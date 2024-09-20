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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
6' Гол
Садик Ибраим
35' Желтая карточка
Майкума Сейя
40' Желтая карточка
Мёллер Вольфе Давид
49' Желтая карточка
Ван Ден Берг Дэйв
0:2
50' Гол
Садик Ибраим
53' Желтая карточка
Мейнанс Свен
1:2
66' Гол
Венте Дилан
77' Желтая карточка
Мердинк Мекс
90' Желтая карточка
Намли Юнес
90'+8

Ход матча

6'
0:1
Садик Ибраим
(Ван Боммел Рубен)
35'
 
Майкума Сейя
40'
 
Мёллер Вольфе Давид
49'
Ван Ден Берг Дэйв
 
50'
0:2
Садик Ибраим
(Мёллер Вольфе Давид)
53'
 
Мейнанс Свен
57'
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
 
57'
Намли Юнес
Ван Ден Берг Дэйв
 
66'
Венте Дилан
(Намли Юнес)
1:2
76'
 
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
76'
 
Белич Кристиян
Копмейнерс Пер
77'
Де Рой Кай
Мбайо Дилан
 
77'
 
Мердинк Мекс
85'
 
Лахдо Майкель
Садик Ибраим
85'
Бёйтинк Томас
Крастев Филип
 
85'
 
Бюрместер Зико
Ван Боммел Рубен
90'
Намли Юнес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 478 Количество передач 456
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
35
Монтейру
Жамиру
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
50
Крастев
Филип
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
3
Гус
Ваутер
18
Мёллер
Вольфе
Давид
6
Копмейнерс
Пер
8
Класи
Йорди
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
ПЕК Зволле
4-3-3
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 15 побед

26 матчей

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

11.5%
42.3%
46.2%
3 победы 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

11.5%
30.8%
57.7%
3 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

Э
2:2
Э
0:3
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
ТМС
0:1
Э
2:0
Э
0:3
Э
0:0
К
5:0
Э
2:2
Э
6:0
К
4:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
5:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.87

Среднее время на гол

123
103

Всего голов

41
17

Голов в среднем за матч

2.73
1.55

Среднее время на гол

32
58

Всего голов

49
30

Голов в среднем за матч

1.88
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

47
78

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.5
Крастев Филип 2 0.33
Мбайо Дилан 1 0.17
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
Ван Ден Берг Дэйв 0 0
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Садик Ибраим 4 0.67
Пэрротт Трой 4 0.67
Ван Боммел Рубен 2 0.33
Мейнанс Свен 2 0.33
Мердинк Мекс 2 0.33
Бюрместер Зико 1 0.17
Белич Кристиян 1 0.17
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Эль-Аззузи Ануар 2 0
Намли Юнес 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкума Сейя 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
10
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АЗ Алкмаар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
33%
3
19%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
3
50%
3
19%
76-90

Пропущено

10
2
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5
Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Аякс 1:3 Фортуна Ситтард - ПЕК Зволле 3:1
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0
Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
9:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
9
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
9:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
9
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Аякс
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
3.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Утрехт
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Валвейк Крамер Михил 1 1
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