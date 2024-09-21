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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Грасcхоппер
2:2
Второй тайм: 67'
Серветт
0'
1:0
22' Гол
Шуаньер Матьё
1:1
34' Гол
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Дулин Давид
1:2
45' Гол
Симбаколи Мамаду
2:2
54' Гол
Ли Юн Чун

Ход матча

22'
Шуаньер Матьё
(Giotto Morandi)
1:0
34'
1:1
Кутеса Дерек
(Дулин Давид)
36'
 
Дулин Давид
45'
1:2
Симбаколи Мамаду
(Цунэмото Кэйго)
46'
Секо Аюму
Кристерс Тоберс
 
52'
 
Антунес Алексис
Дулин Давид
54'
Ли Юн Чун
2:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Серветт
9.92
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4.86
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2.80
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
19
Шуаньер
Матьё
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
22
Симбаколи
Мамаду
Грасcхоппер
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1.1

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 (1) 0.29
Шюрпф Паскаль 1 0.14
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.14
Кристерс Тоберс 1 0.14
Шуаньер Матьё 1 0.14
Ли Юн Чун 1 0.14
Nikolas Muci 1 0.14
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 4 0.57
Кривелли Энцо 2 (2) 0.29
Стеванович Мирослав 2 0.29
Цунэмото Кэйго 1 0.14
Руй Стив 1 0.14
Симбаколи Мамаду 1 0.14
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 2 0
Giotto Morandi 2 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазику Брэдли 2 0
Руй Стив 0 1
Дулин Давид 1 0
Ондуа Гаэль 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

0
5
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0
Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Серветт

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 6 4 1 1 12 - 6 13
2.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Серветт
 2:2 7 4 1 2 12 - 15 13
4.
Цюрих
 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Люцерн
 1:2 7 3 2 2 12 - 9 11
6.
Базель
 6 3 1 2 15 - 6 10
7.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 2:2 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
3.
Цюрих
 3 2 1 0 7 - 3 7
4.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Люцерн
 1:2 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 2:2 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 2:2 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 2 1 0 1 3 - 2 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 4 2 1 1 12 - 4 7
2.
Серветт
 2:2 4 2 1 1 6 - 6 7
3.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Люцерн
 1:2 4 1 2 1 7 - 7 5
5.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Санкт-Галлен
 2:1 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 2:2 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Серветт Кутеса Дерек 4
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Цунэмото Кэйго сделал результативную передачу.
  • 56'
    Г О О О О Л - Симбаколи Мамаду бьет в цель!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Ничья
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