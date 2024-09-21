Тур: 9. Стадион: Городской стадион Белостока.
1:1
Перерыв
Ход матча
13'
1:0
16'
1:1
16
Сачек
Михал
20
Виллар
Мики
82
Силва
Томаш
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
51 Alan Rybak
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
54.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 21 победа
44 матча
36.4%
27.3%
36.3%
16 побед 12 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.5%
43.2%
27.3%
13 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.5%
22.7%
47.8%
13 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.19
Среднее время на гол
71
75
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.76
1.13
Среднее время на гол
51
79
Всего голов
66
51
Голов в среднем за матч
1.5
1.16
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
22
Больше 50%
Меньше 50%
22
11
Больше 25%
Меньше 75%
33
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.38
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.38
|Диаби Мохамед
|2
|0.25
|Имас Хесус
|1
|0.13
|Виллар Мики
|1
|0.13
|Нене III
|1
|0.13
|Силва Томаш
|1
|0.13
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|2 (1)
|0.22
|Вьюнник Богдан
|2
|0.22
|Капич Рифет
|1
|0.11
|Бобчек Томаш
|1
|0.11
|Ольссон Элиас
|1
|0.11
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.11
|Царенко Антон
|1
|0.11
|Kalle Wendt
|1
|0.11
|Конрадо
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Дигес Адриан
|0
|1
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Конрадо
|1
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Хлань Максим
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Желизко Иван
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лехия Гданьск
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
3
2
Ягеллония Белосток
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лехия Гданьск
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
25%
2
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
3
60%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
5
38%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1
Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1
Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
17
16
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|3.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|6 - 3
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|7.
|1:1
|8
|4
|1
|3
|12 - 15
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|12.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|13.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|16.
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|9 - 7
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2