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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Кристал Пэлас
0:0
Второй тайм: 48'
Манчестер Юнайтед
0'
36' Желтая карточка
Гарначо Алехандро

Ход матча

36'
 
Гарначо Алехандро
46'
Лерма Хефферсон
Уортон Адам
 
46'
Сарр Исмаила
Матета Жан-Филипп
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогнозы 116
Кристал Пэлас 5.2% (6)
X 12.1% (14)
Манчестер Юнайтед 82.8% (96)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Кристал Пэлас
Ничья
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1
Хендерсон
Дин
5
Лакруа
Максанс
6
Гехи
Марк
26
Ричардс
Крис
12
Муньос
Даниэль
3
Митчелл
Тайрик
20
Уортон
Адам
18
Камада
Даити
9
Нкетиа
Эдди
10
Эзе
Эберечи
14
Матета
Жан-Филипп
24
Онана
Андре
3
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
6
Мартинес
Лисандро
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
14
Эриксен
Кристиан
16
Диалло
Амад
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Зиркзее
Джошуа
Кристал Пэлас
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.4
Эзе Эберечи 1 0.2
Митчелл Тайрик 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.2
Гарначо Алехандро 1 0.2
Рэшфорд Маркус 1 0.2
Де Лигт Маттейс 1 0.2
Зиркзее Джошуа 1 0.2
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 3 0
Магуайр Гарри 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Борнмут Кук Льюис 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    48'
    Угловой сейчас заработали игроки "орлов". Подача в центр штрафной с правого края ни к чему не привела. Манчестерцы отбиваются. 
  • Замена
    47'
    Две замены в перерыве было сделано в составе команды хозяев. Лерма и Сарр на поле появились. Ушли отдыхать Уортон и Матета. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в матче! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло не открыт. 0:0, после перерыва продолжим. 
  • 44'
    Завершается основное время первого тайма. Не лучшим образом играет в матче столичный коллектив, который пока всего пару атак по флангам организовал. 
  • 43'
    Эзе со средней дистанции нанес удар по воротам соперника, но прямо в голкипера сфера прилетела. Тот идеально сработал в створе!
  • Опасный момент
    41'
    Зиркзее пытался дальнюю штангу сейчас замкнуть после прострела с правого края, но снова Хендерсон в рамке у "орлов" свою команду выручает!
  • 40'
    30% против 70% по владению мячом. Полная доминация на поле манчестерской команды. Когда же ей удастся реализовать свой шанс у рамки противника?
  • 38'
    Утихли страсти на поле уже. Бруно попытался подать с правого края в чужую штрафную - на выходе сыграл голкипер "Кристал Пэлас", забравший мяч в перчатки. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот соперника сейчас заработали игроки "Кристал Пэлас". Розыгрыш стандартного положения с правого края ни к чему интересному не привел. 
  • Желтая карточка
    35'
    Гарначо сейчас нарушил правила против соперника. В руках рефери оказалась первая в матче карточка желтого цвета. 
  • 34'
    Фернандеш с правого края посылал мяч в чужую штрафную - на выходе сыграл голкипер. Снова мяч в руках стража оказался. 
  • 33'
    С правого края пошла подача на Гарначо, но вышел из рамки Хендерсон, который сумел выхватить сферу в свои перчатки в высоченном прыжке. 
  • Угловой
    32'
    Шестой угловой сейчас заработали игроки манчестерской команды. После навеса с правого края Зиркзее головой ударил по мячу, но направил снаряд рядом со стойкой.
  • 30'
    Полчаса в матче провели игроки обеих команд. Как мне кажется, уже давно наиграли на гол в этой встрече манчестерцы, чего не скажешь об их соперниках. 
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    • 29'
      Далот отправил передачу на Гарначо, который прострелил мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Снова в Гарначо отскочил мяч, а затем ушел за лицевую. От ворот.
    • Штанга
      28'
      ОПАСНО! Едва не забивает "МЮ"! Гарначо с линии штрафной подкручивал мяч под перекладину, но попал в планку. На добивании был кто-то из партнера. С отскоком от газона, кажется, Зиркзее, повторно выстрелил в планку!
