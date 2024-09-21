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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Робинсон Тим
Астон Вилла
0:1
Второй тайм: 52'
Вулверхэмптон
0'
7' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
16' Желтая карточка
Семеду Нелсон
0:1
25' Гол
Кунья Матеус
27' Желтая карточка
Гомес Жоао
28' Желтая карточка
Торрес Пау

Ход матча

7'
 
Аит-Нури Раян
16'
 
Семеду Нелсон
25'
0:1
Кунья Матеус
27'
 
Гомес Жоао
28'
Торрес Пау
 
46'
Матсен Ян
Динь Люка
 
46'
Бэйли Леон
Макгинн Джон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Астон Вилла 96.4% (108)
X 3.6% (4)
Вулверхэмптон 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Вулверхэмптон
4.24
5.95
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Астон Вилла
4-2-3-1
Вулверхэмптон
4-4-1-1

История личных встреч

Астон Вилла
Вулверхэмптон

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

22 матча

27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КЛ
2:1
Ч
4:1
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
1:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.27
1.09

Среднее время на гол

70
82

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.32
1.05

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
86

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуран Джон 3 0.6
Уоткинс Олли 2 0.4
Онана Амаду 2 0.4
Динь Люка 0 0
Баркли Росс 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 2 0.4
Лемина Марио 1 0.2
Ларсен Йорген 1 0.2
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.2
Аит-Нури Раян 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Унаи Эмери 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 3 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Семеду Нелсон 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Андре 1 0
Лемина Марио 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Москера Йерсон 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

4
0
Астон Вилла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0

Результаты матчей

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 2:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Брентфорд
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19.
Лестер
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20.
Ипсвич
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ипсвич
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Борнмут
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Фулхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
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    Прогнозы 112
    Астон Вилла 96.4% (108)
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    Вулверхэмптон 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Астон Вилла
    Ничья
    Вулверхэмптон
    4.24
    5.95
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    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Астон Вилла
    96.5% (109)
    Ничья
    3.5% (4)
    Вулверхэмптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.57% (75)
    Меньше
    32.43% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    50.4% (57)
    2:0 Астон Вилла
    15.9% (18)
    1:0 Астон Вилла
    13.3% (15)
    3:1 Астон Вилла
    8.8% (10)
    3:2 Астон Вилла
    4.4% (5)
    1:1 Ничья
    2.7% (3)
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