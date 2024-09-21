Тур: 7. Стадион: Летцигрунд.
2:2
Конец матча
0'
1:0
22' ГолШуаньер Матьё
1:1
34' ГолКутеса Дерек
36' Желтая карточкаДулин Давид
1:2
45' ГолСимбаколи Мамаду
2:2
54' ГолЛи Юн Чун
72' Красная карточкаОндуа Гаэль
72' Желтая карточкаGiotto Morandi
73' Желтая карточкаКонья Тимоте
85' Желтая карточкаРуй Стив
90'+8
Ход матча
22'
1:0
34'
1:1
36'
45'
54'
2:2
72'
72'
73'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
22
Шмиц
Бенно
16
Перссон
Ноа
18
Ли
Юн
Чун
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
-
17 Tomas Lupi
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
125%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
31.8%
4.5%
63.7%
7 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
9.1%
59.1%
31.8%
2 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1.1
Среднее время на гол
63
81
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.9
1.83
Среднее время на гол
47
49
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.64
1.5
Тотал матчей
2.5
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
60
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.29
|Ли Юн Чун
|2
|0.29
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.14
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.14
|Кристерс Тоберс
|1
|0.14
|Шуаньер Матьё
|1
|0.14
|Nikolas Muci
|1
|0.14
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|4
|0.57
|Кривелли Энцо
|2 (2)
|0.29
|Стеванович Мирослав
|2
|0.29
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.14
|Руй Стив
|1
|0.14
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.14
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Мазику Брэдли
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giotto Morandi
|3
|0
|Абраши Амир
|2
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Руй Стив
|1
|1
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
4
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
0
5
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
50%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
3
60%
3
30%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
2
17%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
1
8%
4
27%
61-75
4
31%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Люцерн - Грасcхоппер 1:1
Серветт
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0
Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Серветт - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Серветт 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Серветт
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|12 - 15
|13
|5.
|6
|3
|1
|2
|12 - 8
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|7.
|0:1
|7
|3
|1
|3
|15 - 7
|10
|8.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|11.
|6
|1
|1
|4
|3 - 10
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|7 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|12 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|11.
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Lars Villiger
|4 (2)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|4
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 2
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 2
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|3
|Цюрих
|Окита Жонатан
|3