Тур: 5. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Питер Банкс
0'
1:0
5' ГолХименес Рауль
21' Желтая карточкаТете Кенни
2:0
22' ГолСмит-Роу Эмиль
28' Желтая карточкаЛукич Саша
36' Желтая карточкаТраоре Адама
44' Желтая карточкаПерейра Андреас
2:1
46' ГолБарнс Харви
Ход матча
5'
1:0
21'
22'
2:0
28'
36'
44'
46'
46'
2:1
67'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
176 Количество передач 266
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
25
Келли
Ллойд
28
Уиллок
Джо
11
Барнс
Харви
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Осула ВильямНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Ньюкасл
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
23 матча
34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.08
0.55
Среднее время на гол
83
165
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.09
1.5
Среднее время на гол
82
60
Всего голов
25
24
Голов в среднем за матч
1.09
1.04
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
82
86
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.4
|Хименес Рауль
|2
|0.4
|Траоре Адама
|1
|0.2
|Айуоби Алекс
|1
|0.2
|Робинсон Энтони
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.6
|Исак Александр
|1
|0.2
|Шёр Фабиан
|1
|0.2
|Жоэлинтон
|1
|0.2
|Гордон Энтони
|1
|0.2
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Тете Кенни
|1
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
|Угелумба Кэлвин
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Жоэлинтон
|3
|0
|Шёр Фабиан
|0
|1
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Результаты матчей
Фулхэм
Ньюкасл
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|1:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|2:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|13.
|0:3 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 2:1 Ньюкасл
Исход игры
Фулхэм
6% (7)
Ничья
35% (41)
Ньюкасл
59% (69)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
85.59% (95)
Нет
14.41% (16)
Популярный счёт
1:2 Ньюкасл
40.2% (47)
1:1 Ничья
27.4% (32)
0:1 Ньюкасл
10.3% (12)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:3 Ньюкасл
4.3% (5)
2:1 Фулхэм
4.3% (5)
0:2 Ньюкасл
1.7% (2)
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