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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
0:1
Второй тайм: 78'
Сент-Трейден
0'
0:1
9' Гол
Танигути Сёго
45' Желтая карточка
Танигути Сёго

Ход матча

9'
0:1
Танигути Сёго
10'
Кейта Чарли
Верлинден Тибо
 
45'
 
Танигути Сёго
46'
D'Margio Wright-Phillips
Крюгер Флориан
 
46'
Вейманс Марко
Плат Брайан
 
66'
 
Феррари Андрес
Kahveh Zahiroleslam
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Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Сент-Трейден
8.43
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Все Коэффициенты
33
Шинтон
Ник
5
Мбе
Со
Лоик
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
4
Плат
Брайан
8
Хендерсон
Эван
18
Сануси
Райан
42
Марта
Арьяни
25
Колассен
Антуан
11
Крюгер
Флориан
10
Верлинден
Тибо
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
2
Огава
Рёя
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
7
Браими
Билаль
Беерсхот-Вильрейк
3-4-3
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
2 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
50%
41.7%
1 победа 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
6:3
ТМК
0:0
ТМС
0:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДА
3:2
ПДА
1:3
ТМК
0:2
КБ
1:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.43
2.2

Среднее время на гол

63
40

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.25
Маттис Эрве 1 (1) 0.13
Шиманга Катуку 1 0.13
Хендерсон Эван 1 0.13
Кейта Чарли 1 0.13
Верлинден Тибо 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.38
Бертаччини Адриано 3 0.38
Огава Рёя 1 0.13
Танигути Сёго 1 0.13
Браими Билаль 1 0.13
Ито Рётаро 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Simion Michez 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Вейманс Марко 1 0
Колассен Антуан 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Ayouba Kosiah 1 0
Кейта Чарли 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Танигути Сёго 1 0
Бертаччини Адриано 1 0
Патрис Луи 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Беерсхот-Вильрейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
5
Беерсхот-Вильрейк
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сент-Трейден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
3
50%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
18%
1
13%
1-15
2
18%
2
25%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
29%
29%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
3
19%
31-45
2
12%
3
19%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
2
12%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4
Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - СЛ 16 ФК 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3
Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:2

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 0 3 11 - 8 12
4.
Андерлехт
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
6.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
7.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Сент-Трейден
 1:0 8 2 3 3 9 - 16 9
13.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 8 0 1 7 6 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Сент-Трейден
 1:0 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Сент-Трейден
 1:0 4 1 1 2 3 - 8 4
10.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (2)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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Беерсхот-Вильрейк
Ничья
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Беерсхот-Вильрейк
Сент-Трейден
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