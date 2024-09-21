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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3117 Главный судья: Эллисон Сэм
Саутгемптон
1:1
Конец матча
Ипсвич
0'
1:0
5' Гол
Диблинг Тайлер
25' Желтая карточка
Тэйлор Чарли
52' Желтая карточка
Лаллана Адам
53' Желтая карточка
О'Ши Дара
61' Желтая карточка
Хатчинсон Омари
63' Желтая карточка
Даунс Флинн
63' Желтая карточка
Делап Лиам
83' Желтая карточка
Тейлор Джек
90' Желтая карточка
Стюарт Росс
1:1
90' Гол
Морси Сэм
90'+9

Ход матча

5'
Диблинг Тайлер
(Лаллана Адам)
1:0
25'
Тэйлор Чарли
 
52'
Лаллана Адам
 
53'
 
О'Ши Дара
59'
Угочукву Лесли
Лаллана Адам
 
59'
Бреретон Бен
Арчер Камерон
 
59'
Стюарт Росс
Фрейзер Райан
 
61'
 
Хатчинсон Омари
61'
 
Тейлор Джек
Каюсте Йенс
62'
 
Кларк Джек
Шмодикс Сэмми
63'
Даунс Флинн
 
63'
 
Делап Лиам
73'
 
Хирст Джордж
Делап Лиам
73'
 
Чаплин Конор
Бёрнс Уэс
82'
Армстронг Адам
Диблинг Тайлер
 
82'
 
Джонсон Бен
Туанзебе Аксел
83'
 
Тейлор Джек
90'
Арибо Джо
Фернандеш Матеуш
 
90'
Стюарт Росс
 
90'
1:1
Морси Сэм

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 487 Количество передач 397
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Саутгемптон 66.4% (75)
X 28.3% (32)
Ипсвич 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
16
Сугавара
Юкинари
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
21
Тэйлор
Чарли
4
Даунс
Флинн
10
Лаллана
Адам
33
Диблинг
Тайлер
18
Фернандеш
Матеуш
24
Фрейзер
Райан
19
Арчер
Камерон
1
Мурич
Ариянет
40
Туанзебе
Аксел
26
О'Ши
Дара
24
Гривз
Джейкоб
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
12
Каюсте
Йенс
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
23
Шмодикс
Сэмми
19
Делап
Лиам
Саутгемптон
4-2-3-1
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Ипсвич

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

9.1%
72.7%
18.2%
1 победа 8 ничьих 2 победы

История матчей

Ч
3:2
Ч
0:1
К
0:1
К
1:1
Ч
1:1
Ч
2:5
К
2:1
Ч
0:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:0

Голы

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1.17
2.2

Среднее время на гол

77
40

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.64

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
55

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сугавара Юкинари 1 0.2
Диблинг Тайлер 1 0.2
Лаллана Адам 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морси Сэм 1 0.2
Шмодикс Сэмми 1 0.2
Делап Лиам 1 0.2
Джонсон Бен 0 0
Дэвис Лейф 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стивенс Джек 1 1
Даунс Флинн 2 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 2 0
Мартин Рассел 1 0
Лаллана Адам 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Беднарек Ян 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 3 0
Хатчинсон Омари 3 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
О'Ши Дара 1 0
Делап Лиам 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ипсвич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Саутгемптон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

0
1
Саутгемптон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ипсвич
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
44%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5
Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Сток Сити 0:1 Лестер - Саутгемптон 5:0 Кардифф Сити - Саутгемптон 2:1
Ипсвич
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1
Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Шеффилд Уэнсдей 6:0 Кардифф Сити - Ипсвич 2:1 Ипсвич - Бристоль Сити 3:2

Результаты матчей

Саутгемптон
Ипсвич

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 0 1 10 - 1 12
3.
Астон Вилла
 Заявка 5 4 0 1 10 - 7 12
4.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
6.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
7.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Фулхэм
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
10.
Тоттенхэм
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Брентфорд
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
13.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15.
Лестер
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
19.
Эвертон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 1 4 5 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Брентфорд
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Ньюкасл
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
6.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
7.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Арсенал
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
14.
Борнмут
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ипсвич
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Челси
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
18.
Эвертон
 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 2 0 0 2 3 - 8 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Манчестер Сити
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Арсенал
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Астон Вилла
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брайтон
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8.
Вест Хэм
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Тоттенхэм
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фулхэм
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Лестер
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Кристал Пэлас
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 9
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Челси Джексон Николас 4 (2)
Брентфорд Мбеумо Брайан 4
Астон Вилла Дуран Джон 4
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Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 2
Ньюкасл Бёрн Дэн 3
Ипсвич Морси Сэм 3
Борнмут Кристи Райан 3
Борнмут Кук Льюис 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Ипсвич пытается что-то создать.
  • 95'
    Г О О О О Л - Морси Сэм из команды Ипсвич забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 95'
    Бреретон Бен из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 95'
    Хирст Джордж нанес удар головой, но Аарон Рэмсдейл спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Кларк Джек из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Харвуд-Беллис Тэйлор из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 113
    Саутгемптон 66.4% (75)
    X 28.3% (32)
    Ипсвич 5.3% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Ипсвич

    Исход игры
    Саутгемптон
    66.4% (75)
    Ничья
    28.3% (32)
    Ипсвич
    5.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.28% (45)
    Меньше
    58.72% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    33.6% (38)
    1:1 Ничья
    25.7% (29)
    1:0 Саутгемптон
    22.1% (25)
    2:0 Саутгемптон
    5.3% (6)
    1:2 Ипсвич
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Ипсвич
    1.8% (2)
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