  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Гент
1:0
Первый тайм: 18'
Мехелен
0'
1:0
7' Гол
Сурдез Франк
12' Желтая карточка
Фулон Дам

Ход матча

7'
Сурдез Франк
1:0
12'
 
Фулон Дам
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
4.10
5.90
Реклама, fon.bet
9.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
24
Кумс
Свен
16
Делорж
Матиас
6
Гандельман
Омри
21
Дин
Макс
19
Сурдез
Франк
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
20
Лаубербах
Лион
3
Марса
Хосе
2
Ван
Клеемпут
Жюль
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
Гент
3-4-1-2
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Гент
Мехелен

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:4
ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
1:0
ПДА
4:3
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.87
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.23
0.93

Среднее время на гол

73
96

Всего голов

44
32

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кумс Свен 1 0.17
Геркенс Питер 1 0.17
Гудьонсен Андри 1 0.17
Йокота Дайсуке 1 0.17
Делорж Матиас 1 0.17
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.17
Гандельман Омри 1 0.17
Сурдез Франк 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Дин Макс 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 3 0.43
Флюке Патрик 2 (1) 0.29
Схоофс Роб 1 0.14
Раман Бенито 1 0.14
Лаубербах Лион 1 0.14
Ван ден Эйнден Бас 1 0.14
Мрабти Керим 1 (1) 0.14
Rafik Belghali 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватанабэ Цуёси 2 0
Кумс Свен 1 0
Митрович Стефан 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Фадига Ноа 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схоофс Роб 2 0
Мохаммед Азиз 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Бафдили Билал 1 0
Elton Yeboah 1 0

Результаты матчей

Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мехелен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

1
5
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1
Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0
Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2

Результаты матчей

Гент
Мехелен

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гент
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 4 1 1 12 - 10 13
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Андерлехт
 6 3 3 0 9 - 5 12
4.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 7 4 0 3 9 - 8 12
5.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
7.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
8.
Гент
 1:0 6 3 1 2 8 - 5 10
9.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Мехелен
 0:1 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Сент-Трейден
 7 1 3 3 8 - 16 6
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 4 3 0 1 3 - 1 9
2.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Гент
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 0:1 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
3.
Генк
 3 2 0 1 8 - 8 6
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 4 0 0 4 2 - 9 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (2)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Фулон Дам получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Г О О О О Л - Сурдез Франк бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.66. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.66 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мехелен
4.10
5.90
Реклама, fon.bet
9.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гент 1:0 Мехелен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гент
Мехелен
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный