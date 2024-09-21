Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Родригес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

90' Эль-Каруани Суфьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Alonzo Engwanda из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

88' Роб Низе выиграл воздушное противоборство у Родригес Мигель

88' Тактическая замена. Сигургейрссон Рунар Тор уходит с поля и его заменяет Роб Низе

87' Мервелд Ринго - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

87' Мервелд Ринго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Утрехт

86' Amar Fatah из команды Виллем II подал угловой справа.

85' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

82' Amar Fatah успешно блокирует удар.

82' Томми Сент-Яго выиграл воздушное противоборство у Мин Давид

81' Amar Fatah навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

79' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Amar Fatah выиграл воздушное противоборство у Боздоган Джан

79' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

77' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Эль-Каруани Суфьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Катлайн Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

71' Ван дер Хорн Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Томми Сент-Яго задерживает мяч рукой

68' Удар от ворот произведет Утрехт

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тактическая замена. Доодеман Ник уходит с поля и его заменяет Amar Fatah

65' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

64' Бош Йессе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

64' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

63' Хореман Сибе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.

62' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

61' Эль-Каруани Суфьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.

60' Удар от ворот произведет Утрехт

59' Амин Лачкар не смог попасть в створ ударом издали

57' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Катлайн Йоанн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Г О О О О Л - Сигургейрссон Рунар Тор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

53' Катлайн Йоанн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Виргевер Ник из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Доодеман Ник навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.