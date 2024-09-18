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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Кристал Пэлас
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 35
Кристал Пэлас 2.9% (1)
X 14.3% (5)
Манчестер Юнайтед 82.9% (29)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.75
3.80
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Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1
0.71

Среднее время на гол

90
126

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

54
63

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.35
1.04

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
86

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 2 (1) 0.5
Эзе Эберечи 1 0.25
Митчелл Тайрик 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.25
Гарначо Алехандро 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 0.25
Де Лигт Маттейс 1 0.25
Зиркзее Джошуа 1 0.25
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 2 0
Хьюз Уилл 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Камада Даити 1 0
Лерма Хефферсон 1 0
Гехи Марк 1 0
Ричардс Крис 1 0
Муньос Даниэль 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 3 0
Магуайр Гарри 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Эриксен Кристиан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Мартинес Лисандро 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Диалло Амад 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Кристал Пэлас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
1
Кристал Пэлас
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
67%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КПР - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Норвич 4:0
Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Кроули Таун - Кристал Пэлас 3:6 Кристал Пэлас - Чарльтон 1:1 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1
Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед 4:2 Ковентри - Манчестер Юнайтед 3:3 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.

    Главный судья: Кут Дэвид

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    • Прогнозы 35
    Кристал Пэлас 2.9% (1)
    X 14.3% (5)
    Манчестер Юнайтед 82.9% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.75
    3.80
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    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    2.9% (1)
    Ничья
    14.3% (5)
    Манчестер Юнайтед
    82.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (26)
    Меньше
    23.53% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    62.9% (22)
    1:1 Ничья
    8.6% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    5.7% (2)
    2:2 Ничья
    5.7% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    5.7% (2)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.7% (2)
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