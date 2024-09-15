Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Хейн Карл-Якоб взял и забрал мяч на выходе

50' Родригес Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Матч возобновится спорным мячом

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

49' Роза Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

48' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вальядолид

48' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Чуки из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Чуки получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

39' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Сотело Хьюго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Роза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Г О О О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Сельта головой вбивает мяч в сетку.

35' Хорошую попытку сделал Аспас Яго . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Альварес Уго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Жаилсон Маркес бьет ударом через себя, но Карл Хайн блокирует удар!

30' Альварес Уго из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сотело Хьюго навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

28' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Вальядолид

26' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Родригес Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Сельта

22' Г О О О О Л - Альварес Уго забивает с левой ноги!

22' Дуран Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Дженк Озкаджар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

20' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

20' Жаилсон Маркес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Перес Кике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Кёмерт Эрай получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Кёмерт Эрай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Роза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

8' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Вальядолид совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Роза Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Амалла Селим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вальядолид начинает с центра поля