Первый тайм

20' Опять в атаке "Барселона". Бальде верхом с левого края попытался сделать пас в штрафную соперника. Мяч по высокой траектории прилетел в перчатки голкиперу.

10' Отбивается после подачи корнера каталонская команда. Следует еще одна передача в штрафную "красно-белых" - на сей раз в руки вратарю мяч прилетает.

8' Кунде продрался к воротам соперника, прострелил в центр штрафной. Мяч попал в ногу защитнику и улетел за пределы поля. Первый в матче угловой.

7' Педри пытался уйти от соперника, но все равно выполнил подачу в штрафную соперника. В итоге на выходе сработал голкипер, которому удалось зафиксировать мяч в перчатках.

6' Ольмо выполнял передачу в центр штрафной - сфера прилетела в руки голкиперу, который спокойно сработал в воротах и мяч зафиксировал в перчатках.

5' Обступила штрафную соперника "Барселона". Очень непросто под таким давлением приходится "Жироне". "Барселона" знает, чего она хочет от этого матча.