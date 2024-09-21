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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Утрехт
2:2
Второй тайм: 47'
Виллем II
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Бехоунек Рафаэл
1:1
29' Гол
Сандра Сиссе
2:1
37' Пенальти
Огайо Ноа
43' Желтая карточка
Петер Маес
43' Вторая желтая карточка
Петер Маес
2:2
43' Гол
Сандра Сиссе
45' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
45' Желтая карточка
Бош Йессе

Ход матча

11'
Бехоунек Рафаэл
1:0
29'
1:1
Сандра Сиссе
(Сигургейрссон Рунар Тор)
37'
Огайо Ноа
2:1
43'
 
Петер Маес
43'
 
Петер Маес
43'
2:2
Сандра Сиссе
45'
Эль-Каруани Суфьян
 
45'
 
Бош Йессе

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 228 Количество передач 150
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Виллем II
4.15
4.10
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5.80
Все Коэффициенты
1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
11
Огайо
Ноа
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Утрехт
4-2-3-1
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Виллем II

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

26 матчей

73.1%
7.7%
19.2%
19 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
Э
5:1
Э
3:2
Э
0:6
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:3
Э
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

2.15
2.23

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.54

Среднее время на гол

73
167

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.6
Ромени Оле 2 0.4
Тоорнстра Йенс 1 0.2
Боздоган Джан 1 0.2
Родригес Мигель 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандра Сиссе 3 0.5
Kyan Vaesen 3 (2) 0.5
Мервелд Ринго 2 0.33
Бош Йессе 1 0.17
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0
Огайо Ноа 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бош Йессе 3 0
Петер Маес 1 1
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Amine Lachkar 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виллем II
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Утрехт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0
Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Виллем II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4

Результаты матчей

Утрехт
Виллем II

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 2:2 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Виллем II
 2:2 Заявка 6 2 3 1 10 - 6 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Аякс
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
8.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 2:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 2:2 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
4.
Утрехт
 2:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 2:2 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 47'
    Ромени Оле из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Виллем II контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Утрехт имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Утрехт: 60%, Виллем II: 40%.
  • 49'
    Ромени Оле из команды Утрехт в офсайде
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    Утрехт
    Ничья
    Виллем II
    4.15
    4.10
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    5.80
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