился пробить по воротам, но ему своевременно помешал Москера. 
  • 50'
    Диего Лопес прорвался вперёд по правому флангу и прострелил к ближней штанге, однако эту попытку хозяева спокойно прервали. Активно футболисты "Валенсии" начинают вторую половину встречи. 
  • 49'
    Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пепелу с левого фланга выполнил слишком сильный навес в штрафную, и игровой снаряд прилетел точно в руки Облаку. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Корреа по левому флангу со своей половины поля пытался вырваться вперёд, но против него нарушил правила Льоренте. Пришлось арбитру провести беседу с игроком "Атлетико". 
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве состоялась в составе "Валенсии". Ушёл с поля Гильямон, а появился Барренечеа. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Атлетико" Мадрид - "Валенсия" 1-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировал Сесар Сото Градо. 
  • Офсайд
    44'
    Из глубины последовал заброс к штрафной гостей, Гризманн игровой снаряд получил, но находился он в очевидном положении вне игры. Лайнсмен всё прекрасно видел и поднял флажок. 
  • 43'
    В очень неспешном темпе завершается первый тайм. "Матрасники" отдали мяч гостям, которые, такое ощущение, просто не понимают, что с ним делать. Отвратительная игра "Валенсии". 
  • 42'
    Что интересно, всего два удара в створ мы увидели в первой половине встречи. С выстрелом Сорлота сумел справиться голкипер гостей, а вот Галлахер не оставил шансов Мамардашвили. 
  • 41'
    Важное событие совершили футболисты "Атлетико". Теперь, конечно, "летучим мышам" придётся раскрываться, что позволит хозяевам более комфортно чувствовать себя в атаке. 
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ГАЛЛАХЕР! Де Пауль получил мяч перед штрафной соперника, но сам бить не стал, а отдал проникающий пас вперёд на Галлахера, который снаряд принял, а затем с 7 метров пробил мимо Мамардашвили в правый нижний угол!
  • 39'
    Гризманн получил мяч в центральной части поля на левом фланге и пытался продвинуться вперёд, но его руками остановил Таррега. Рефери посчитал, что нарушения в этом эпизоде не было. 
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    • 38'
      Постепенно приближается к логическому завершению первая половина встречи. Пока гости довольно уверенно справляются с атаками соперника и не позволяют "матрасникам" открыть счёт. 
    • Угловой
      36'
      Ещё один корнер на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн навесил в центр штрафной на Галлахера, который неудачно обработал мяч и упустил перспективный момент. 
    • Угловой
      35'
      Угловой на левом фланге заработали "матрасники". Последовал короткий розыгрыш, после которого Коке навесил к дальней штанге на Ле Нормана, который сбросил мяч вдоль ворот, но никто из одноклубников к этой передаче не успел. 
    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТ! Гризманн с правого фланга прострелил в центр штрафной, Лино опередил Фулкье, но пробил крайне невнятно, и игровой снаряд ушёл правее намеченной цели!
    • Желтая карточка
      33'
      Гильямон получает жёлтую карточку в составе "Валенсии". Не успел футболист гостей к эпизоду в центральной части поля и грубо врезал по ногам Галлахеру. 
    • 32'
      В очень неспешном темпе пока проходит наша встреча. "Летучие мыши" заработали сейчас аут на чужой половине поля. Фулкье прогулочным шагом пришёл за мячом, дабы ввести его в игру. 
    • Опасный момент
      31'
      ШАНС! Гризманн после отличного пас Де Пауля получил мяч в правой части штрафной и прострелил вдоль ворот, а Лино не хватило совсем немного, дабы с близкого расстояния переправить снаряд в цель!
    • Угловой
      30'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн навесил к дальней штанге, где игровой снаряд попал в спину Сорлоту и вылетел за пределы штрафной. 
    • 29'
      Быстрая атака получилась у "матрасников", в ходе которой Льоренте справа ворвался в штрафную и прострелил в центр на Сорлота, однако эту попытку в последний момент перехватил Корреа. 
    • 28'
      Гризманн получил мяч у правого угла штрафной, но сам бить по воротам не стал, а попытался отдать разрезающий пас на Льоренте. Москера был внимателен и эту передачу остановил. 
    • 27'
      Удалось футболистам "Валенсии" сейчас отодвинуть игру от своих ворот. Таррега из центрального круга выполнил заброс в правую часть штрафной, а там внимательно на перехвате сыграл Аспиликуэта. 
    • 26'
      Стандарт на правом фланге заработали гости. Пепелу выполнил навес в центр штрафной, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому "матрасники" без проблем мяч вынесли. 
