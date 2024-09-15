Тур: 5. Стадион: Балаидос. Зрители: 21670 Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
3:1
Конец матча
0'
1:0
22' ГолАльварес Уго
2:0
35' ГолИглесиас Борха
40' Желтая карточкаРоза Лукас
41' Желтая карточкаАльварес Уго
45' Желтая карточкаЧуки
2:1
50' ГолМоро Рауль
55' Желтая карточкаАмалла Селим
61' Желтая карточкаСотело Хьюго
68' Желтая карточкаРодригес Хави
81' Красная карточкаМартин Марио
84' Желтая карточкаЮрич Станко
85' Undefined phrase: football_event_Родригес Хави
87' Желтая карточкаЛатаса Хуан
3:1
90' ГолДувикас Анастасиос
90'+8
Ход матча
22'
1:0
35'
2:0
40'
41'
45'
46'
50'
2:1
55'
61'
68'
81'
84'
85'
87'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 2
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
486 Количество передач 405
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Альварес
Уго
33
Сотело
Хьюго
10
Аспас
Яго
18
Дуран
Пабло
15
Кёмерт
Эрай
22
Роза
Лукас
12
Мартин
Марио
28
Чуки
21
Амалла
Селим
19
Дьедью
Амат
14
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
-
18 Дуран ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
28 ЧукиПолузащитник
-
21 Амалла СелимПолузащитник
-
19 Дьедью АматПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сельта
Вальядолид
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
19 матчей
42.1%
31.6%
26.3%
8 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.09
1.13
Среднее время на гол
43
80
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
37
20
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
85
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иглесиас Борха
|3
|0.6
|Мингеса Оскар
|2
|0.4
|Аспас Яго
|2
|0.4
|Альварес Уго
|1
|0.2
|Сведберг Виллиот
|1
|0.2
|Старфельт Карл
|1
|0.2
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.2
|Дувикас Анастасиос
|1
|0.2
|Дуран Пабло
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.4
|Амалла Селим
|0
|0
|Дьедью Амат
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Уго
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Аспас Яго
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Родригес Хави
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Илайш Мориба
|1
|0
|Сотело Хьюго
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Марио
|1
|1
|Юрич Станко
|2
|0
|Роза Лукас
|2
|0
|Paulo Pezzolano
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Перес Кике
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Латаса Хуан
|1
|0
|Чуки
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
1
Сельта
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Вальядолид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
13
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
14
2
8 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1
Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0
Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0 Мирандес - Вальядолид 0:1 Вальядолид - Уэска 1:0 Аморебьета - Вальядолид 0:3 Вальядолид - Эльденсе 1:0 Картахена - Вальядолид 0:2 Вальядолид - Леванте 0:0 Вальядолид - Эйбар 3:1
Результаты матчей
Сельта
Вальядолид
Точный счет
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Сельта
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Сельта
|Иглесиас Борха
|3
|Эспаньол
|Пуадо Хавьер
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|3
|Севилья
|Берналь Исаак Ромеро
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сельта 3:1 Вальядолид
Исход игры
Сельта
89.9% (98)
Ничья
10.1% (11)
Вальядолид
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50.94% (54)
Меньше
49.06% (52)
Обе команды забьют
Да
60.38% (64)
Нет
39.62% (42)
Популярный счёт
2:1 Сельта
42.2% (46)
1:0 Сельта
25.7% (28)
2:0 Сельта
12.8% (14)
1:1 Ничья
9.2% (10)
3:1 Сельта
6.4% (7)
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