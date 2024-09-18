Тур: 5. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Робинсон Тим
Позже
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Вулверхэмптон
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
22 матча
27.3%
36.4%
36.3%
6 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.27
1.09
Среднее время на гол
70
82
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.32
1.05
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
86
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуран Джон
|3
|0.75
|Уоткинс Олли
|2
|0.5
|Онана Амаду
|2
|0.5
|Динь Люка
|0
|0
|Баркли Росс
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемина Марио
|1
|0.25
|Ларсен Йорген
|1
|0.25
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.25
|Кунья Матеус
|1
|0.25
|Аит-Нури Раян
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
|Унаи Эмери
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Нил Гари
|2
|0
|Гомес Жоао
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Лемина Марио
|1
|0
|Семеду Нелсон
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Москера Йерсон
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
4
0
Астон Вилла
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Лилль - Астон Вилла 2:1
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 2:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Бёрнли - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|3
|Тоттенхэм
|Бентанкур Родриго
|3
Прогнозы на матч Астон Вилла - Вулверхэмптон
Исход игры
Астон Вилла
94.7% (36)
Ничья
5.3% (2)
Вулверхэмптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
65.79% (25)
Нет
34.21% (13)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
52.6% (20)
2:0 Астон Вилла
18.4% (7)
1:0 Астон Вилла
13.2% (5)
3:1 Астон Вилла
7.9% (3)
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