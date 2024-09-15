Тур: 7. Стадион: Planet Group Arena.
0'
1:0
6' ГолСурдез Франк
12' Желтая карточкаФулон Дам
2:0
31' ГолФадига Ноа
45' Желтая карточкаВан Клеемпут Жюль
45' Вторая желтая карточкаВан Клеемпут Жюль
66' Желтая карточкаБраун Арчи
90' Желтая карточкаМохаммед Азиз
90' Желтая карточкаВарела Хелио
90'+5
Ход матча
6'
1:0
12'
31'
2:0
46'
66'
90'
90'
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
21
Дин
Макс
19
Сурдез
Франк
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикНападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Раман БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Гент
Мехелен
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
11.8%
23.5%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
39.3%
35.7%
25%
11 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.87
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.23
0.93
Среднее время на гол
73
96
Всего голов
44
32
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сурдез Франк
|1
|0.17
|Делорж Матиас
|1
|0.17
|Гандельман Омри
|1
|0.17
|Кумс Свен
|1
|0.17
|Геркенс Питер
|1
|0.17
|Гудьонсен Андри
|1
|0.17
|Фадига Ноа
|1
|0.17
|Йокота Дайсуке
|1
|0.17
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.17
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Дин Макс
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.43
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.29
|Схоофс Роб
|1
|0.14
|Раман Бенито
|1
|0.14
|Лаубербах Лион
|1
|0.14
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0.14
|Мрабти Керим
|1 (1)
|0.14
|Rafik Belghali
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
1
5
Гент
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
100%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
33%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
6
50%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1
Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5 Мерелбеке - Гент 0:5
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0
Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1 Мехелен - Вестерло 3:2
Результаты матчей
Гент
Мехелен
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гент
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
25
15
16
15
16
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4