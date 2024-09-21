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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Лестер
0:1
Второй тайм: 70'
Эвертон
0'
0:1
12' Гол
Ндиайе Ильман
45' Желтая карточка
Шон
46' Желтая карточка
Кин Майкл

Ход матча

12'
0:1
Ндиайе Ильман
(Янг Эшли)
45'
 
Шон
46'
 
Кин Майкл
56'
Буонанотте Факундо
Эль-Ханнус Билаль
 
61'
 
Харрисон Джек
Линдстрём Йеспер

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 229 Количество передач 203
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 112
Лестер 70.5% (79)
X 25% (28)
Эвертон 4.5% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
8
Уинкс
Гарри
6
Ндиди
Уилфред
18
Айю
Джордан
11
Эль-Ханнус
Билаль
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
1
Пикфорд
Джордан
37
Гарнер
Джеймс
6
Тарковски
Джеймс
5
Кин
Майкл
18
Янг
Эшли
8
Мангаля
Орель
16
Дукуре
Абдулай
29
Линдстрём
Йеспер
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
Лестер
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

История личных встреч

Лестер
Эвертон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
К
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.44
1.58

Среднее время на гол

62
56

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.56

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 2 0.4
Буонанотте Факундо 1 0.2
Фас Ваут 1 0.2
Мавидиди Стефи 1 0.2
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калверт-Льюин Доминик 2 0.4
Макнил Дуайт 1 0.2
Кин Майкл 1 0.2
Ндиайе Ильман 1 0.2
Янг Эшли 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Джордан 1 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Варди Джейми 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Скипп Оливер 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0
Стив Купер 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

2
0
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1

Результаты матчей

Лестер
Эвертон

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Лестер
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 2:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Брентфорд
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19.
Лестер
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20.
Ипсвич
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ипсвич
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Борнмут
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Фулхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Весь список
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    Прогнозы 112
    Лестер 70.5% (79)
    X 25% (28)
    Эвертон 4.5% (5)
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    Лестер
    Ничья
    Эвертон
    9.00
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    3.55
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    3.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер 0:1 Эвертон

    Исход игры
    Лестер
    70.5% (79)
    Ничья
    25% (28)
    Эвертон
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    81.65% (89)
    Нет
    18.35% (20)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    49.1% (55)
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    1:0 Лестер
    12.5% (14)
    2:0 Лестер
    3.6% (4)
    1:2 Эвертон
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    3:2 Лестер
    1.8% (2)
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