Тур: 8. Стадион: Хет Куипие.
0'
31' Желтая карточкаArthur Piedfort
31' Желтая карточкаФриган Матия
0:0
37' Не забитый пенальтиФриган Матия
0:1
40' ГолАлдервейрельд Тоби
1:1
44' ГолФриган Матия
73' Желтая карточкаРейнолдс Брайан
81' Желтая карточкаЯнссен Винсент
90' Желтая карточкаLuka Vuskovic
1:2
90' ГолАлдервейрельд Тоби
90'+9
Ход матча
31'
31'
37'
0:0
40'
44'
1:1
73'
81'
90'
90'
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
25
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Victor Udoh
-
-
-
54 Semm Renders
-
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Вестерло
Антверпен
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.6
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
75
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.38
|Стассин Лукас
|2
|0.25
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.25
|Фриган Матия
|2
|0.25
|Luka Vuskovic
|2
|0.25
|Хасполат Догукан
|1
|0.13
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.13
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.13
|Байрам Эмин
|1
|0.13
|Алькосер Хосимар
|1
|0.13
|Сидорчук Сергей
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|3
|0.38
|Ондрейка Якоб
|3
|0.38
|Янссен Винсент
|2
|0.25
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.25
|Керк Джирано
|1
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.13
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.13
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|4
|0
|Хасполат Догукан
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Сайяд Аллахьяр
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Фриган Матия
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Болат Синан
|1
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Arthur Piedfort
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
1
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
8
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Пропущено
15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1
Результаты матчей
Вестерло
Антверпен
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
35
35
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|4.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (2)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4