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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Атлетико М
 
Позже
Валенсия
Прогнозы 58
Атлетико М 98.3% (57)
X 1.7% (1)
Валенсия 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Валенсия

История личных встреч

Атлетико М
Валенсия

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

42 матча

50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:3
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
П
3:2
П
1:1
П
1:0
П
0:0
П
3:0
П
0:2
П
1:3
П
2:1
П
1:1
П
3:1
П
0:1
КК
2:0
КК
1:1
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:2
П
0:0
П
1:0
П
1:2
П
1:1
ЛЕ
0:0
ЛЕ
2:2
П
4:1
П
2:2
П
1:0
П
3:1
ПД
3:1
КК
3:2
КК
1:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

42
24

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.38
0.76

Среднее время на гол

65
118

Всего голов

71
40

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40

Среднее время на гол

53
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льоренте Маркос 2 0.5
Гризманн Антуан 1 0.25
Сорлот Александр 1 0.25
Коке Хорхе 1 0.25
Корреа Анхель 1 0.25
Барриос Пабло 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.5
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.25
Мир Рафа 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Диего Симеоне 1 0
Барриос Пабло 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 2 0
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Фулкье Димитри 1 0
Мир Рафа 1 0
Дуро Уго 1 0
Гильямон Уго 1 0
Москера Кристиан 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валенсия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Валенсия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Реал Мадрид
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Вильярреал
 Заявка 4 2 2 0 9 - 7 8
5.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
6.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8.
Сельта
 Заявка 4 2 0 2 10 - 9 6
9.
Леганес
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
11.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
16.
Хетафе
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
18.
Севилья
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
3.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
4.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
8.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
11.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Севилья
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (3)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Вильярреал Альбиоль Рауль 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 сентября 2024, осталось 2 дня 5 часов 40 минут.

    Главный судья: Сото Сесар

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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Атлетико М 98.3% (57)
    X 1.7% (1)
    Валенсия 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Атлетико М
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия

    Исход игры
    Атлетико М
    98.3% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Валенсия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (32)
    Меньше
    42.86% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (30)
    Нет
    46.43% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    43.1% (25)
    2:0 Атлетико М
    27.6% (16)
    1:0 Атлетико М
    13.8% (8)
    3:1 Атлетико М
    6.9% (4)
    3:0 Атлетико М
    3.4% (2)
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