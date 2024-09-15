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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 21670 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Сельта
3:1
Конец матча
Вальядолид
0'
1:0
22' Гол
Альварес Уго
2:0
35' Гол
Иглесиас Борха
40' Желтая карточка
Роза Лукас
41' Желтая карточка
Альварес Уго
45' Желтая карточка
Чуки
2:1
50' Гол
Моро Рауль
55' Желтая карточка
Амалла Селим
61' Желтая карточка
Сотело Хьюго
68' Желтая карточка
Родригес Хави
81' Красная карточка
Мартин Марио
84' Желтая карточка
Юрич Станко
85' Undefined phrase: football_event_
Родригес Хави
87' Желтая карточка
Латаса Хуан
3:1
90' Гол
Дувикас Анастасиос
90'+8

Ход матча

22'
Альварес Уго
(Дуран Пабло)
1:0
35'
Иглесиас Борха
2:0
40'
 
Роза Лукас
41'
Альварес Уго
 
45'
 
Чуки
46'
 
Моро Рауль
Дьедью Амат
46'
 
Санчес Иван
Чуки
46'
 
Месегер Виктор
Перес Кике
50'
2:1
Моро Рауль
(Амалла Селим)
55'
 
Амалла Селим
61'
Сотело Хьюго
 
64'
 
Юрич Станко
Кёмерт Эрай
68'
Родригес Хави
 
69'
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
 
69'
Родригес Дамиан
Сотело Хьюго
 
75'
Алонсо Маркос
Жаилсон Маркес
 
76'
Сведберг Виллиот
Дуран Пабло
 
81'
 
Мартин Марио
84'
 
Юрич Станко
85'
Родригес Хави
 
86'
 
Кенеди Роберт
Амалла Селим
87'
 
Латаса Хуан
89'
Айду Джозеф
Родригес Хави
 
90'
Дувикас Анастасиос
(Аспас Яго)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 486 Количество передач 405
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Сельта 89.9% (98)
X 10.1% (11)
Вальядолид 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
30
Альварес
Уго
33
Сотело
Хьюго
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
18
Дуран
Пабло
7
Иглесиас
Борха
13
Хейн
Карл-Якоб
2
Луис
Перез
15
Кёмерт
Эрай
6
Озкаджар
Дженк
22
Роза
Лукас
8
Перес
Кике
12
Мартин
Марио
28
Чуки
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
14
Латаса
Хуан
Сельта
3-4-2-1
Вальядолид
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Вальядолид

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

19 матчей

42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
3:3
ТМК
2:1
П
4:1
П
3:0
П
0:2
П
3:1
С
1:2
КК
4:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.09
1.13

Среднее время на гол

43
80

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

37
20

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
85

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иглесиас Борха 3 0.6
Мингеса Оскар 2 0.4
Аспас Яго 2 0.4
Альварес Уго 1 0.2
Сведберг Виллиот 1 0.2
Старфельт Карл 1 0.2
Пейнадо Франсиско 1 0.2
Дувикас Анастасиос 1 0.2
Дуран Пабло 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.4
Амалла Селим 0 0
Дьедью Амат 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Уго 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Родригес Хави 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Илайш Мориба 1 0
Сотело Хьюго 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Марио 1 1
Юрич Станко 2 0
Роза Лукас 2 0
Paulo Pezzolano 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Перес Кике 1 0
Андре Маркос 1 0
Латаса Хуан 1 0
Чуки 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
1
Сельта
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1
Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0
Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1

Результаты матчей

Сельта
Вальядолид

Точный счет

3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Сельта
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Реал Мадрид
 Заявка 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Вильярреал
 Заявка 5 3 2 0 11 - 8 11
4.
Сельта
 Заявка 5 3 0 2 13 - 10 9
5.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Жирона
 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
7.
Осасуна
 Заявка 4 2 1 1 5 - 7 7
8.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Эспаньол
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Бетис
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мальорка
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
12.
Леганес
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
13.
Севилья
 Заявка 5 1 2 2 4 - 6 5
14.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 1 3 2 - 13 4
18.
Хетафе
 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
20.
Валенсия
 Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Осасуна
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Барселона
 0:0 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
4.
Реал Мадрид
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Эспаньол
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6.
Жирона
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Бетис
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Алавес
 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
11.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
12.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13.
Леганес
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14.
Севилья
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
17.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Валенсия
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Жирона
 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Мальорка
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Алавес
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Леганес
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
12.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Хетафе
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Бетис
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
17.
Сельта
 Заявка 2 0 0 2 5 - 7 0
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 3 0 0 3 1 - 13 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Вильярреал Перес Айосе 3
Сельта Иглесиас Борха 3
Эспаньол Пуадо Хавьер 3
Весь список

Топ нарушителей
Вильярреал Гуйе Папе 1 2
Севилья Хуанлу Санчес 1 2
Эспаньол Кумбулла Мараш 3
Алавес Абкар Абделькабир 3
Севилья Берналь Исаак Ромеро 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Сельта: 54%, Вальядолид: 46%.
  • 97'
    Дувикас Анастасиос наказан за толчок Роза Лукас
  • 97'
    Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Старфельт Карл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Сельта 89.9% (98)
    X 10.1% (11)
    Вальядолид 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 3:1 Вальядолид

    Исход игры
    Сельта
    89.9% (98)
    Ничья
    10.1% (11)
    Вальядолид
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.94% (54)
    Меньше
    49.06% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    60.38% (64)
    Нет
    39.62% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Сельта
    42.2% (46)
    1:0 Сельта
    25.7% (28)
    2:0 Сельта
    12.8% (14)
    1:1 Ничья
    9.2% (10)
    3:1 Сельта
    6.4% (7)
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