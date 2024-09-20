Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Хорошую попытку сделал Садик Ибраим . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пэрротт Трой нанес удар в каркас ворот!

45' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.

45' Дэйви ван ден Берг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

43' Майкума Сейя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Эль-Аззузи Ануар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Венте Дилан не смог попасть в створ ударом издали

36' Майкума Сейя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Матч возобновлен

34' Майкума Сейя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Дэйви ван ден Берг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе

26' Пэрротт Трой пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

25' Садик Ибраим наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

23' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

22' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

21' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

18' Ансельмо Гарсия-Макналти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Крастев Филип пробил со штрафного прямо в стенку

16' Судья сигнализирует, что Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

15' Гравес Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

12' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

10' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Майкума Сейя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Г О О О О Л - Садик Ибраим забивает с левой ноги!

5' Ван Боммел Рубен не смог попасть в створ ударом издали

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру