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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Андерлехт
0:0
Конец матча
Спортинг Шарлеруа
0'
21' Желтая карточка
Бернье Антуан
50' Желтая карточка
Н'Диайе Мусса
59' Желтая карточка
Гуагон Парфэйт
69' Желтая карточка
Эдози Самуэль
70' Желтая карточка
Петрис Жереми
81' Желтая карточка
Сарделла Киллиан
85' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас Занка
90'+5
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
32
Дендонкер
Леандер
23
Ритс
Матс
29
Струйкенс
Марио
10
Версхарен
Яри
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
Андерлехт
4-2-3-1
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Спортинг Шарлеруа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
2:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 2 0.25
Аугустинссон Людвиг 1 0.13
Дольберг Каспер 1 0.13
Ашимеру Маджид 1 0.13
Амузу Френсис 1 0.13
Леони Тео 1 0.13
Васкес Луис 1 0.13
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.75
Бернье Антуан 2 0.25
Гуагон Парфэйт 2 0.25
Киэ Грежон 1 0.13
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Сарделла Киллиан 3 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Леони Тео 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 4 0
Камара Этьен 4 0
Бернье Антуан 2 0
Хейманс Дан 2 0
Андреу Стелиос 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Титрауи Ясин 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Спортинг Шарлеруа
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спортинг Шарлеруа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Спортинг Шарлеруа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
13%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
38%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
1
9%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
4
50%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0
Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0
Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0

Результаты матчей

Андерлехт
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
5.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
6.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
7.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
13.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
11.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (2)
Вестерло Сайяд Аллахьяр 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Бернье Антуан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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