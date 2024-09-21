Тур: 5. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Кут Дэвид
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Ричардс
Крис
20
Уортон
Адам
18
Камада
Даити
10
Эзе
Эберечи
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
16
Диалло
Амад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Ричардс КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Уортон АдамПолузащитник
-
18 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хьюз УиллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
26 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1
0.71
Среднее время на гол
90
126
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Среднее время на гол
54
63
Всего голов
35
27
Голов в среднем за матч
1.35
1.04
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
86
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|2 (1)
|0.4
|Эзе Эберечи
|1
|0.2
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|1
|0.2
|Гарначо Алехандро
|1
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.2
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.2
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.2
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|2
|0
|Хьюз Уилл
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Лерма Хефферсон
|1
|0
|Гехи Марк
|1
|0
|Ричардс Крис
|1
|0
|Муньос Даниэль
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майну Кобби
|3
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 7
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Астон Вилла
|Дуран Джон
|4
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
|Борнмут
|Кук Льюис
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Кристал Пэлас
5.1% (6)
Ничья
13.6% (16)
Манчестер Юнайтед
81.4% (96)
Тотал 2.5
Больше
71.56% (78)
Меньше
28.44% (31)
Обе команды забьют
Да
79.82% (87)
Нет
20.18% (22)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
49.2% (58)
0:1 Манчестер Юнайтед
10.2% (12)
1:1 Ничья
8.5% (10)
0:2 Манчестер Юнайтед
6.8% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед
5.9% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:1 Кристал Пэлас
3.4% (4)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.7% (2)
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