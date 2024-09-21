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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Видзев Лодзь
1:0
Конец матча
Пяст
0'
1:0
12' Гол
Рондич Имад
17' Желтая карточка
Керк Себастьян
41' Желтая карточка
Гонг Хилари
90' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
90'+6
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
8
Гонг
Хилари
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
10
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
39
Росолек
Мацей
Видзев Лодзь
4-3-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Видзев Лодзь
Пяст

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:2
Э
2:3
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
1:1
КП
1:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 4 (1) 0.44
Jakub Lukowski 3 0.33
Альварес Франциско 3 0.33
Жиро Матеуш 1 0.11
Сыпек Якуб 1 0.11
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.33
Храпек Михал 3 (1) 0.33
Кадзиор Дамиан 1 0.11
Пырка Аркадиуш 1 0.11
Феликс Хорхе 1 0.11
Костадинов Тихомир 1 0.11
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Росолек Мацей 1 0
Драпински Игорь 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Пяст
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Видзев Лодзь
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
6
Видзев Лодзь
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
27%
1
10%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
7
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0
Пяст
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0
Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Пяст

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Ягеллония Белосток
 8 5 0 3 14 - 16 15
5.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
6.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
7.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
13.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
14.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
15.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
12.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
10.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Гонг Хилари получил желтую карточку от судьи
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