    • Желтая карточка
      25'
      Коке получает жёлтую карточку в составе "Атлетико". Фулкье подхватил мяч на чужой половине поля и пытался продвинуться вперёд, а капитан хозяев в подкате снёс его с ног. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Сорлот после отличной передачи из глубины по центру вырвался к воротам и пробил в Мамардашвили. Плюсом, при обработке мяча форвард "Атлетико" подыграл рукой. 
    • 23'
      Всем составом перебрались на чужую половину поля футболисты "Атлетико". Очень непросто приходится гостям, которые практически не владеют мячом и играют только в обороне. 
    • Опасный момент
      22'
      ОПАСНО! Продолжают атаковать "матрасники"! Лино от левого края штрафной навесил в центр на открытого Сорлота, который пытался пробить в одно касание, но вот попасть по мячу ему не удалось!
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТИЩЕ! Гильямон с правого фланга отдал неудачный пас назад на своего голкипера, Сорлот мяч перехватил, по центру вышел к воротам и с 9 метров пробил точно в Мамардашвили!
    • 20'
      Завершились стартовые минуты нашего поединка. Владеют инициативой "матрасники", вот только моментов у ворот гостей пока не было. Мамардашвили в игру ещё не вступал. 
    • Угловой
      19'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн выполнил слишком сильный кросс к дальней штанге, и никто из партнёров до мяча добраться не сумел. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Корреа в районе центральной линии поля наступил на ногу Льоренте. Досталось футболисту "Атлетико" в этом эпизоде, но он без помощи врачей сумел продолжить встречу. 
    • 17'
      Огромное количество травмированных футболистов у "Валенсии". "Летучие мыши" по этой причине плохо начали сезон и пока занимают последнюю строчку в Ла Лиге. 
    • 16'
      Лино на левом фланге красиво ушёл от нескольких соперников, после чего от края штрафной прострелил вдоль ворот, однако никто из партнёров до этой передачи добраться не сумел. 
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Льоренте с правого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Гризманн на мгновение опередил Москеру и в одно касание пробил рядом с правой штангой!
    • 14'
      Льоренте по правому флангу отправил мяч вперёд на Гризманна, которого сумел опередить Москера. Огромное территориальное преимущество имеют "матрасники". 
    • 13'
      Гризманн со стандарта с левого фланга выполнил навес к дальнему углу вратарской, Сорлот выиграл верховое единоборство, но головой пробил значительно мимо цели. 
    • Желтая карточка
      12'
      Первая жёлтая карточка в нашем матче. Таррега наказан предупреждением в составе "Валенсии". Галлахер выиграл борьбу на левом фланге и пытался прорваться к штрафной, а защитник гостей откровенно завалил его на газон. 
    • 11'
      Коке от центральной линии поля выполнил перспективный пас к правому углу штрафной на Гризманна, а вот француз до мяча дотянуться не сумел. Небольшая передышка для обороны гостей. 
    • 10'
      Продолжают атаковать "матрасники"! Гризманн прорвался вперёд по правому флангу и выполнил навес в центр вратарской, вот только эту передачу перехватил Таррега. 
    • Угловой
      9'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Атлетико". Последовал короткий розыгрыш, после которого Гризманн пытался навесить в штрафную, но эта попытка была заблокирована. 
    • Офсайд
      8'
      Герра классной передачей отправил в забег по правому флангу Гомеса, вот только тот снова забрался в положение вне игры. Спешит в атаку на первых минутах форвард "Валенсии". 
    • 7'
      Москера неудачно выбил мяч из своей штрафной, игровой снаряд отскочил на левый край, откуда по воротам пробил Лино, однако гости эту попытку всё-таки сумели заблокировать. 
    • 6'
      Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Пепелу из глубины выполнил кросс в правую часть штрафной, откуда Гомес прострелить в центр толково не сумел. 
    • 5'
      Льоренте на высокой скорости промчался вперёд по правому флангу и выполнил кросс в центр штрафной, Сорлот без сопротивления пробил головой, однако снаряд ушёл левее створа. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Галлахер потерял мяч у левого углового флага, а затем нарушил правила против Фулкье. Довольно спокойно начинается наша встреча. Коллективы не спешат приступать к атакующим действиям. 
    • Офсайд
      3'
      Фулкье из глубины выполнил заброс в правую часть штрафной соперника, Гомес мяч получил, но находился он в положении вне игры, о чём сразу же сигнализировал лайнсмен. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в красно-белых футболках и синих трусах, футболисты "Валенсии" играют в чёрном комплекте формы. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
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    Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    97.4% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Валенсия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.07% (53)
    Меньше
    50.93% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    46.3% (50)
    Нет
    53.7% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    34.2% (39)
    2:0 Атлетико М
    31.6% (36)
    1:0 Атлетико М
    15.8% (18)
    3:1 Атлетико М
    7.9% (9)
    3:0 Атлетико М
    3.5% (4)
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