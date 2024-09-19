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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Тоттенхэм
 
Позже
Брентфорд
Прогнозы 38
Тоттенхэм 94.7% (36)
X 5.3% (2)
Брентфорд 0% (0)
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Тоттенхэм
Ничья
Брентфорд
4.90
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Тоттенхэм
Брентфорд

История личных встреч

Тоттенхэм
Брентфорд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
70

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.5
Биссума Ив 1 0.25
Ромеро Кристиан 1 0.25
Порро Педро 1 0.25
Мэддисон Джеймс 0 0
Кулушевски Деян 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Висса Йоан 3 0.75
Мбеумо Брайан 3 0.75
Йенсен Матиас 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Викарио Гульельмо 1 0
Мэддисон Джеймс 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Биссума Ив 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Ван де Вен Микки 1 0
Удоджи Дестини 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Коллинз Натан 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Тоттенхэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брентфорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм - Бёрнли 2:1 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:2 Челси - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3
Брентфорд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1
Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 1:1

Результаты матчей

Тоттенхэм
Брентфорд

Точный счет

0:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Ньюкасл
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Челси
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
9.
Брентфорд
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Борнмут
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
14.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Лестер
 Заявка 4 0 2 2 5 - 7 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
17.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 4 - 11 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
20.
Эвертон
 Заявка 4 0 0 4 4 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Фулхэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Тоттенхэм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 1 3
8.
Ливерпуль
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Астон Вилла
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Вест Хэм
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
19.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Челси
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Борнмут
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Брентфорд
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (3)
Брентфорд Висса Йоан 3 (1)
Ливерпуль Диас Луис 3 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Тоттенхэм Бентанкур Родриго 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 31 минуту.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Тоттенхэм 94.7% (36)
    X 5.3% (2)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Брентфорд
    4.90
    4.80
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    5.85
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    Где смотреть матч Тоттенхэм - Брентфорд онлайн

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    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Брентфорд

    Исход игры
    Тоттенхэм
    94.7% (36)
    Ничья
    5.3% (2)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (24)
    Нет
    33.33% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    47.4% (18)
    2:0 Тоттенхэм
    28.9% (11)
    3:1 Тоттенхэм
    5.3% (2)
    3:2 Тоттенхэм
    5.3% (2)
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    Тоттенхэм
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