    • 26'
      Нкетиа по левому флангу пытался разбежаться с мячом, но игрок попал под прессинг и почти сразу со снарядом расстался. 
    • 25'
      Успокоилась игра в Лондоне, уже не так активны оппоненты. Но мяч все также держится под контролем манчестерцев. 
    • 24'
      Вообще у Онаны в первом тайме нет работы. Плохо играет атака "стекольщиков". Не хватает ей движения впереди, активности. Такими темпами "МЮ" не пробить. 
    • 22'
      В последние 10 минут процент владения мячом - 25% против 75% в пользу манчестерской команды. Назревает гол гостей у нас, но никак не может состояться. 
    • 21'
      Матета справа получил мяч, после чего прострелил снаряд в центр. В итоге сфера просто в руки вратарю прилетела, и тот спокойно забрал мяч в перчатки. 
    • 20'
      Муньос попытался по флангу организовать наступление, но борьбу в плечо сопернику он проиграл в итоге. Мяч снова под контролем манчестерцев оказался. 
    • 18'
      Гарначо подтолкнул в спину защитника, но не было фола, как считает судья. Мяч остается у манчестерской команды, которая зарабатывает аут. 
    • 17'
      Ничего с течением времени не меняется. Манчестерская команда активно владеет мячом, а соперник активно отбивается от наступлений.
    • 16'
      Муньос с левого края простреливал мяч в штрафную соперника - на выходе играет голкипер, которому удается забрать мяч в перчатки. 
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Подача углового с правого края. Де Лигт головой пробивает от лицевой - мяч летит в голкипера, который отбивает сферу в сторону от рамки!
    • Угловой
      13'
      Диалло от лицевой сумел прострелить мяч в штрафную соперника. В итоге от ноги защитника сфера укатилась за лицевую линию. Угловой. 
    • 12'
      Неплохо игроки манчестерского клуба взаимодействуют друг с другом. Они почти не отдают сферу сопернику. По проценту владения снарядом у нас 37% против 67%.
    • Угловой
      11'
      Угловой разыграли футболисты "МЮ". Подача с правого края оставляла желать лучшего. Да и "стекольщики" в обороне сыграли уверенно. 
    • Опасный момент
      10'
      ОПАСНО! Зиркзее отдал передачу на ход Гарначо. Тот в касание пробивал в дальний угол, но мяч сумел в прыжке отбить Хендерсон. Гола нет!
    • 8'
      Камада выполнял передачу на Матета, который пытался добраться до сферы, но упустил ее за пределы футбольного газона.
    • 7'
      Гарначо убегал по левому флангу в атаку, но до мяча не добрался. Все-таки слишком сильной была передача в его сторону. Потеря. 
    • 6'
      Неплохо заполнена сегодня местная футбольная арена. "Стекольщики" начинают в обороне, но очень внимательно действуют против своего оппонента.
    • Фол, нарушение
      4'
      Бруну Фернандеш фолит в атаке. Казалось, что правила нарушались против него, но у рефери на этот счет было свое мнение. 
    • 3'
      Ничего интересного в атаке не придумали при стандарте гости. Мяч улетел за пределы поля после навеса с правого края. Не торопятся "орлы" возвращать снаряд в игру. 
    • Угловой
      2'
      Футболисты "МЮ" заработали угловой на правом фланге. Посмотрим, чем закончится подача в штрафную.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Лондоне стартовала, удачи командам! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    5.1% (6)
    Ничья
    13.6% (16)
    Манчестер Юнайтед
    81.4% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.56% (78)
    Меньше
    28.44% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (87)
    Нет
    20.18% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    49.2% (58)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    10.2% (12)
    1:1 Ничья
    8.5% (10)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.8% (8)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:1 Кристал Пэлас
    3.4% (4)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.7% (2)
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