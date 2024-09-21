—

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей пятого тура чемпионата России сойдутся лицом к лицу «Вест Хэм» и «Челси». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Лондон».



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!