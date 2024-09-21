Тур: 8. Стадион: Olympisch Stadion.
0:1
Второй тайм: 78'
Ход матча
33
Шинтон
Ник
18
Сануси
Райан
42
Марта
Арьяни
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.43
2.2
Среднее время на гол
63
40
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.25
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.13
|Шиманга Катуку
|1
|0.13
|Хендерсон Эван
|1
|0.13
|Кейта Чарли
|1
|0.13
|Верлинден Тибо
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.38
|Бертаччини Адриано
|3
|0.38
|Огава Рёя
|1
|0.13
|Танигути Сёго
|1
|0.13
|Браими Билаль
|1
|0.13
|Ито Рётаро
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Вейманс Марко
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Танигути Сёго
|1
|0
|Бертаччини Адриано
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Беерсхот-Вильрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
5
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|0:1
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4