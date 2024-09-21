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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Пуща Неполомице
1:1
Перерыв
Краковия
0'
2' Желтая карточка
Косидис Михаил
1:0
6' Гол
Косидис Михаил
1:1
15' Гол
Гицэ Вирджил
18' Желтая карточка
Холевяк Матеуш
45' Желтая карточка
Абрамович Давид

Ход матча

2'
Косидис Михаил
 
6'
Косидис Михаил
(Konrad Stepien)
1:0
15'
1:1
Гицэ Вирджил
(Хасич Айдин)
18'
Холевяк Матеуш
 
45'
Абрамович Давид
 
Лучшие коэффициенты
Пуща Неполомице
Ничья
Краковия
3.65
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3.42
3.00
Все Коэффициенты
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
18
Сиплак
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
11
Холевяк
Матеуш
6
Ли
Чжин-Хен
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
18
Filip
Rozga
11
Майгор
Миккел
88
Соколовски
Патрик
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
7
Ван
Бюрен
Мик
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Пуща Неполомице
Краковия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.33
Якуба Роман 2 0.22
Konrad Stepien 1 0.11
Piotr Mrozinski 1 0.11
Jacub Serafin 1 0.11
Благаич Яков 1 0.11
Крачун Артур 1 (1) 0.11
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 3 0.33
Гицэ Вирджил 3 0.33
Ван Бюрен Мик 2 0.22
Майгор Миккел 2 0.22
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.11
Хасич Айдин 1 0.11
Югас Якуб 1 0.11
Бохнак Матеуш 1 0.11
Filip Rozga 1 0.11
Аль-Аммари Амир 0 0
Какабадзе Отар 0 0
Атанасов Яни 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Благаич Яков 3 0
Холевяк Матеуш 2 0
Konrad Stepien 2 0
Абрамович Давид 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Piotr Mrozinski 1 0
Сиплак Михал 1 0
Шимонович Давид 1 0
Jacub Serafin 1 0
Крачун Артур 1 0
Якуба Роман 1 0
Косидис Михаил 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 3 0
Глик Камил 2 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Filip Rozga 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
5
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Краковия

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 6 1 1 16 - 3 19
2.
Краковия
 1:1 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
4.
Пяст
 8 4 3 1 10 - 7 15
5.
Ракув
 8 4 2 2 6 - 3 14
6.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
7.
Ягеллония Белосток
 7 4 0 3 11 - 14 12
8.
Видзев Лодзь
 8 3 3 2 11 - 10 12
9.
Мотор Люблин
 7 2 3 2 6 - 8 9
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 9 - 9 9
12.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
13.
Пуща Неполомице
 1:1 9 1 6 2 10 - 10 9
14.
Гурник Забже
 8 2 2 4 9 - 12 8
15.
Заглембе Любин
 8 2 2 4 5 - 9 8
16.
Лехия Гданьск
 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
2.
Лех
 4 4 0 0 12 - 1 12
3.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
5.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Краковия
 1:1 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Пуща Неполомице
 1:1 5 1 4 0 9 - 6 7
10.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
11.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
12.
Мотор Люблин
 4 1 2 1 2 - 3 5
13.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
14.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
15.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
18.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 1:1 5 3 1 1 9 - 5 10
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
6.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Ягеллония Белосток
 3 1 0 2 4 - 10 3
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 1:1 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
17.
Заглембе Любин
 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Лех Хотич Дино 4 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Видзев Лодзь Козловский Самуэл 1 2
Погонь Щецин Ульвестад Фредрик 3
Весь список
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Пуща Неполомице
Ничья
Краковия
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Пуща Неполомице
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