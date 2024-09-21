Хорошую попытку сделал Камерон Арчер. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Дэвис Лейф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Хатчинсон Омари пробует нанести удар издали, но Аарон Рэмсдейл держит все под контролем

46' Дэвис Лейф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Хорошую попытку сделал Дэвис Лейф . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Хатчинсон Омари из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' О'Ши Дара нанес удар головой, но Аарон Рэмсдейл спокойно отбил мяч.

43' Дэвис Лейф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

41' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Беднарек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Оооо... вот это был удар! Камерон Арчер должен был забить с этой позиции.

27' ШТАНГА! Так было близко к голу - Камерон Арчер нанес удар в каркас ворот!

27' Беднарек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Тэйлор Чарли получил желтую карточку от судьи

25' Хатчинсон Омари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Саутгемптон

22' Матч возобновлен

21' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Удар от ворот произведет Саутгемптон

21' Каюсте Йенс не смог попасть в створ ударом издали

21' Дэвис Лейф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Дэвис Лейф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Морси Сэм из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Матч возобновлен

17' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Хатчинсон Омари из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Шмодикс Сэмми нанес удар головой, но Аарон Рэмсдейл спокойно отбил мяч.

12' Морси Сэм из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Ремсдейл Аарон взял и забрал мяч на выходе

7' Команда Саутгемптон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Диблинг Тайлер забивает с правой ноги!

5' Лаллана Адам из команды Саутгемптон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Саутгемптон

3' Шмодикс Сэмми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Бёрнс Уэс из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ипсвич начинает с центра поля