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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Фулхэм
2:1
Второй тайм: 71'
Ньюкасл
0'
1:0
5' Гол
Хименес Рауль
21' Желтая карточка
Тете Кенни
2:0
22' Гол
Смит-Роу Эмиль
28' Желтая карточка
Лукич Саша
36' Желтая карточка
Траоре Адама
44' Желтая карточка
Перейра Андреас
2:1
46' Гол
Барнс Харви

Ход матча

5'
Хименес Рауль
(Траоре Адама)
1:0
21'
Тете Кенни
 
22'
Смит-Роу Эмиль
(Айуоби Алекс)
2:0
28'
Лукич Саша
 
36'
Траоре Адама
 
44'
Перейра Андреас
 
46'
 
Мёрфи Джейкоб
Уиллок Джо
46'
Берге Сандер
Лукич Саша
 
46'
 
Келли Ллойд
46'
2:1
Барнс Харви
(Мёрфи Джейкоб)
46'
 
Холл Льюис
Перейра Андреас
67'
Рид Харрисон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 176 Количество передач 266
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 117
Фулхэм 6% (7)
X 35% (41)
Ньюкасл 59% (69)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Ньюкасл
3.55
9.30
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8.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
25
Келли
Ллойд
7
Жоэлинтон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
10
Гордон
Энтони
14
Исак
Александр
11
Барнс
Харви
Фулхэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Ньюкасл

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

23 матча

34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.1%
47.8%
26.1%
6 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

17.4%
30.4%
52.2%
4 победы 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
0:1
К
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
Ч
1:3
Ч
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
5:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.08
0.55

Среднее время на гол

83
165

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.09
1.5

Среднее время на гол

82
60

Всего голов

25
24

Голов в среднем за матч

1.09
1.04

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

82
86

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмиль 2 0.4
Хименес Рауль 2 0.4
Траоре Адама 1 0.2
Айуоби Алекс 1 0.2
Робинсон Энтони 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.6
Исак Александр 1 0.2
Шёр Фабиан 1 0.2
Жоэлинтон 1 0.2
Гордон Энтони 1 0.2
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Перейра Андреас 2 0
Марку Силва 2 0
Тете Кенни 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Угелумба Кэлвин 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 3 0
Жоэлинтон 3 0
Шёр Фабиан 0 1
Мёрфи Джейкоб 1 0
Холл Льюис 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ньюкасл
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Фулхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм 3:3 Фулхэм - Тоттенхэм 3:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 4:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:1

Результаты матчей

Фулхэм
Ньюкасл

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 2:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Брентфорд
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19.
Лестер
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20.
Ипсвич
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ипсвич
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Борнмут
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Фулхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    Удар от ворот произведет Фулхэм
  • 71'
    Мёрфи Джейкоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 71'
    Оооо... вот это был удар! Гордон Энтони должен был забить с этой позиции.
  • 71'
    Хорошую попытку сделал Гордон Энтони. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 71'
    Ньюкасл начинает контратаку
  • 71'
    Гимараэс Бруно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 70'
    Робинсон Энтони из команды Фулхэм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
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    Прогнозы 117
    Фулхэм 6% (7)
    X 35% (41)
    Ньюкасл 59% (69)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Ньюкасл
    3.55
    9.30
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    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 2:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Фулхэм
    6% (7)
    Ничья
    35% (41)
    Ньюкасл
    59% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.76% (63)
    Меньше
    43.24% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (95)
    Нет
    14.41% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ньюкасл
    40.2% (47)
    1:1 Ничья
    27.4% (32)
    0:1 Ньюкасл
    10.3% (12)
    2:2 Ничья
    5.1% (6)
    2:3 Ньюкасл
    4.3% (5)
    2:1 Фулхэм
    4.3% (5)
    0:2 Ньюкасл
    1.7% (2)
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