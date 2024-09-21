Тур: 5. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Эллисон Сэм
1:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
5' ГолДиблинг Тайлер
25' Желтая карточкаТэйлор Чарли
52' Желтая карточкаЛаллана Адам
54' Желтая карточкаО'Ши Дара
Ход матча
5'
1:0
25'
52'
54'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
248 Количество передач 206
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Беднарек
Ян
21
Тэйлор
Чарли
10
Лаллана
Адам
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
19
Делап
Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
-
21 Тэйлор ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Стюарт РоссНападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Саутгемптон
Ипсвич
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1.17
2.2
Среднее время на гол
77
40
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.27
1.64
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
55
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сугавара Юкинари
|1
|0.2
|Диблинг Тайлер
|1
|0.2
|Лаллана Адам
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.2
|Делап Лиам
|1
|0.2
|Джонсон Бен
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стивенс Джек
|1
|1
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Мартин Рассел
|1
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Беднарек Ян
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Даунс Флинн
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|3
|0
|Хатчинсон Омари
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
1
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1
Ипсвич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2
Результаты матчей
Саутгемптон
Ипсвич
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|1:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|6.
|0:1 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|9.
|2:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|2:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|12.
|1:2 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|13.
|0:3 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|1:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|16.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
|17.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|1:2 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|6.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|13.
|0:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 8
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|3:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|14.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|2:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|1:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|20.
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|9
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Челси
|Джексон Николас
|4 (2)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|4
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|3 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 2
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|3
|Борнмут
|Кристи Райан
|3
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Ипсвич
Исход игры
Саутгемптон
66.4% (75)
Ничья
28.3% (32)
Ипсвич
5.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.28% (45)
Меньше
58.72% (64)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
33.6% (38)
1:1 Ничья
25.7% (29)
1:0 Саутгемптон
22.1% (25)
2:0 Саутгемптон
5.3% (6)
1:2 Ипсвич
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
0:1 Ипсвич
1.8% (2)
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