Тур: 7. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
1:0
Перерыв
Ход матча
17'
1:0
30
Коне
Мохамед
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
33
Шинтон
Ник
42
Марта
Арьяни
18
Сануси
Райан
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.86
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.29
|Бернье Антуан
|1
|0.14
|Зоргане Адем
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.29
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.14
|Шиманга Катуку
|1
|0.14
|Хендерсон Эван
|1
|0.14
|Кейта Чарли
|1
|0.14
|Верлинден Тибо
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|4
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Вейманс Марко
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
0
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
100%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
6
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
25%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
3
21%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
14%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
15
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 8
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|8.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|3 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|8 - 8
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4