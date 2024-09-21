  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Утрехт
3:2
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
11' Гол в свои ворота
Бехоунек Рафаэл
1:1
29' Гол
Сандра Сиссе
2:1
37' Пенальти
Огайо Ноа
43' Желтая карточка
Петер Маес
43' Вторая желтая карточка
Петер Маес
2:2
43' Гол
Сандра Сиссе
45' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
45' Желтая карточка
Бош Йессе
3:2
53' Гол в свои ворота
Сигургейрссон Рунар Тор
87' Желтая карточка
Мервелд Ринго
90' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
90' Желтая карточка
_Amar Fatah
90'+9

Ход матча

11'
Бехоунек Рафаэл
1:0
29'
1:1
Сандра Сиссе
(Сигургейрссон Рунар Тор)
37'
Огайо Ноа
2:1
43'
 
Петер Маес
43'
 
Петер Маес
43'
2:2
Сандра Сиссе
45'
Эль-Каруани Суфьян
 
45'
 
Бош Йессе
53'
Сигургейрссон Рунар Тор
3:2
60'
Мин Давид
Огайо Ноа
 
60'
Йенсен Виктор
Тоорнстра Йенс
 
65'
 
Emilio Kehrer
Бош Йессе
66'
 
_Amar Fatah
Доодеман Ник
66'
 
Ламбер Борис
Amine Lachkar
75'
Родригес Мигель
Ромени Оле
 
75'
Дидден Матисс
Ван дер Хорн Майк
 
77'
 
Бокила Лотетека
Kyan Vaesen
87'
 
Мервелд Ринго
88'
 
Низе Роб
Сигургейрссон Рунар Тор
89'
Ааронсон Пакстен
Катлайн Йоанн
 
90'
Ааронсон Пакстен
 
90'
 
_Amar Fatah

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 415 Количество передач 351
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

1
Баркас
Василис
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
27
Alonzo
Engwanda
8
Боздоган
Джан
77
Ромени
Оле
18
Тоорнстра
Йенс
20
Катлайн
Йоанн
11
Огайо
Ноа
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
5
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
Утрехт
4-2-3-1
Виллем II
5-3-2

История личных встреч

Утрехт
Виллем II

19 матчей

100%
19 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

26 матчей

73.1%
7.7%
19.2%
19 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
Э
5:1
Э
3:2
Э
0:6
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:5
Э
3:3
Э
3:0
Э
0:3
Э
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

2.15
2.23

Среднее время на гол

41
40

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.23
0.54

Среднее время на гол

73
167

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.69
1.38

Тотал матчей

2.5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

53
65

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.6
Ромени Оле 2 0.4
Тоорнстра Йенс 1 0.2
Боздоган Джан 1 0.2
Родригес Мигель 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандра Сиссе 3 0.5
Kyan Vaesen 3 (2) 0.5
Мервелд Ринго 2 0.33
Бош Йессе 1 0.17
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Боздоган Джан 1 0
Ромени Оле 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Огайо Ноа 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бош Йессе 3 0
Петер Маес 1 1
Сигургейрссон Рунар Тор 2 0
Amine Lachkar 2 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Виллем II
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Утрехт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Виллем II
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Виллем II
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
40%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
29%
2
18%
1-15
1
14%
4
36%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Утрехт - Твенте 2:1 НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0
Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1 Херенвен - Утрехт 2:3 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 Фейеноорд - Утрехт 4:2
Виллем II
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0
Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1 Утрехт-2 - Виллем II 1:1 Хелмонд Спорт - Виллем II 0:2 Виллем II - ВВВ-Венло 2:0 Ден Бош - Виллем II 1:4

Результаты матчей

Утрехт
Виллем II

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Виллем II

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 2 16
2.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 20 - 3 15
3.
Утрехт
 Заявка 5 4 1 0 9 - 5 13
4.
Гронинген
 Заявка 5 2 3 0 9 - 5 9
5.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Твенте
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Виллем II
 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
8.
Аякс
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 0 3 5 - 5 6
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 0 3 4 - 8 6
13.
НАК Бреда
 Заявка 5 2 0 3 5 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Хераклес
 Заявка 5 0 3 2 2 - 7 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 2 3 2 - 12 2
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
5.
Виллем II
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
6.
НАК Бреда
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Гронинген
 Заявка 3 1 2 0 6 - 3 5
8.
Твенте
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Херенвен
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
14.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 9 1
18.
Валвейк
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Спарта Роттердам
 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
4.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 8 - 4 5
5.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Твенте
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11.
Виллем II
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
12.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
13.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
НАК Бреда
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
17.
Валвейк
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
18.
Херенвен
 Заявка 3 0 0 3 1 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Твенте Стейн Сем 4 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 4
ПСВ Тиль Гус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Бош Йессе 3
Гронинген Finn Stam 3
ПЕК Зволле Фихтингер Ник 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Утрехт владели мячом большую часть игры и выиграли.
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Amar Fatah ослабляет давление, выбив мяч.
  • 98'
    Бехоунек Рафаэл из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 98'
    Эль-Каруани Суфьян из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
  • 97'
    Томми Сент-Яго успешно блокирует удар.
  • 97'
    Боздоган Джан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Утрехт 3:2 Виллем II онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный