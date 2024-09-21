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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Ягеллония Белосток
1:1
Перерыв
Лехия Гданьск
0'
1:0
13' Гол
Силва Томаш
1:1
16' Гол
Вьюнник Богдан

Ход матча

13'
Силва Томаш
1:0
16'
1:1
Вьюнник Богдан
(Конрадо)
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Лехия Гданьск
2.05
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5.20
5.40
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Все Коэффициенты
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
20
Виллар
Мики
99
Хансен
Кристоффер
82
Силва
Томаш
9
Диаби
Мохамед
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 21 победа

44 матча

36.4%
27.3%
36.3%
16 побед 12 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.5%
43.2%
27.3%
13 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.5%
22.7%
47.8%
13 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

Э
1:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
1:2
Э
3:0
Э
1:1
ЭГА
2:0
К
0:1
Э
3:2
Э
0:1
Э
4:1
Э
3:3
ЭГА
4:0
Э
3:0
Э
0:1
Э
5:1
Э
0:3
ЭГА
4:2
Э
1:1
Э
2:2
КП
1:1
КП
2:1
Э
0:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:2
КП
2:2
Э
0:1
Э
2:1
К
1:1
Э
1:2
К
0:0
Э
1:2
Э
2:0
К
1:1
К
1:2
Э
0:0
OE
3:1
ТМС
0:0
OE
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.19

Среднее время на гол

71
75

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.76
1.13

Среднее время на гол

51
79

Всего голов

66
51

Голов в среднем за матч

1.5
1.16

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.38
Пюлюлю Афимико 3 0.38
Диаби Мохамед 2 0.25
Имас Хесус 1 0.13
Виллар Мики 1 0.13
Нене III 1 0.13
Силва Томаш 1 0.13
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 2 (1) 0.22
Вьюнник Богдан 2 0.22
Капич Рифет 1 0.11
Бобчек Томаш 1 0.11
Ольссон Элиас 1 0.11
Tomasz Neugebauer 1 0.11
Царенко Антон 1 0.11
Kalle Wendt 1 0.11
Конрадо 0 0
Хлань Максим 0 0
Bujar Pllana 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мохамед 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Дигес Адриан 0 1
Моутинью Жоау 1 0
Нене III 1 0
Сачек Михал 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Bujar Pllana 2 0
Конрадо 1 0
Milosz Kalahur 1 0
Хлань Максим 1 0
Dominik Pila 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

3
2
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лехия Гданьск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
3
60%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
7.
Ягеллония Белосток
 1:1 8 4 1 3 12 - 15 13
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Лехия Гданьск
 1:1 9 2 3 4 10 - 16 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
15.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 1:1 5 3 1 1 8 - 5 10
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
10.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
12.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Лехия Гданьск
 1:1 5 1 2 2 7 - 11 5
8.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 1:1 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Конрадо сделал результативную передачу.
  • 16'
    Г О О О О Л - Вьюнник Богдан бьет в цель!
  • 13'
    Г О О О О Л - Силва Томаш бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Лехия Гданьск
2.05
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5.20
5.40
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Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск
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