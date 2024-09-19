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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Вест Хэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 45
Вест Хэм 4.4% (2)
X 11.1% (5)
Челси 84.4% (38)
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Вест Хэм
Ничья
Челси
3.80
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Вест Хэм
Челси

История личных встреч

Вест Хэм
Челси

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

33 матча

24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.24
0.5

Среднее время на гол

72
180

Всего голов

31
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.47

Среднее время на гол

46
61

Всего голов

52
33

Голов в среднем за матч

1.58
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

57
90

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 1 0.25
Ингс Дэнни 1 0.25
Соучек Томаш 1 0.25
Пакета Лукас 1 (1) 0.25
Килман Макс 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мадуэке Нони 3 0.75
Джексон Николас 2 0.5
Палмер Коул 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Фелиш Жоау 1 0.25
Санчо Джедон 0 0
Нету Педру 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0
Солер Карлос 1 0
Пакета Лукас 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Килман Макс 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 2 0
Палмер Коул 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Джексон Николас 2 0
Мареска Энцо 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Санчо Джедон 1 0
Нету Педру 1 0
Санчес Роберт 1 0
Гюсто Мало 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Колвилл Леви 1 0
Вейга Ренату 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6
Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0

Результаты матчей

Вест Хэм
Челси

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 6 часов 2 минуты.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

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  • 36 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    Вест Хэм 4.4% (2)
    X 11.1% (5)
    Челси 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Челси
    3.80
    3.85
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси

    Исход игры
    Вест Хэм
    4.4% (2)
    Ничья
    11.1% (5)
    Челси
    84.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.71% (36)
    Меньше
    14.29% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (39)
    Нет
    7.14% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    64.4% (29)
    1:1 Ничья
    6.7% (3)
    1:3 Челси
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
    2:3 Челси
    4.4% (2)
    0:1 Челси
    4.4% (2)
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