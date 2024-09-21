Тур: 5. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Инглэнд Даррен
Ход матча
12'
0:1
45'
46'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
229 Количество передач 203
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
18
Айю
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Эдуар ОдсоннПолузащитник
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
75 Диксон РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Лестер
Эвертон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
21 матч
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.6%
19%
33.4%
10 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.44
1.58
Среднее время на гол
62
56
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.56
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|2
|0.4
|Буонанотте Факундо
|1
|0.2
|Фас Ваут
|1
|0.2
|Мавидиди Стефи
|1
|0.2
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.4
|Макнил Дуайт
|1
|0.2
|Кин Майкл
|1
|0.2
|Ндиайе Ильман
|1
|0.2
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Джордан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Скипп Оливер
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|1
|1
|Кин Майкл
|2
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эвертон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
2
0
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эвертон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
43%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
1
14%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1
Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0 Челси - Лестер 4:2
Эвертон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0
Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0 Челси - Эвертон 6:0 Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1
Результаты матчей
Лестер
Эвертон
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Лестер
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|1:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|2:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|13.
|0:3 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер 0:1 Эвертон
Исход игры
Лестер
70.5% (79)
Ничья
25% (28)
Эвертон
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
81.65% (89)
Нет
18.35% (20)
Популярный счёт
2:1 Лестер
49.1% (55)
1:1 Ничья
22.3% (25)
1:0 Лестер
12.5% (14)
2:0 Лестер
3.6% (4)
1:2 Эвертон
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Лестер
1.8% (2)
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