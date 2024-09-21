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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Ливерпуль
 
Позже
Борнмут
Прогнозы 113
Ливерпуль 98.2% (111)
X 1.8% (2)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ливерпуль
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
38
Гравенберх
Райан
10
Макаллистер
Алексис
11
Салах
Мохамед
8
Собослаи
Доминик
7
Диас
Луис
9
Нуньес
Дарвин
13
Аррисабалага
Кепа
22
Араухо
Хулиан
27
Забарный
Илья
2
Хёйсен
Дин
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
24
Семеньо
Антуан
19
Клюйверт
Джастин
16
Тавернер
Маркус
9
Эванилсон
Ливерпуль
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Ливерпуль
Борнмут

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

18 матчей

83.3%
5.6%
11.1%
15 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

83.3%
11.1%
5.6%
15 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
КЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
9:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:2
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:3
К
0:2

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

3
2.7

Среднее время на гол

30
33

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.5

Среднее время на гол

112
180

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.78
1.72

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 3 0.75
Диас Луис 3 0.75
Жота Диогу 1 0.25
Собослаи Доминик 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 2 0.5
Синистерра Луис 1 0.25
Кук Льюис 1 0.25
Тавернер Маркус 1 0.25
Клюйверт Джастин 0 0
Уттара Данго 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Собослаи Доминик 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Гакпо Коди 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 2 0
Кук Льюис 2 0
Клюйверт Джастин 2 0
Сенеси Маркос 2 0
Семеньо Антуан 2 0
Смит Адам 1 0
Ираола Андони 1 0
Керкез Милош 1 0

Результаты матчей

Ливерпуль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
1
Ливерпуль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Борнмут
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
1
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Борнмут
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Ливерпуль - Бетис 1:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 2:2
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1
Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1 Борнмут - Кристал Пэлас 1:0 Борнмут - Эвертон 2:1 Борнмут - Лутон Таун 4:3

Результаты матчей

Ливерпуль
Борнмут

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ливерпуль
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
6.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Челси Джексон Николас 4 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 25 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

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    • Прогнозы 113
    Ливерпуль 98.2% (111)
    X 1.8% (2)
    Борнмут 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Борнмут

    Исход игры
    Ливерпуль
    98.2% (112)
    Ничья
    1.8% (2)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (54)
    Меньше
    50% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    38.89% (42)
    Нет
    61.11% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    43% (49)
    2:1 Ливерпуль
    18.4% (21)
    3:1 Ливерпуль
    14% (16)
    3:0 Ливерпуль
    9.6% (11)
    1:0 Ливерпуль
    3.5% (4)
    3:2 Ливерпуль
    1.8% (2)
    4:0 Ливерпуль
    1.8% (2)
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