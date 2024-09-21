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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Вестерло
1:2
Конец матча
Антверпен
0'
31' Желтая карточка
Arthur Piedfort
31' Желтая карточка
Фриган Матия
0:0
37' Не забитый пенальти
Фриган Матия
0:1
40' Гол
Алдервейрельд Тоби
1:1
44' Гол
Фриган Матия
73' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
81' Желтая карточка
Янссен Винсент
90' Желтая карточка
Luka Vuskovic
1:2
90' Гол
Алдервейрельд Тоби
90'+9
1
Болат
Синан
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
40
Байрам
Эмин
22
Рейнолдс
Брайан
25
Tuur
Rommens
46
Arthur
Piedfort
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
7
Сайяд
Аллахьяр
9
Фриган
Матия
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
2
Корбани
Кобе
20
Mahamadou
Doumbia
7
Керк
Джирано
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
Вестерло
3-4-1-2
Антверпен
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Антверпен

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
0:3
ПДА
3:3
ПДА
3:0
К
2:1
К
1:1
БВЛ
2:0
БВЛ
2:1
БВЛ
1:1
БВЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.6
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
75

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 3 0.38
Стассин Лукас 2 0.25
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.25
Фриган Матия 2 0.25
Luka Vuskovic 2 0.25
Хасполат Догукан 1 0.13
Рейнолдс Брайан 1 0.13
Мадсен Николас 1 (1) 0.13
Байрам Эмин 1 0.13
Алькосер Хосимар 1 0.13
Сидорчук Сергей 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 3 0.38
Ондрейка Якоб 3 0.38
Янссен Винсент 2 0.25
Алдервейрельд Тоби 2 0.25
Керк Джирано 1 0.13
Валенсия Энтони 1 0.13
Mahamadou Doumbia 1 0.13

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 4 0
Хасполат Догукан 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Нойштедтер Роман 2 0
Сайяд Аллахьяр 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Фриган Матия 2 0
Алькосер Хосимар 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Болат Синан 1 0
Зигерс Рубин 1 0
Arthur Piedfort 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Янссен Винсент 3 0
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0

Результаты матчей

Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
1
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
8
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Антверпен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
25%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
13%
2
14%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
5
31%
3
21%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
1
6%
3
21%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2 Вестерло - Гент 0:3 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1

Результаты матчей

Вестерло
Антверпен

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 8 4 1 3 11 - 8 13
5.
Андерлехт
 0:0 8 3 4 1 9 - 7 13
6.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
7.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
13.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Сайяд Аллахьяр сделал результативную передачу.
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