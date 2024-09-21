Тур: 9. Стадион: Stadion Puszczy.
1:1
Перерыв
0'
2' Желтая карточкаКосидис Михаил
1:0
6' ГолКосидис Михаил
1:1
15' ГолГицэ Вирджил
18' Желтая карточкаХолевяк Матеуш
45' Желтая карточкаАбрамович Давид
Ход матча
6'
1:0
15'
1:1
18'
45'
22
Крачун
Артур
18
Сиплак
Михал
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
18 Сиплак МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
-
-
77 Dawid Kogut
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Filip RozgaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
-
-
26 Jakub Burek
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Пуща Неполомице
Краковия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|3
|0.33
|Якуба Роман
|2
|0.22
|Konrad Stepien
|1
|0.11
|Piotr Mrozinski
|1
|0.11
|Jacub Serafin
|1
|0.11
|Благаич Яков
|1
|0.11
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.11
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|3
|0.33
|Гицэ Вирджил
|3
|0.33
|Ван Бюрен Мик
|2
|0.22
|Майгор Миккел
|2
|0.22
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.11
|Хасич Айдин
|1
|0.11
|Югас Якуб
|1
|0.11
|Бохнак Матеуш
|1
|0.11
|Filip Rozga
|1
|0.11
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Какабадзе Отар
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Благаич Яков
|3
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Абрамович Давид
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Piotr Mrozinski
|1
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Jacub Serafin
|1
|0
|Крачун Артур
|1
|0
|Якуба Роман
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Filip Rozga
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Пуща Неполомице
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Краковия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
5
Пуща Неполомице
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Краковия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
9
14
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0
Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Варта Познань 1:0 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0 Лех - Краковия 0:0 Краковия - Пуща Неполомице 0:1 Ягеллония Белосток - Краковия 1:3
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Краковия
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
44
17
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|1:1
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|9
|5
|1
|3
|15 - 10
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|6 - 3
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|16 - 10
|14
|7.
|7
|4
|0
|3
|11 - 14
|12
|8.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|10.
|8
|3
|0
|5
|14 - 15
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|12.
|9
|2
|3
|4
|6 - 13
|9
|13.
|1:1
|9
|1
|6
|2
|10 - 10
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|5 - 9
|8
|16.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|2.
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|5
|3
|0
|2
|12 - 6
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|9 - 6
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|13.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 1
|13
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|6.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|2 - 9
|3
|14.
|1:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|17.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Видзев Лодзь
|Козловский Самуэл
|1 2
|Погонь Щецин
|Ульвестад Фредрик
|3