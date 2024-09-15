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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
3:0
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
17' Гол
Хейманс Дан
2:0
48' Гол
Киэ Грежон
3:0
58' Гол
Бернье Антуан
79' Желтая карточка
Флипс Алексис
90'+4
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
33
Шинтон
Ник
42
Марта
Арьяни
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
2
Дагба
Колин
18
Сануси
Райан
10
Верлинден
Тибо
66
Константопулос
Апостолос
8
Хендерсон
Эван
9
Ayouba
Kosiah
25
Колассен
Антуан
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.86
Бернье Антуан 2 0.29
Гуагон Парфэйт 2 0.29
Киэ Грежон 1 0.14
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.29
Маттис Эрве 1 (1) 0.14
Шиманга Катуку 1 0.14
Хендерсон Эван 1 0.14
Кейта Чарли 1 0.14
Верлинден Тибо 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Этьен 4 0
Петрис Жереми 3 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Бернье Антуан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Simion Michez 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Вейманс Марко 1 0
Колассен Антуан 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Ayouba Kosiah 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
0
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90

Пропущено

8
17
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
5
29%
29%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 0 3 11 - 8 12
5.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
7.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
8.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Сент-Трейден
 7 1 3 3 8 - 16 6
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (2)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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