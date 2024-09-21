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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Грасcхоппер
2:2
Конец матча
Серветт
0'
1:0
22' Гол
Шуаньер Матьё
1:1
34' Гол
Кутеса Дерек
36' Желтая карточка
Дулин Давид
1:2
45' Гол
Симбаколи Мамаду
2:2
54' Гол
Ли Юн Чун
72' Красная карточка
Ондуа Гаэль
72' Желтая карточка
Giotto Morandi
73' Желтая карточка
Конья Тимоте
85' Желтая карточка
Руй Стив
90'+8

Ход матча

22'
Шуаньер Матьё
(Giotto Morandi)
1:0
34'
1:1
Кутеса Дерек
(Дулин Давид)
36'
 
Дулин Давид
45'
1:2
Симбаколи Мамаду
(Цунэмото Кэйго)
46'
Секо Аюму
Кристерс Тоберс
 
52'
 
Антунес Алексис
Дулин Давид
54'
Ли Юн Чун
2:2
65'
Мейер Тим
Шуаньер Матьё
 
65'
Nikolas Muci
Киттель Сонни
 
71'
 
Гийемено Джереми
Фон Моос Юлиан
71'
 
Стеванович Мирослав
Симбаколи Мамаду
72'
 
Ондуа Гаэль
72'
Giotto Morandi
 
73'
 
Конья Тимоте
81'
Мабил Авер
Абраши Амир
 
85'
 
Руй Стив

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
19
Шуаньер
Матьё
7
Нденге
Тсии-Виллиам
6
Абраши
Амир
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
28
Дулин
Давид
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
8
Конья
Тимоте
17
Кутеса
Дерек
22
Симбаколи
Мамаду
Грасcхоппер
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:3
С
2:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1.1

Среднее время на гол

63
81

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.9
1.83

Среднее время на гол

47
49

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.64
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 2 (1) 0.29
Ли Юн Чун 2 0.29
Шюрпф Паскаль 1 0.14
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.14
Кристерс Тоберс 1 0.14
Шуаньер Матьё 1 0.14
Nikolas Muci 1 0.14
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 4 0.57
Кривелли Энцо 2 (2) 0.29
Стеванович Мирослав 2 0.29
Цунэмото Кэйго 1 0.14
Руй Стив 1 0.14
Симбаколи Мамаду 1 0.14
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Мазику Брэдли 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giotto Morandi 3 0
Абраши Амир 2 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Паскочи Максим 1 0
Simone Stroscio 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Конья Тимоте 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
4
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

0
5
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
3
60%
3
30%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
31%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0
Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Серветт

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 6 4 2 0 12 - 5 14
2.
Люцерн
 7 4 2 1 14 - 9 14
3.
Лугано
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Серветт
 7 4 1 2 12 - 15 13
5.
Санкт-Галлен
 6 3 1 2 12 - 8 10
6.
Сьон
 6 3 1 2 10 - 6 10
7.
Базель
 0:1 7 3 1 3 15 - 7 10
8.
Ивердон
 6 1 2 3 6 - 10 5
9.
Грасcхоппер
 7 1 2 4 9 - 13 5
10.
Лозанна
 6 1 1 4 8 - 15 4
11.
Винтертур
 6 1 1 4 3 - 10 4
12.
Янг Бойз
 6 0 3 3 7 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 3 2 1 0 7 - 1 7
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
Лугано
 4 2 1 1 8 - 6 7
4.
Санкт-Галлен
 3 2 0 1 7 - 3 6
5.
Люцерн
 3 2 0 1 5 - 2 6
6.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
7.
Грасcхоппер
 4 1 2 1 7 - 8 5
8.
Винтертур
 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ивердон
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Базель
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Лозанна
 3 1 0 2 7 - 8 3
12.
Янг Бойз
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 4 2 2 0 9 - 7 8
2.
Цюрих
 1:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Базель
 0:1 4 2 1 1 12 - 4 7
4.
Серветт
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Лугано
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Санкт-Галлен
 3 1 1 1 5 - 5 4
7.
Сьон
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Ивердон
 3 0 1 2 2 - 5 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Лозанна
 3 0 1 2 1 - 7 1
11.
Грасcхоппер
 3 0 0 3 2 - 5 0
12.
Винтертур
 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Lars Villiger 4 (2)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (1)
Серветт Кутеса Дерек 4
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 4
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 2
Базель Авдуллаху Леон 1 2
Лозанна Дюссенн Ноэ 3
Цюрих Окита Жонатан 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Симбаколи Мамаду бьет в цель!
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Дулин Давид получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Дулин Давид сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
    • 22'
      Джотто Моранди сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Матье Чойниер бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:2 Серветт онлайн

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