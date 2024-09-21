  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Эллисон Сэм
Саутгемптон
1:0
Второй тайм: 56'
Ипсвич
0'
1:0
5' Гол
Диблинг Тайлер
25' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
52' Желтая карточка
Лаллана Адам
54' Желтая карточка
О'Ши Дара

Ход матча

5'
Диблинг Тайлер
(Лаллана Адам)
1:0
25'
Тэйлор Чарли
 
52'
Лаллана Адам
 
54'
 
О'Ши Дара

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 248 Количество передач 206
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Саутгемптон 66.4% (75)
X 28.3% (32)
Ипсвич 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ипсвич
3.50
3.90
Реклама, bettery.ru
6.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
16
Сугавара
Юкинари
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
21
Тэйлор
Чарли
4
Даунс
Флинн
10
Лаллана
Адам
33
Диблинг
Тайлер
18
Фернандеш
Матеуш
24
Фрейзер
Райан
19
Арчер
Камерон
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
Саутгемптон
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Ипсвич

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
3:2
Ч
0:1
К
0:1
К
1:1
Ч
1:1
Ч
2:5
К
2:1
Ч
0:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.2
Диблинг Тайлер 1 0.2
Лаллана Адам 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмодикс Сэмми 1 0.2
Делап Лиам 1 0.2
Джонсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 1
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Мартин Рассел 1 0
Лаллана Адам 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Даунс Флинн 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 3 0
Хатчинсон Омари 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Вулфенден Люк 1 0
О'Ши Дара 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1
Ипсвич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2

Результаты матчей

Саутгемптон
Ипсвич

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
5.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
6.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 2:1 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
12.
Брентфорд
 1:2 Заявка 5 2 0 3 7 - 8 6
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 11 4
16.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 2 - 8 3
17.
Эвертон
 1:0 Заявка 5 1 0 4 5 - 13 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19.
Лестер
 0:1 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
20.
Ипсвич
 0:1 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 1:2 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
13.
Борнмут
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ипсвич
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Лестер
 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18.
Эвертон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 3:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 0:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ньюкасл
 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Вулверхэмптон
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Борнмут
 0:3 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
13.
Эвертон
 1:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
14.
Тоттенхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Лестер
 0:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Фулхэм
 2:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Саутгемптон
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 1:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Ливерпуль Салах Мохамед 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Ньюкасл Жоэлинтон 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Фрейзер Райан из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 51'
      Морси Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 50'
      Контроль мяча: Саутгемптон: 57%, Ипсвич: 43%.
    • 50'
      Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Диблинг Тайлер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Саутгемптон пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Саутгемптон
    • 48'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 47'
      Саутгемптон контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Саутгемптон 66.4% (75)
    X 28.3% (32)
    Ипсвич 5.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ипсвич
    3.50
    3.90
    Реклама, bettery.ru
    6.90
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Ипсвич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Ипсвич

    Исход игры
    Саутгемптон
    66.4% (75)
    Ничья
    28.3% (32)
    Ипсвич
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Саутгемптон
    22.1% (25)
    2:0 Саутгемптон
    5.3% (6)
    1:2 Ипсвич
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Ипсвич
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саутгемптон
    Ипсвич
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный