Тур: 5. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Барротт Сэмюэл
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Вест Хэм
Челси
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
81.8%
6 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
33 матча
24.2%
21.2%
54.6%
8 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
15.2%
39.4%
45.4%
5 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.2%
33.3%
48.5%
6 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.24
0.5
Среднее время на гол
72
180
Всего голов
31
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.47
Среднее время на гол
46
61
Всего голов
52
33
Голов в среднем за матч
1.58
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
57
90
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|1
|0.25
|Ингс Дэнни
|1
|0.25
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|Пакета Лукас
|1 (1)
|0.25
|Килман Макс
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мадуэке Нони
|3
|0.75
|Джексон Николас
|2
|0.5
|Палмер Коул
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Фелиш Жоау
|1
|0.25
|Санчо Джедон
|0
|0
|Нету Педру
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
|Солер Карлос
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|2
|0
|Палмер Коул
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Джексон Николас
|2
|0
|Мареска Энцо
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Колвилл Леви
|1
|0
|Вейга Ренату
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Вест Хэм
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Челси
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Вест Хэм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Челси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2
Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Байер Л - Вест Хэм 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 4:3
Челси
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6
Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0
Результаты матчей
Вест Хэм
Челси
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 13
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (3)
|Брентфорд
|Висса Йоан
|3 (1)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|3 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|3
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|3
|Тоттенхэм
|Бентанкур Родриго
|3
Прогнозы на матч Вест Хэм - Челси
Исход игры
Вест Хэм
4.4% (2)
Ничья
11.1% (5)
Челси
84.4% (38)
Тотал 2.5
Больше
85.71% (36)
Меньше
14.29% (6)
Обе команды забьют
Да
92.86% (39)
Нет
7.14% (3)
Популярный счёт
1:2 Челси
64.4% (29)
1:1 Ничья
6.7% (3)
1:3 Челси
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
2:3 Челси
4.4% (2)
0:1 Челси
4.4% (2)
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