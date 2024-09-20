Тур: 6. Стадион: МАК3ПАРК. Главный судья: Оострём Ингмар
1:2
Второй тайм: 75'
0'
0:1
6' ГолСадик Ибраим
36' Желтая карточкаМайкума Сейя
41' Желтая карточкаМёллер Вольфе Давид
50' Желтая карточкаВан Ден Берг Дэйв
0:2
51' ГолСадик Ибраим
53' Желтая карточкаМейнанс Свен
1:2
66' ГолВенте Дилан
Ход матча
6'
0:1
36'
51'
53'
66'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
256 Количество передач 251
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гравес
Симон
11
Мбайо
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
- Защитник
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Мердинк МексНападающий
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед
26 матчей
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.73
0.87
Среднее время на гол
123
103
Всего голов
41
17
Голов в среднем за матч
2.73
1.55
Среднее время на гол
32
58
Всего голов
49
30
Голов в среднем за матч
1.88
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
47
78
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.5
|Крастев Филип
|2
|0.33
|Мбайо Дилан
|1
|0.17
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|0
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Садик Ибраим
|4
|0.67
|Пэрротт Трой
|4
|0.67
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.33
|Мейнанс Свен
|2
|0.33
|Мердинк Мекс
|2
|0.33
|Бюрместер Зико
|1
|0.17
|Белич Кристиян
|1
|0.17
|Класи Йорди
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкума Сейя
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Деккер Максим
|0
|1
|Базур Рихедли
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
10
ПЕК Зволле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
60%
3
21%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
Точный счет
1:5
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
9
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 2
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|20 - 3
|15
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|15.
|1:2 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 12
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|14.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 12
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Твенте
|Стейн Сем
|4 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|4
|ПСВ
|Тиль Гус
|3 (2)
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|3
|Гронинген
|Finn Stam
|3
|ПЕК Зволле
|Фихтингер Ник
|3
|Валвейк
|Крамер Михил
|1 1