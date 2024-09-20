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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
ПЕК Зволле
1:2
Второй тайм: 75'
АЗ Алкмаар
0'
0:1
6' Гол
Садик Ибраим
36' Желтая карточка
Майкума Сейя
41' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
50' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
0:2
51' Гол
Садик Ибраим
53' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:2
66' Гол
Венте Дилан

Ход матча

6'
0:1
Садик Ибраим
(Ван Боммел Рубен)
36'
 
Майкума Сейя
41'
 
Мёллер Вольфе Давид
50'
Ван Ден Берг Дэйв
 
51'
0:2
Садик Ибраим
(Мёллер Вольфе Давид)
53'
 
Мейнанс Свен
58'
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
 
58'
Намли Юнес
Ван Ден Берг Дэйв
 
66'
Венте Дилан
(Намли Юнес)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 256 Количество передач 251
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПЕК Зволле
Ничья
АЗ Алкмаар
7.00
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7.00
1.46
Все Коэффициенты
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
35
Монтейру
Жамиру
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
50
Крастев
Филип
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
3
Гус
Ваутер
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
8
Класи
Йорди
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
ПЕК Зволле
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:3
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.87

Среднее время на гол

123
103

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.73
1.55

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.5
Крастев Филип 2 0.33
Мбайо Дилан 1 0.17
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 4 0.67
Пэрротт Трой 4 0.67
Ван Боммел Рубен 2 0.33
Мейнанс Свен 2 0.33
Мердинк Мекс 2 0.33
Бюрместер Зико 1 0.17
Белич Кристиян 1 0.17
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Эль-Аззузи Ануар 2 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
10
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
60%
3
21%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
9
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:1 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Аякс
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
15.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 2:1 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 1:2 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПЕК Зволле
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    7.00
    Реклама, pari.ru
    7.00
    1.46
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    Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:2 АЗ Алкмаар онлайн

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