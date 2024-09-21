Две замены в перерыве было сделано в составе команды хозяев. Лерма и Сарр на поле появились. Ушли отдыхать Уортон и Матета.

Угловой сейчас заработали игроки "орлов". Подача в центр штрафной с правого края ни к чему не привела. Манчестерцы отбиваются.

Зиркзее пытался дальнюю штангу сейчас замкнуть после прострела с правого края, но снова Хендерсон в рамке у "орлов" свою команду выручает!

Эзе со средней дистанции нанес удар по воротам соперника, но прямо в голкипера сфера прилетела. Тот идеально сработал в створе!

Завершается основное время первого тайма. Не лучшим образом играет в матче столичный коллектив, который пока всего пару атак по флангам организовал.

Прозвучал свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло не открыт. 0:0, после перерыва продолжим.

Полчаса в матче провели игроки обеих команд. Как мне кажется, уже давно наиграли на гол в этой встрече манчестерцы, чего не скажешь об их соперниках.

Шестой угловой сейчас заработали игроки манчестерской команды. После навеса с правого края Зиркзее головой ударил по мячу, но направил снаряд рядом со стойкой.

С правого края пошла подача на Гарначо, но вышел из рамки Хендерсон, который сумел выхватить сферу в свои перчатки в высоченном прыжке.

Фернандеш с правого края посылал мяч в чужую штрафную - на выходе сыграл голкипер. Снова мяч в руках стража оказался.

Гарначо сейчас нарушил правила против соперника. В руках рефери оказалась первая в матче карточка желтого цвета.

Угловой у ворот соперника сейчас заработали игроки "Кристал Пэлас". Розыгрыш стандартного положения с правого края ни к чему интересному не привел.

Утихли страсти на поле уже. Бруно попытался подать с правого края в чужую штрафную - на выходе сыграл голкипер "Кристал Пэлас", забравший мяч в перчатки.

30% против 70% по владению мячом. Полная доминация на поле манчестерской команды. Когда же ей удастся реализовать свой шанс у рамки противника?

29' Далот отправил передачу на Гарначо, который прострелил мяч в центр, но попал в ногу защитнику. Снова в Гарначо отскочил мяч, а затем ушел за лицевую. От ворот.

28' ОПАСНО! Едва не забивает "МЮ"! Гарначо с линии штрафной подкручивал мяч под перекладину, но попал в планку. На добивании был кто-то из партнера. С отскоком от газона, кажется, Зиркзее, повторно выстрелил в планку!

26' Нкетиа по левому флангу пытался разбежаться с мячом, но игрок попал под прессинг и почти сразу со снарядом расстался.

25' Успокоилась игра в Лондоне, уже не так активны оппоненты. Но мяч все также держится под контролем манчестерцев.

24' Вообще у Онаны в первом тайме нет работы. Плохо играет атака "стекольщиков". Не хватает ей движения впереди, активности. Такими темпами "МЮ" не пробить.

22' В последние 10 минут процент владения мячом - 25% против 75% в пользу манчестерской команды. Назревает гол гостей у нас, но никак не может состояться.

21' Матета справа получил мяч, после чего прострелил снаряд в центр. В итоге сфера просто в руки вратарю прилетела, и тот спокойно забрал мяч в перчатки.

20' Муньос попытался по флангу организовать наступление, но борьбу в плечо сопернику он проиграл в итоге. Мяч снова под контролем манчестерцев оказался.

18' Гарначо подтолкнул в спину защитника, но не было фола, как считает судья. Мяч остается у манчестерской команды, которая зарабатывает аут.