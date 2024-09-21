Тур: 8. Стадион: Лото-парк.
0:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
21'
23
Ритс
Матс
30
Коне
Мохамед
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Андерлехт
Спортинг Шарлеруа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|2
|0.25
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.13
|Дольберг Каспер
|1
|0.13
|Ашимеру Маджид
|1
|0.13
|Амузу Френсис
|1
|0.13
|Леони Тео
|1
|0.13
|Васкес Луис
|1
|0.13
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.75
|Бернье Антуан
|2
|0.25
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.25
|Киэ Грежон
|1
|0.13
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Этьен
|4
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Хейманс Дан
|2
|0
|Андреу Стелиос
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
9%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Андерлехт
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|4.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|5.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (2)
|Вестерло
|Сайяд Аллахьяр
|3 (2)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4