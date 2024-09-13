Тур: 5. Стадион: Цивитас Метрополитано. Главный судья: Сото Сесар
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Валенсия
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
19.2%
11.6%
18 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
42 матча
50%
31%
19%
21 победа 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
50%
19%
13 побед 21 ничья 8 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
18 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
24
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.38
0.76
Среднее время на гол
65
118
Всего голов
71
40
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
20
Больше 48%
Меньше 52%
22
14
Больше 33%
Меньше 67%
28
6
Больше 14%
Меньше 86%
36
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
Среднее время на гол
53
94
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льоренте Маркос
|2
|0.5
|Гризманн Антуан
|1
|0.25
|Сорлот Александр
|1
|0.25
|Коке Хорхе
|1
|0.25
|Корреа Анхель
|1
|0.25
|Барриос Пабло
|0
|0
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|2
|0.5
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0.25
|Мир Рафа
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Васкес Хесус
|1
|0
|Фулкье Димитри
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Дуро Уго
|1
|0
|Гильямон Уго
|1
|0
|Москера Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Атлетико М
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Валенсия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2
Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Алавес - Атлетико М 2:0 Боруссия Д - Атлетико М 4:2 Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Валенсия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2
Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1
Результаты матчей
Атлетико М
Валенсия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Валенсия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|16.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (3)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1 1
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Реал Сосьедад
|Оярсабаль Микель
|1 1
|Вильярреал
|Альбиоль Рауль
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атлетико М - Валенсия
Исход игры
Атлетико М
98.3% (57)
Ничья
1.7% (1)
Валенсия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (32)
Меньше
42.86% (24)
Обе команды забьют
Да
53.57% (30)
Нет
46.43% (26)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
43.1% (25)
2:0 Атлетико М
27.6% (16)
1:0 Атлетико М
13.8% (8)
3:1 Атлетико М
6.9% (4)
3:0 Атлетико М
3.4% (2)
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