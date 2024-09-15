Тур: 7. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
3:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолХейманс Дан
2:0
48' ГолКиэ Грежон
3:0
58' ГолБернье Антуан
79' Желтая карточкаФлипс Алексис
90'+4
Ход матча
17'
1:0
48'
2:0
58'
3:0
79'
30
Коне
Мохамед
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
33
Шинтон
Ник
42
Марта
Арьяни
18
Сануси
Райан
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.86
|Бернье Антуан
|2
|0.29
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.29
|Киэ Грежон
|1
|0.14
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.29
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.14
|Шиманга Катуку
|1
|0.14
|Хендерсон Эван
|1
|0.14
|Кейта Чарли
|1
|0.14
|Верлинден Тибо
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|4
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Вейманс Марко
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
0
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
100%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
6
4
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
6
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
9%
1
17%
76-90
Пропущено
8
17
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
25%
5
29%
29%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
25%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
2
25%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0
Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1
Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0 Ломмель - Беерсхот-Вильрейк 3:0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
34
16
25
16
16
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4