Тур: 5. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Муньис Алехандро
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Блинд
Дэйли
22
Солис
Джон
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
23
Кунде
Жюль
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
20
Ольмо
Дани
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
- Защитник
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Миовски БоянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Полузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Барселона
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
41.7%
50%
1 победа 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
11
Голов в среднем за матч
1
1.38
Среднее время на гол
90
65
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
2.25
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.83
1.58
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
56
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руис Абель
|2 (1)
|0.4
|Цыганков Виктор
|1
|0.2
|Стуани Кристиан
|1
|0.2
|Хиль Бриан
|1
|0.2
|Мартин Иван
|1
|0.2
|Мисехой Габриэль
|1
|0.2
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Эррера Янхель
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|0.8
|Рафинья Диас
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Ямаль Ламин
|1
|0.2
|Торрес Ферран
|1
|0.2
|Кунде Жюль
|1
|0.2
|Педри
|1
|0.2
|Кубарси Пау
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Барселона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
1
14%
3
23%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1
Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2
Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3
Результаты матчей
Жирона
Барселона
Точный счет
4:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
3 раза 75%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Жирона
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|13 - 10
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 13
|4
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|5 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 13
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|4 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|3 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|3
|Сельта
|Иглесиас Борха
|3
|Эспаньол
|Пуадо Хавьер
|3
|Вильярреал
|Гуйе Папе
|1 2
|Севилья
|Хуанлу Санчес
|1 2
|Эспаньол
|Кумбулла Мараш
|3
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|3
|Севилья
|Берналь Исаак Ромеро
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Барселона
Исход игры
Жирона
5.7% (7)
Ничья
8.2% (10)
Барселона
86.1% (105)
Тотал 2.5
Больше
77.57% (83)
Меньше
22.43% (24)
Обе команды забьют
Да
83.18% (89)
Нет
16.82% (18)
Популярный счёт
1:2 Барселона
49.2% (60)
1:3 Барселона
10.7% (13)
0:2 Барселона
8.2% (10)
1:1 Ничья
5.7% (7)
0:1 Барселона
4.9% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:3 Барселона
2.5% (3)
3:2 Жирона
1.6% (2)
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