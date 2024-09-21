Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Динь Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Аит-Нури Раян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Динь Люка навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

37' Тилеманс Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Москера Йерсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Андре нанес удар, но тот был заблокирован.

31' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Кунья Матеус из команды Вулверхэмптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

28' Динь Люка на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Рефери не любит споров - именно за это Торрес Пау II сейчас получил желтую

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гомес Жоао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Команда Вулверхэмптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

25' Г О О О О Л - Кунья Матеус из команды Вулверхэмптон правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

24' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Онана Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Лемина Марио нанес удар головой, но Эмилиано Мартинес спокойно отбил мяч.

17' Кунья Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Семеду Нелсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

16' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

15' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновится спорным мячом

11' Ох, нехорошо это выглядит. Беллегард Жан-Рикнер получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Беллегард Жан-Рикнер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

7' Аит-Нури Раян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Лемина Марио пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес ловит мяч

4' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля

1' Судья начинает матч